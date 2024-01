L’Iowa gagne 46-0 et balaie les 10 matchs contre Northwestern – Notes de match

Les Hawkeyes de l’Iowa se sont rendus à Evanston, dans l’Illinois, pour affronter les Wildcats du Nord-Ouest le dimanche 28 janvier. Vous pouvez consulter un récapitulatif complet du duel dans l’article ci-dessous.

*Ce récapitulatif a été initialement fourni sous forme de mises à jour en temps réel

125 : #6 Drake Ayala, Iowa contre Massey Odiotti, Nord-Ouest

Ayala devrait être le grand favori ici pour les Hawkeyes contre le véritable étudiant de première année Massey Odiotti qui n’a qu’une fiche de 3-9 cette année. Tout de suite, Ayala se lance sur une seule jambe et fait monter Odiotti dans l’année et… Odiotti frappe un BACKFLIP pour se frayer un chemin hors de la simple jambe. Une façon amusante de commencer le dual ! Ayala revient à son simple gaucher et cette fois travaille pour le retrait et prend une avance rapide de 3-0. Maintenant, Ayala joue au jeu du catch-and-release – Ayala a obtenu 2 autres mises au sol en 5 secondes pour prendre une avance de 9-2. Ayala coupe à nouveau et se dirige vers l’extérieur pour un autre retrait, puis coupe et relâche et assure son 5ème retrait de la période pour prendre une avance de 15-4 dans la deuxième période.

Ayala tombe dans la seconde, s’échappe en 15 secondes environ, tire immédiatement un simple, et termine rapidement pour prendre une avance de 19-4 et remporte une chute technique !

Score de l’équipe : Iowa 5, Nord-Ouest 0

133 : Cullan Schriever, Iowa contre Patrick Adams, Nord-Ouest

Cullan Schriever prend le tapis pour les Hawkeyes avec Brody Teske luttant à 141 livres aujourd’hui. Schriever et Adams se sentent prêts à commencer le match – beaucoup de combats à mains nues mais aucune attaque engagée. Maintenant, Schriever tire sur une seule jambe et se bat à travers le shin whizzer d’Adams pour finir au bord du tapis et prendre une avance de 3-0. Schriever laisse Adams s’échapper et nous prendrons une courte pause sanguine. Après la pause, Schriever reprend son single et termine rapidement pour un autre retrait. Schriever donne à Adams l’évasion, puis Scriever prend un single bas et se bat pour le retrait juste à temps et obtiendra le retrait et prendra une avance de 9-2 dans le second.

Nous passons au neutre dans la seconde et Scrhiever roule – obtient 2 retraits dans les 25 premières secondes et mène désormais 15-4. Schriever s’avance fort et Adams est capable de le lancer pour un retrait de son propre chef, mais Schiever fait marche arrière et revient à son attaque menant désormais 20-9 ! Schriever obtient un autre retrait et c’est 23-9 pour le troisième.

Schriever descend pour commencer les 3èmes donc s’il parvient à s’échapper, il aura la technologie. Et cela ne prend que 7 secondes et Schriever gagne – 24-9.

Score de l’équipe : Iowa 10, Nord-Ouest 0

141 : #18 (133) Brody Teske, Iowa contre Kolby McClain, Nord-Ouest

Real Woods n’a pas voyagé avec l’équipe, alors Brody Teske prend le tapis pour les Hawkeyes à 141 livres. Les annonceurs viennent de partager que Teske pesait un peu moins de 133 livres, donc il abandonne définitivement la taille ici.

Bien qu’il soit le plus petit lutteur, Teske déplace McClain sur tout le tapis et contrôle les égalités. Beaucoup de tirs mais McClain défend les attaques de Teske après deux minutes de match. Maintenant, Teske obtient un doublé propre et termine pour le retrait. Teske passe presque immédiatement à une inclinaison et prendra une avance de 7-0 en deuxième période.

Nous allons rester neutres pour commencer la seconde et maintenant McClain a l’air un peu plus offensif mais prend un tir errant permettant à Teske de courir derrière et d’étendre son avance à 10-0. Teske abandonne l’évasion et McClain tire à nouveau mais Teske court derrière pour le retrait. Teske est capable de verrouiller son inclinaison croisée du poignet et obtient un compte de 4 et clôture le match pour une victoire technologique de 17-1.

