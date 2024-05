L’Iowa signe une proclamation de catastrophe après la détection de la grippe aviaire dans un grand troupeau

Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, vient de signer une proclamation de catastrophe qui sera en vigueur jusqu’au 27 juin. Elle survient après la propagation de la grippe aviaire dans le comté de Sioux, dans l’Iowa, obligeant l’État à tuer plus de 4 millions de poulets. KETV s’est entretenu avec le directeur de planification et développement du comté de Pottawattamie, Matt Wyant, mercredi, et il dit que le comté est beaucoup mieux préparé après avoir fait face à cela dans le passé. Les responsables disent qu’ils ont apporté des modifications à leurs efforts de réponse après une épidémie dans un petit troupeau de basse-cour en Comté de Pottawattamie l’année dernière. « Nous avons vraiment initié et maintenu des communications avec nos vétérinaires locaux pour nous assurer qu’ils comprennent à qui ils doivent faire rapport et quand, puis comment ce processus de notification fonctionne de l’État jusqu’à nous », Wyant » Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez une cour ou un troupeau commercial, il y a des signes à surveiller. » Si vous commencez à avoir des oiseaux morts ou si vos oiseaux commencent à se comporter un peu bizarrement, c’est le bon moment pour impliquer votre vétérinaire et faites-les vérifier », a déclaré Wyant. Il est également possible que la grippe aviaire ou H5N1 se propage à l’homme. Jusqu’à présent, en 2024, les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé deux cas, un au Michigan et un au Texas. « Il s’agit de personnes qui travaillent directement avec les animaux au quotidien », a déclaré Wyant. Au cours des années passées, l’Iowa a transporté les oiseaux infectés morts vers un autre site pour les enterrer ; aujourd’hui, ce n’est pas le cas. « Ils ont la capacité de se mobiliser directement sur place. Il y a quelques années, lorsque cela s’est produit, on craignait qu’ils transportent les oiseaux hors site. Maintenant, tout se passe sur place. , et on s’en occupe », a déclaré Wyant. Au Nebraska, le site Web du ministère de l’Agriculture montre qu’un seul troupeau commercial dans le comté de Gage a détecté la grippe aviaire cette année, et pour l’instant, il n’y a pas eu d’épidémie majeure. » Je suis sûr que dans des moments comme celui-ci, ils les renforcent tous pour s’assurer, vous savez, qu’à mesure qu’ils reçoivent des communications de leur région, les représentations doivent s’assurer qu’ils sont au plus haut niveau possible. en ce qui concerne la propreté et l’hygiène et la protection de leurs troupeaux autant qu’ils le peuvent », a déclaré Wyant. Toute personne dans l’Iowa doit signaler des symptômes inhabituels chez les bovins ou les troupeaux au ministère de l’Agriculture et de l’Intendance des terres de l’Iowa au 515-281-5305. pays des vaches laitières atteintes de la grippe aviaire. Wyant dit de faire attention à la consommation de lait cru. Cliquez ici pour les derniers titres de KETV NewsWatch 7

