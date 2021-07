L’Iowa prévoit de nommer un terrain de football pour Slater

IOWA CITY, Iowa: L’Université de l’Iowa prévoit de nommer le terrain du stade Kinnick pour Duke Slater, un joueur noir pionnier qui était un tacle All-American il y a un siècle, ont déclaré mercredi deux personnes familières avec la proposition.

Les gens ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat parce que le plan pour honorer Slater n’a pas été annoncé. Une porte-parole de l’université n’a pas immédiatement renvoyé les messages demandant des commentaires.

Le conseil d’administration de l’Iowa, qui régit l’université, devrait examiner et approuver une proposition de nom d’installation recommandée par l’école lors d’une réunion la semaine prochaine. Aucun détail sur le point à l’ordre du jour n’a été publié.

Après avoir quitté l’Iowa, Slater est devenu le premier joueur de ligne noir de la NFL et un juge pionnier de Chicago, et il sera intronisé le mois prochain au Temple de la renommée du football professionnel. Slater est décédé en 1966 à l’âge de 67 ans.

Slater est allé au lycée à Clinton, Iowa et a joué pour les Hawkeyes de 1918 à 1921. Il a aidé les Hawkeyes de 1921 à terminer 7-0, y compris une victoire sur Notre Dame et l’entraîneur Knute Rockne qui a mis fin à leur séquence de 20 victoires consécutives. Il est entré au Temple de la renommée du football universitaire en 1951.

Slater a joué comme joueur de ligne à double sens pendant 10 saisons dans la NFL avec des équipes à Rock Island, Milwaukee et Chicago, devenant le joueur afro-américain le plus ancien de son époque.

Slater a obtenu un diplôme en droit de l’Iowa alors qu’il jouait dans la NFL. Il a ensuite travaillé comme avocat à Chicago et est devenu l’un des premiers juges noirs de la ville.

L’idée d’honorer Slater au stade de l’Iowa est apparue pour la première fois il y a plus de 50 ans.

Dans les années 1970, le président de l’Université de l’Iowa, Willard Sandy Boyd, a proposé de nommer le stade des Hawkeyes Kinnick-Slater, en partie en l’honneur du vainqueur du trophée Heisman de 1939, Nile Kinnick.

L’idée de Boyds a été repoussée par certains fans et un comité qui s’opposaient à un nom commun. En guise de compromis, l’université a nommé le stade pour feu Kinnick et une résidence pour Slater.

L’université en 2019 a ajouté une sculpture en bronze pour commémorer Slater et l’équipe de 1921 à l’extérieur du stade Kinnick.

Après que des manifestations pour la justice raciale ont éclaté à travers le pays et sur le campus en 2020, certains supporters ont renouvelé leur pression pour mettre le nom de Slaters sur le stade. Ils ont fait valoir que le compromis des années 1970 avait snobé l’un des plus grands athlètes et universitaires noirs de l’Iowa.

Changer le nom du stade ne peut pas changer le passé. Cependant, cela peut faire une déclaration sur notre identité en tant qu’université, communauté et fans à l’avenir, a écrit l’ancien élève de l’université Cole Grolmus dans un article d’opinion en juin dernier.

Les manifestations de l’année dernière ont également incité plusieurs anciens joueurs noirs à dénoncer l’insensibilité raciale à laquelle ils étaient confrontés alors qu’ils jouaient sous la direction de l’entraîneur de l’Iowa Kirk Ferentz, qui s’est excusé et a apporté plusieurs changements, notamment en permettant de s’agenouiller pendant l’hymne national.

Une enquête menée par un cabinet d’avocats externe engagé par l’Iowa a révélé que les règles du programme perpétuaient les préjugés raciaux et culturels, diminuaient la valeur de la diversité culturelle et permettaient aux entraîneurs de rabaisser les joueurs sans conséquence.

Un groupe d’anciens joueurs noirs poursuit le programme et deux meilleurs assistants de Ferentz, dont son fils et coordinateur offensif Brian Ferentz, pour discrimination. On pense que certaines écoles rivales utilisent les allégations contre l’Iowa dans des batailles de recrutement.

Parmi les conférences Power Five, il n’y a qu’un seul stade de football qui porte le nom d’un joueur noir Iowa States Jack Trice Stadium.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici