Lionsgate signe un accord pour former un modèle d’IA sur ses films et ses émissions

Aujourd’hui, Lionsgate, le studio derrière des films comme John Wick et Hunger Games franchises — a annoncé son partenariat avec Runway pour créer un nouveau modèle de génération de vidéos personnalisé destiné à aider « les cinéastes, réalisateurs et autres talents créatifs à améliorer leur travail ».

Dans une déclaration sur l’accord Michael Burns, vice-président de Lionsgate, a décrit cette technologie comme un moyen de créer des « opportunités de création de contenu à faible coût » pour le studio, qui considère cette technologie comme « un formidable outil pour augmenter, améliorer et compléter nos opérations actuelles ». Burns a également insisté sur le fait que « plusieurs de nos cinéastes sont déjà enthousiasmés par ses applications potentielles à leur processus de pré-production et de post-production ».

Cristóbal Valenzuela, cofondateur et PDG de Runway, a fait écho au sentiment de Burns sur l’utilité du nouveau modèle en tant qu’outil d’augmentation et a déclaré que l’objectif de l’entreprise est de donner aux cinéastes « de nouvelles façons de donner vie à leurs histoires ».

Ces inquiétudes ont conduit le gouverneur de Californie Gavin Newsom à signer plus tôt cette semaine deux projets de loi soutenus par le SAG-AFTRA qui accorderont aux artistes et à leurs héritiers davantage de contrôle sur la manière et le moment où leurs portraits créés numériquement peuvent être utilisés par les studios. Et plus tard ce mois-ci, Newsom pourrait très bien finir par signer la loi SB 1047, une autre mesure législative très contestée qui rendrait les développeurs d’IA responsables des « dommages critiques » causés par leurs produits.