L’Iowa débarque l’athlète 3 étoiles Jaylen Watson: ce que son engagement signifie pour les Hawkeyes

L’Iowa a pris son 19e engagement dans la classe 2024 lorsque l’athlète polyvalent trois étoiles Jaylen Watson a sélectionné les Hawkeyes samedi. Voici ce que vous devez savoir :

Principalement un receveur large au cours de ses deux premières saisons au lycée universitaire, Watson devrait jouer le rôle de demi défensif pour les Hawkeyes.

Watson a choisi l’Iowa plutôt que le Minnesota, Cincinnati, la Virginie-Occidentale et le Maryland. Il a effectué plusieurs voyages non officiels, mais sa seule visite officielle a été dans l’Iowa le mois dernier.

Watson, qui mesure 5 pieds 11 pouces et pèse 175 livres, a joué l’année dernière au lycée River Rogue de Detroit, mais a été transféré au lycée catholique central de Toledo (Ohio) cette année.

Les liens de Watson avec l’Iowa

Ayant grandi à Belleville, dans le Michigan, Watson a joué au football de petite ligue pour Thomas Deasfernandes, qui est le père de l’actuel demi de coin junior de l’Iowa, Brendan Deasfernandes, l’hôte de Watson lors de sa visite officielle. L’Iowa avait trois arrières défensifs sur sa liste de 2022 qui étaient de Belleville. Ils comprennent Deasfernandes, Kaevon Merriweather, actuellement en sécurité des Buccaneers de Tampa Bay, et la recrue en chemise rouge Deshaun Lee.

Watson est également le neveu de l’ancien porteur de ballon de l’Iowa Fred Russell, qui a amassé 2 760 verges et 17 touchés de 2001 à 2003.

Que signifie l’engagement de Watson pour l’Iowa ?

Les Hawkeyes continuent de recueillir des perspectives de son week-end de visite officielle. Sur les neuf joueurs non engagés en visite ce week-end, sept se sont maintenant engagés pour l’Iowa. Watson est un athlète de qualité avec une bonne capacité de changement de direction. Il est trop tôt pour déterminer s’il jouera corner ou safety.

Les Hawkeyes ont maintenant trois arrières défensifs dans la classe 2024. Les seuls visiteurs officiels qui n’ont pas encore décidé sont le joueur de ligne défensif Chima Chineke de Plano, Texas, et Fort Lauderdale, Floride, la sécurité Xavier Lucas. Chineke décidera entre l’Iowa et Texas Tech le 17 juillet. Lucas a emmené des officiels dans le Wisconsin, l’Illinois et l’Iowa et reste ouvert.

(Photo : Mark J. Rebilas / USA Today Sports)