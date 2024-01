L’Iowa nomme Beth Goetz AD : priorités absolues pour le nouveau leader de l’athlétisme des Hawkeyes

IOWA CITY, Iowa — Beth Goetz a été nommée jeudi matin directrice des sports à l’Université de l’Iowa, la première fois qu’une femme supervise l’ensemble du département.

Goetz, 49 ans, occupe le poste de directeur des sports par intérim depuis le 2 août 2023, suite au départ à la retraite de Gary Barta. Elle a été embauchée comme directrice adjointe des sports et directrice des opérations pendant 11 mois avant de remplacer Barta.

Il s’agit d’une décision historique pour l’Iowa, qui a été la première université publique à admettre les hommes et les femmes sur un pied d’égalité. La seule femme à occuper un rôle similaire dans l’Iowa était Christine Grant, directrice des sports féminins de 1973 jusqu’à sa retraite en 2001. Le département a fusionné après le départ de Grant.

Goetz est actuellement la seule femme directrice des sports du Big Ten.

Arrière-plan

Goetz a grandi à Florissant, dans le Missouri, et a obtenu la reconnaissance All-America au Brevard College (NC) en tant que joueuse de football féminine. Elle a été intronisée au Temple de la renommée de l’école en 2017.

Elle a été transférée à Clemson, où elle était capitaine d’équipe en tant que milieu de terrain titulaire lors de la première saison du programme. Goetz est devenu entraîneur adjoint de football féminin à Missouri-St. Louis en 1996, puis a dirigé le programme à titre d’entraîneur-chef de 1997 à 2008. Elle a été intronisée au Temple de la renommée de l’UMSL en 2014.

Goetz a occupé des postes administratifs à Missouri-St. Louis (2001-08) et Butler (2008-13) avant de prendre la direction adjointe des sports du Minnesota en 2013. En 2015, elle est devenue directrice des sports par intérim et a été finaliste pour le poste à temps plein.

En 2016, Goetz a été nommée directrice des opérations chez UConn, poste qu’elle a occupé jusqu’en 2018, date à laquelle elle est devenue directrice des sports de Ball State. En 2022, elle quitte Ball State pour l’Iowa.

Goetz avec la présidente de l’Université de l’Iowa, Barbara Wilson. (Scott Dochterman / L’Athlétisme)

Réalisations et responsabilités

Baccalauréat ès arts de Clemson en psychologie, 1996. Maîtrise du Missouri-St. Louis, 2000.

Membre du comité de surveillance des compétitions de la NCAA, 2018

Vice-présidente du comité de basketball féminin de la division I de la NCAA, 2021-2022

Présidente du comité de basketball féminin de la division I de la NCAA, 2022-2023

Women Leaders in College Sports’ 2022 NCAA Division I FBS Nike Executive of the Year

Femme d’influence 2021 de l’Indianapolis Business Journal

120-90 en 11 saisons en tant qu’entraîneur de football féminin de l’UMSL

Ball State a remporté 10 titres de la Mid-American Conference, dont sept en 2021-2022, sous Goetz

Priorités

Trois des entraîneurs les plus en vue de l’Iowa ont la soixantaine : le footballeur Kirk Ferentz (68 ans), l’entraîneur de basket-ball masculin Fran McCaffery (64 ans) et l’entraîneur de basket-ball féminin Lisa Bluder (62 ans). Celui qui a décroché le poste de directeur sportif devra peut-être embaucher des remplaçants, et tous les trois sont les entraîneurs les plus gagnants de l’histoire de l’Iowa. Pour un directeur sportif, ce sont des embauches qui définissent l’héritage.

Goetz a fait de la relation avec le Swarm Collective de l’Iowa une priorité ainsi que de la création d’un modèle durable de partage des revenus avec les athlètes une fois qu’un système sera mis en œuvre.

