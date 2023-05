L’IOPC va enquêter sur des policiers du Met après qu’un homme Tasered et deux chiens ont été abattus

Une enquête sera ouverte après que les deux chiens d’un homme ont été abattus devant lui et qu’il a été Taser par des agents de la police métropolitaine, a annoncé le chien de garde de la police.

Louie Turnbull, le propriétaire des animaux, a comparu devant le tribunal mardi, accusé d’infractions de chien dangereux après l’incident qui s’est produit le long d’un canal à Limehouse, dans l’est de Londres, dimanche.

Vendredi, le Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a déclaré que les plaintes liées à l’affaire devraient faire l’objet d’une « enquête indépendante » et qu’il comprenait « l’inquiétude du public » causée par la fusillade.

Le développement est survenu quelques jours seulement après que le Met a volontairement renvoyé deux plaintes qu’il avait reçues de témoins sur les lieux au FIPOL.

Amanda Rowe, directrice régionale de l’IOPC, a déclaré: «Nous comprenons l’inquiétude du public concernant cet incident et il convient qu’il fasse l’objet d’une enquête indépendante.

«Nous examinerons si les actions des agents impliqués étaient raisonnables et proportionnées dans toutes les circonstances et conformes à la politique et à la procédure pertinentes.»

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des officiers poursuivant un homme le long du canal alors qu’il tenait deux chiens sur une courte laisse. La situation a semblé s’aggraver lorsque les agents ont utilisé le Taser sur l’homme, puis ont tiré et tué les animaux.

Dans une publication en direct sur Facebook plus tôt cette semaine, Turnbull a déclaré: « C’est vraiment difficile pour moi et j’ai du mal avec ça.

« Je les ai eus depuis qu’ils étaient chiots et les avoir enlevés comme ça juste devant mon visage abattu, et je suis couvert du sang des chiens, c’était tellement dégoûtant. »

Des officiers ont été appelés dimanche après-midi après avoir signalé qu’une femme avait été attaquée par un chien sur Commercial Road, dans l’est de Londres.

Elle a subi une blessure à la jambe mais n’a pas eu besoin de soins hospitaliers.

La police a déclaré que, dans le cadre de ses enquêtes pour protéger le public, elle avait parlé à un homme qui était en possession des deux chiens. C’est après cela que les agents des armes à feu ont détruit les deux chiens sur les lieux, a déclaré un porte-parole de la force.

Turnbull, 46 ans, sans adresse fixe, a comparu devant le tribunal de première instance de la Tamise à Bow, où il a nié être le propriétaire d’un chien dangereusement incontrôlable (avec blessure). Il a admis être en possession/garde d’un chien alors qu’il n’avait pas le droit de posséder ou de garder un chien.

Il doit comparaître devant le tribunal de la couronne de Snaresbrook le 6 juin.

Reportage supplémentaire : PA Media