Score de l’équipe : Iowa 15, nord-ouest 0

149 : #14 Caleb Rathjen, Iowa contre Aiden Vandenbush, Nord-Ouest

Les deux lutteurs se battent dur pour commencer le match, Rathjen s’avançant un peu plus que Vandenbush mais Vandenbush fait du bon travail pour rester dans le combat. Il reste environ une minute dans la période et Rathjen arrive à une seule jambe, mais Vandenbush utilise un tibia pour se défendre et se retrouver dans une impasse. Maintenant, Vandenbush obtient un simple, le fait relever, mais le plongeon de Rathjen passe et est capable de passer la jambe pour terminer – Rathjen prend une avance de 3-0 dans la deuxième période.

Vandenbush tombe dans la seconde et obtient une évasion rapide, c’est Rathjen qui mène 3-1. Maintenant, Rathjen décoche un simple simple avec tête extérieure, Vandenbush essaie de se faufiler et Rathjen l’attrape sur le dos et prend la chute !

Score de l’équipe : Iowa 21, Nord-Ouest 0

157 : #2 Jared Franek, Iowa contre #22 Trevor Chumbley, Nord-Ouest

Cela a le potentiel d’être l’un des meilleurs matchs de la soirée – Franek et Chumbley ont lutté aux NCAA l’année dernière et Franek a remporté un combat serré 5-3. Attendez-vous à un match avec peu de points – peut-être même en prolongation.

Début de match assez lent – ​​surtout compte tenu de l’offensive que nous avons vue lors des 4 premiers combats de l’après-midi. À environ une minute de la fin de la période, Franek s’enfonce profondément sur un simple, tente de passer par le milieu, mais Chumbley égalise Franek et se défend pour l’impasse. Aucune autre attaque en première période et c’est 0-0 à l’entrée de la deuxième période.

Chumbley tombe et s’échappe rapidement pour prendre une avance de 1-0. Franek tire un simple et Chumbley est frappé par un appel de décrochage, c’est son premier du match et pourrait entrer en jeu plus tard dans le combat. Combats à la main durs, mais aucun des deux lutteurs n’est sur le point de marquer à la fin de la deuxième période, Chumbley menant toujours 1-0.

Franek descend pour commencer le deuxième et s’échappe en 15 secondes environ – et nous sommes tous à égalité à 1-1. Franek s’élance mais Chumbley fait un excellent travail en se drapant par-dessus et remporte l’impasse – 1 minute à jouer et c’est toujours 1-1. Maintenant, Franek obtient un simple – il est si près de terminer et obtient même un coup de danger neutre, mais Chumbley se précipite et nous allons faire une prolongation ! Franek était si proche de terminer 2-3 fois mais la défense de Chumbley est vraiment délicate.

Début de la prolongation et les deux lutteurs ont l’air frais. Un peu plus de 45 secondes plus tard, Franek chronomètre la bonne nourriture de Chumbley, s’avançant parfaitement et frappant un low-single clair. Chumbley s’est drapé sur le dessus mais Franek termine pour le retrait et au fil du temps, gagne 4-1.

Score de l’équipe : Iowa 24, nord-ouest 0

165 : #6 Michael Caliendo, Iowa contre #18 Maxx Mayfield, Nord-Ouest

De retour de la pause, nous avons un autre match classé entre Caliendo et Mayfield. 20 secondes plus tard, Caliendo frappe un scooter de démarrage lisse pour le premier retrait du combat. Caliendo roule pendant 20 secondes et Mayfield gagne l’évasion pour porter le score à 3-1. Caliendo reste très offensif en réalisant quelques tirs mais Mayfield parvient à assez bien se défendre. Maintenant, la pression est trop forte et Caliendo termine rapidement pour remonter 6-1. Après une évasion de Mayfield, le score est de 6-2 à l’entrée de la deuxième période.

