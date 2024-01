L’Iowa publie une déclaration défendant l’enquête sur les paris sportifs

Au milieu des critiques croissantes concernant la gestion par l’État d’une enquête sur les paris sportifs illégaux, le ministère de la Sécurité publique de l’Iowa a pris la décision inhabituelle de publier une déclaration concernant l’enquête en cours. La déclaration détaille le rôle des agents de la Division des enquêtes criminelles (DCI) dans l’application des lois sur les jeux de hasard de l’Iowa, ainsi que les sections du Code de l’Iowa que la DCI utilise pour justifier ses techniques de collecte de preuves. Les avocats de plusieurs anciens joueurs de football de l’État de l’Iowa ont récemment allégué que des Les agents de la DCI n’avaient aucune raison raisonnable de suivre l’utilisation des applications de paris sportifs par les étudiants-athlètes. L’avocat Van Plumb, citant des dépositions prises il y a plusieurs semaines, a écrit que l’agent spécial de la DCI, Brian Sanger, avait mené des perquisitions sans mandat sur le campus de l’Iowa. Sanger a découvert que des applications de paris étaient ouvertes dans les dortoirs des étudiants de première et de deuxième année, mais il n’a pas pu déterminer si elles étaient utilisées pour faire des paris. Sanger a demandé à ses supérieurs la permission d’étendre la recherche et on lui a répondu non, selon les documents déposés. Sanger a ensuite placé une barrière géographique autour des installations sportives de l’Iowa et de l’État de l’Iowa dont l’accès est restreint et a de nouveau trouvé des preuves d’applications de paris ouvertes. Il a demandé des assignations à comparaître pour obtenir des informations sur les comptes de centaines de personnes sans motif raisonnable, a écrit Plumb, et le résultat a été des actes d’accusation contre des athlètes de l’Iowa. Plumb affirme que leur vie privée a été violée. Après ce rapport, certains législateurs de l’État ont eu des inquiétudes quant au droit à la vie privée. La déclaration du DPS affirme qu’il “a conféré avec un conseiller juridique pour garantir un accès et une utilisation licites à la technologie. Deux bureaux de procureurs de comté ont également a examiné toutes les informations pertinentes de l’enquête avant de prendre la décision finale de porter plainte. “Plus d’une douzaine d’étudiants-athlètes masculins de l’Université de l’Iowa et de l’Université d’État de l’Iowa ont été impliqués dans l’enquête. “Traditionnellement, le ministère ne commente pas les enquêtes actives ou les litiges afin de garantir que ces questions soient traitées de manière appropriée par notre système judiciaire plutôt que par les médias”, indique le communiqué. “Nous pensons que les preuves ont été obtenues d’une manière constitutionnellement autorisée. En fin de compte, c’est aux tribunaux de décider.” La déclaration complète du DPS peut être lue ici. Regardez ci-dessous : L’entraîneur de lutte de l’Iowa, Tom Brands, réagit aux dernières mises à jour de l’enquête sur les jeux sportifs l’Associated Press a été utilisé dans ce rapport.

