L’Iowa risque des millions de dollars alors qu’il risque de perdre son statut de premier vote | Actualités politiques

Des Moines, Iowa, États-Unis – Lorsque Michael LaValle parle des caucus de l’Iowa, il se souvient des jours de gloire.

Il se souvient de l’époque où Peter Jennings et Tom Brokaw, principaux présentateurs de journaux télévisés, descendaient dans l’État, prêts à couvrir mur à mur les caucus, le premier grand événement du calendrier des primaires présidentielles des États-Unis. Ses enfants ont rencontré le légendaire animateur de nouvelles Dan Rather.

Le responsable de l’espace événementiel de 70 ans a été témoin de nombreux changements au cours des sept cycles électoraux qu’il a vécus ici – et de son point de vue, tout n’a pas été pour le mieux.

Plus récemment, il y a eu moins de visiteurs. Et en raison de la nature de l’information numérique, les journalistes et les campagnes se déplacent en quelques jours plutôt que d’occuper des chambres d’hôtel pendant des mois.

Mais maintenant, ce changement va s’aggraver. Cette année, les démocrates ont voté pour modifier leur calendrier primaire, désignant la Caroline du Sud – et non l’Iowa – comme leur premier parti officiel dans toutes les futures élections présidentielles.

LaValle est l’un des propriétaires d’entreprises de l’Iowa qui dénonce la décision parce que cela lui coûtera cher. Lors des précédentes élections présidentielles, Des Moines, la capitale de l’État, avait vu ses caisses augmenter de 11 millions de dollars au cours de la semaine précédant les caucus.

La perte ne se fera pas beaucoup sentir au cours du cycle 2024. Les républicains tiennent toujours leur premier vote dans l’Iowa en janvier, et les démocrates ne organisent pas de primaires complètes, étant donné que le président Joe Biden fait face à peu de challengers sérieux au sein de son propre parti alors qu’il cherche à être réélu.

Mais LaValle doute que l’État connaisse l’agitation des années électorales telles que 2016 et 2008, où aucun des deux partis n’avait de candidat sortant et tous deux dépensaient beaucoup dans l’État.

Après tout, gagner dans l’Iowa à ce moment-là pourrait donner le ton pour le reste de la saison primaire, indiquant si un candidat avait ou non un attrait populaire.

LaValle dispose d’un bon point de vue pour observer le changement. Non seulement il a organisé des événements pour des personnalités comme Barack Obama et Bernie Sanders, mais son oncle a joué un rôle central dans le lancement du processus de caucus dans les années 1970.

« Mon oncle Cliff Larson était le président démocrate de l’État qui a lancé les caucus », a déclaré LaValle à Al Jazeera.

La convention du parti de 1968 à Chicago – quelques mois seulement après les assassinats de Martin Luther King Jr et de Robert F. Kennedy – a vu Hubert Humphrey et Edmund Muskie choisis pour la présidentielle.

Mais cela a également été le théâtre de protestations généralisées et d’une dure répression de la part de la police de Chicago.

Après ce chaos, le parti a décidé qu’il devait trouver une meilleure façon de sélectionner un candidat, et l’Iowa a été choisi pour lancer le processus révisé.

Bientôt, cet État, largement agricole, deviendra connu comme un faiseur de rois, crédité en 1976 d’avoir aidé un candidat noir à remporter la Maison Blanche : le politicien et producteur d’arachides Jimmy Carter.

D’autres candidats ont également vu leurs perspectives renforcées par les caucus de l’Iowa. George W. Bush, par exemple, a remporté les caucus puis la présidence en 2000.

Et en 2008, le nouveau venu démocrate Obama a devancé Hillary Clinton lors du vote du parti, indiquant qui l’emporterait dans l’ensemble de la course à l’investiture.

Bien sûr, les candidats peuvent perdre dans l’Iowa tout en obtenant l’investiture – Joe Biden l’a prouvé en 2020 – mais ces exceptions peuvent être comptées d’une seule main.

‘Procédure de sélection’

La décision des démocrates d’opter pour la Caroline du Sud fait suite à la pression croissante des militants pour choisir un État plus représentatif démographiquement de la nation et des partisans les plus fidèles du parti, en particulier les Afro-Américains. L’Iowa est à 90 pour cent blanc, contre une moyenne nationale de 71 pour cent.

La Caroline du Sud a également été le théâtre du retour spectaculaire de Biden lors de la course de 2020, et l’Iowa n’a rien fait pour s’en empêcher en traversant un effondrement technologique lors de la soirée du caucus.

Dans un caucus, les gens doivent voter en personne. Dans l’Iowa, cela signifie invariablement par une nuit glaciale en plein hiver dans les gymnases, les salles paroissiales, les centres communautaires et parfois chez les gens. Ils durent une heure ou deux, pendant lesquels les gens débattent et défendent le candidat de leur choix.

Traditionnellement, les totaux étaient comptés à la main et les informations étaient transmises au siège de l’État du parti. En 2020, les démocrates ont utilisé une application pour faciliter le décompte des voix, qui n’a pas enregistré tous les votes, ce qui a entraîné un décompte manuel et des retards massifs.

Pour l’instant, il existe toujours un lobby dans l’Iowa, composé de chefs d’entreprise et de politiciens démocrates, qui affirme que le parti devrait repenser sa décision de déménager.

Greg Edwards est PDG de Catch Des Moines, l’organisme de congrès et de tourisme de la ville. Il dit qu’il est impossible de calculer avec précision le montant généré par les caucus.

« Personne ne le sait », dit-il. « C’est évidemment des millions de dollars, et c’est plus de 11 millions de dollars que nous pouvons quantifier ici, rien que pour la semaine précédant le caucus avec tous les candidats et les médias et tout le battage médiatique et tout ça, ce que nous adorons absolument. »

Les entreprises les plus vulnérables sont les hôtels, les restaurants et les commerces de détail.

Edwards dit qu’il espère que les démocrates et d’autres feront pression pour que l’Iowa retrouve sa première place sur la grille de départ.

L’un des arguments avancés par les champions de l’Iowa est que l’État agit comme un « processus de sélection » pour les candidats.

Lorsque les candidats viennent dans l’Iowa, ils assistent souvent à des événements plus petits et plus intimes que dans des États plus peuplés. On pourrait leur poser des questions sur n’importe quoi, depuis la politique agricole jusqu’à la guerre en Ukraine.

La Caroline du Sud pourrait également, avec le temps, se transformer en un tel processus, mais elle repart de zéro, n’ayant jamais joué ce rôle auparavant.

L’État qui organise le premier vote primaire ou caucus est important car si les candidats y réussissent bien, cela peut leur donner un tremplin vers le New Hampshire et les autres États à vote anticipé avant le Super Tuesday, le jour où le plus grand nombre d’États organisent des élections primaires et des caucus. – avec jusqu’à un tiers des délégués à gagner.

Les critiques de l’Iowa affirment que, parce que l’Iowa est majoritairement blanc et fortement religieux, cela profite souvent aux candidats présentant des idées conservatrices qui sont déconnectées du reste de la nation.

Les démocrates se battent pour des sièges

Les questions sur l’avenir des caucus surviennent alors que les démocrates de l’Iowa luttent pour se remettre d’une crise.

Pour la première fois en 50 ans, la délégation du Congrès de l’État à Washington, DC, est entièrement composée de républicains.

Le républicain populaire Kim Reynolds a été réélu l’année dernière pour un second mandat de gouverneur, et le GOP, ou Grand Old Party, contrôle les deux chambres de la législature de l’État.

Le Parti démocrate de l’État n’a pas répondu aux multiples demandes de renseignements sur les caucus et leurs défis.

Alors que les démocrates ont été réduits à un seul élu à l’échelle de l’État – le commissaire aux comptes Rob Sand – le parti a récemment connu un succès surprise dans le comté de Warren, à 32 km au sud de Des Moines, que Donald Trump a remporté facilement en 2020.

La démocrate Kimberly Sheets a battu le républicain David Whipple pour devenir auditeur du comté, remportant 67 % des voix après que Whipple ait nié les résultats des élections de 2020.

Sheets affirme que sa victoire est le résultat d’un travail acharné et du soutien d’un certain nombre de républicains.

Elle estime que l’Iowa est un endroit idéal pour organiser le premier vote présidentiel et affirme que l’impact de la perte de son statut de premier vote sera considérable.

« Parce que vous faites venir tous vos candidats, vos partisans, vos journalistes », dit-elle. « C’est très excitant de voir l’Iowa faire la une des journaux. Beaucoup de gens pensent à l’Iowa et au maïs et aux agriculteurs.

« Oui, c’est une grande partie de notre culture », ajoute-t-elle. « Mais nous sommes aussi de grandes compagnies d’assurance. Nous sommes des PDG. Nous sommes des philanthropes. Il se passe beaucoup de choses dans l’Iowa dont les gens ne sont pas conscients.

Les entreprises ripostent

Paul Rottenberg, un homme d’affaires de Des Moines dont les intérêts incluent le restaurant Zombie Burger, affirme que le déplacement des caucus aura un impact sur les hôtels et les restaurants.

« Pour n’importe quel individu, il y aura un certain impact. Que ce soit un impact dommageable ou non, je pense que c’est discutable, et je ne pense pas que ce soit le cas », dit-il.

Il a souligné que l’avènement de l’information numérique a modifié la façon dont les médias couvrent l’événement : il y a moins de journalistes et ils restent moins longtemps. Il y a encore de bonnes nuits à passer, mais il est peu probable qu’elles changent les résultats de manière décisive, dit-il.

« J’ai toujours eu l’impression que si votre restaurant avait besoin d’un grand réveillon du Nouvel An pour réussir, vous n’étiez probablement pas dans le bon secteur. »

L’entreprise de vêtements Raygun, spécialisée dans les créations humoristiques, dont beaucoup véhiculent un message libéral, espère remettre en question la façon dont les étrangers perçoivent l’État.

« Nous avons vraiment prospéré grâce aux interactions avec le Parti démocrate », explique la porte-parole Kat Correa. « La plupart des candidats venaient même chez nous. »

Bien que l’entreprise ait réussi à rebondir après le ralentissement général de l’intérêt des démocrates pour l’Iowa en diversifiant sa gamme de produits, elle affirme que les niveaux de trafic globaux ont « considérablement diminué ».

Correa ajoute : « Le caucus de l’Iowa nous a fourni l’occasion de faire nos blagues pleines d’esprit sur les T-shirts. Désormais, tous les projecteurs seront braqués sur la Caroline du Sud et nous ne savons pas comment les produits seront reçus.