Caliendo descend pour commencer la seconde et obtient une évasion rapide. Maintenant, Caliendos roule – tire quelques coups, reçoit un appel de décrochage contre Mayfield et obtient un retrait. Caliendo a maintenant compris les choses, deux mises au sol rapides pour prendre une avance de 17-5. Un autre décrochage et un retrait à la fin de la deuxième période – Caliendo gagne par tech fall, 21-5.

Score de l’équipe : Iowa 29, nord-ouest 0

174 : #13 Patrick Kennedy, Iowa contre David Ferrante, Nord-Ouest

Ferrante tire dès le début de la période et met la jambe de Kennedy en l’air mais Kennedy remet son pied sur le tapis et Ferrante n’arrive pas à terminer. Aujourd’hui, Kennedy se présente en contrôlant les liens, mais sans lancer d’attaques. Maintenant, Kennedy utilise sa pression et obtient une jambe propre – Ferrante a donné plusieurs coups de pied mais à la fin, Kennedy termine pour le retrait et prend une avance de 3-0 dans la deuxième période.

Kennedy descend pour commencer la deuxième période et obtient rapidement une évasion pour détenir désormais une avance de 4-0. Beaucoup de pression et de combats à la main mais pas beaucoup d’offensive pour aucun des deux lutteurs et le score reste de 4-0 avant la troisième période.

Ferrante tombe au troisième et Kennedy le lâche pour porter le score à 4-1. Maintenant, Kennedy reprend son attaque et réussit un doublé pour porter le score à 7-1. Après avoir roulé environ 20 secondes, Kennedy coupe Ferrante et travaille pour le major. Kennedy frappe un single bas et clair et termine rapidement pour le retrait. Kennedy s’en sortira et gagnera par décision majeure, 11-2.

Score de l’équipe : Iowa 33, nord-ouest 0

184 : Aiden Riggins, Iowa contre #23 Troy Fisher, Nord-Ouest

Troy Fisher est le favori ici contre Riggins – Fisher a été qualifié à deux reprises au niveau national et a terminé en huitièmes de finale du tournoi NCAA de l’année dernière.

Bien qu’il soit l’opprimé, c’est Riggins qui est présent dès le début du match et il termine pour monter 3-0. Fisher s’échappe pour porter le score à 3-1 après que Riggins ait roulé pendant un peu plus de 10 secondes. Maintenant, Fisher avance en force mais n’est en mesure de commettre aucune attaque et c’est 3-1 à l’approche de la deuxième période.

Fisher descend pour commencer la période et s’échappe immédiatement pour réduire l’écart à 3-2. Fisher montre définitivement une certaine urgence et subit plusieurs attaques, mais il n’est pas en mesure d’atteindre les jambes de Riggins. C’est toujours 3-2 à la fin de la seconde.

Riggins passe en dessous dans la dernière période et s’échappe en seulement 3 secondes. Fisher lance quelques attaques et Riggins a cherché à réattaquer mais Fisher l’attrape dans un headlock avant. Fisher va tête dans le trou mais Riggins parvient à sortir des limites et évite d’abandonner le score. Il ne reste plus que 45 secondes et Fisher arrive à une seule jambe, mais Riggins se défend avec un sifflement et utilise son genou en caoutchouc pour recevoir un appel potentiellement dangereux. Il reste 31 secondes et Fisher avance avec beaucoup d’attaques – Riggins les défend tous et ils sortent des limites à 7 secondes de la fin. Une dernière attaque pour Fisher mais Riggins défend et tient bon pour s’imposer 4-2.

Score de l’équipe : Iowa 36, ​​nord-ouest 0

197 : #13 Zach Glazier, Iowa contre #27 Evan Bates, Nord-Ouest

Belle cheville choisie 10 secondes plus tard pour Glazier et il termine pour trois. Bates se relève et obtient l’évasion pour porter le score à 3-1. Les deux lutteurs semblent se contenter de se battre pendant une minute jusqu’à ce que Glazier s’attaque à un simple, mais Bates se défend assez longtemps pour l’impasse. Glazier marque un simple à la fin de la période, mais Bates se précipite et défend pour maintenir le score à 3-1 avant la deuxième période.

Le vitrier descend pour commencer la période et obtient…