De plus, une étude de faisabilité est en cours à l’aréna Carver-Hawkeye pour une éventuelle rénovation. Cela impliquera probablement également de replacer le bol avec les étudiants près du terrain.

“Déplacer les gens est plus compliqué qu’il n’y paraît”, a déclaré Goetz. « Nous voulons honorer et servir tous nos fans de longue date et détenteurs d’abonnements. En même temps, vous invitez votre corps étudiant à vous rejoindre. Ce serait donc l’occasion, pendant que vous effectuez quelques changements, de tout accomplir en même temps. Mais il est difficile d’affirmer, lorsque vous êtes dans ces lieux (où les étudiants sont assis près du sol), à quel point cela fait une différence.

Assurer le leadership et construire une unité cohésive est également vital dans un endroit qui a fait face à des poursuites liées au Titre IX et à la discrimination raciale ces dernières années.

“Dès le moment où elle est arrivée sur le campus, tout le monde pouvait sentir et savoir à quel point elle travaillait dur”, a déclaré Jan Jensen, entraîneur-chef associé du basketball féminin de l’Iowa. «Quand nous avons pu participer à cette course (Final Four), elle était avec nous et travaillait à fond. Je regardais un film et je descendais et Beth travaillait.

«Juste la façon dont elle l’a fait, sa confiance, le fait de prendre certaines décisions à la volée, à quel point elle s’en souciait. Et puis quand on revient, tout le monde dit ça, même ceux qui n’ont pas eu de Final Four. Je me dis: ‘Oh, mon Dieu, Beth était si douée pour ça.’ Tout le monde disait : « C’est notre personne. »

Pourquoi Goetz l’a eu

L’Iowa a commencé la recherche fin novembre avec un comité de 12 personnes présidé par la représentante du corps professoral Nicole Grosland, doyenne associée de l’UI pour les programmes académiques du College of Engineering et professeur de génie biomédical. Après avoir interviewé plusieurs directeurs sportifs en exercice à travers le pays, Goetz a continué de s’imposer comme le bon candidat.

“Beth est une leader talentueuse et dynamique et la recherche nationale que nous avons menée a démontré qu’elle est la meilleure directrice sportive de l’Université de l’Iowa”, a déclaré la présidente de l’Université de l’Iowa, Barbara Wilson, dans un communiqué. “Elle a fait un travail remarquable en tant qu’intérim, et je suis convaincu qu’elle mènera notre département d’athlétisme et nos étudiants-athlètes vers de nouveaux niveaux de réussite, tant sur le terrain qu’en classe.”

Goetz a obtenu un soutien important de la part des entraîneurs, allant de ceux ayant une grande visibilité à ceux du niveau olympique.

“Beth est une administratrice talentueuse et expérimentée dotée de solides compétences en leadership”, a déclaré l’entraîneur de baseball de l’Iowa, Rick Heller, qui était également membre du comité de recherche. « Elle a fait ses preuves partout où elle est allée. Beth est le choix parfait pour nous conduire dans le nouveau Big Ten et sera une voix forte pour l’athlétisme Hawkeye à l’échelle nationale.

“Le président Wilson a frappé un coup de circuit en choisissant Beth Goetz pour diriger notre département d’athlétisme”, a déclaré Bluder. « Beth est une leader rassembleuse qui communique et écoute avec une grande efficacité. Beth est la bonne personne pour diriger notre département dans ce paysage sportif en constante évolution.

“Depuis son arrivée à l’Université de l’Iowa, Beth a fait preuve d’un immense dévouement envers l’université et d’une passion pour nos étudiants-athlètes”, a déclaré Ferentz. « Elle a une vision qui respecte les traditions de nos programmes d’athlétisme tout en saisissant les opportunités dans le paysage sportif universitaire en évolution rapide. Beth est très professionnelle et je pense qu’elle est bien équipée pour naviguer dans cette nouvelle ère du sport collégial.

(Photo du haut : Scott Dochterman / L’Athlétisme)