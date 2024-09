Lionsgate signe un accord avec Runway Partners pour utiliser Gen AI pour les cinéastes

Lionsgate souhaite économiser énormément d’argent en utilisant la technologie d’IA générative comme outil créatif d’assistance pour les cinéastes.

Lionsgate, le studio de cinéma et de télévision à l’origine de franchises cinématographiques telles que « John Wick » et « Hunger Games », a annoncé un accord avec la société de recherche en intelligence artificielle Runway, dont les investisseurs incluent Google et le fournisseur de matériel d’intelligence artificielle Nvidia. Présenté comme le premier accord de Runway avec un studio hollywoodien, le pacte porte sur la création et la formation par Runway d’un nouveau modèle d’intelligence artificielle, adapté au portefeuille exclusif de contenus cinématographiques et télévisuels de Lionsgate. Lionsgate possède une bibliothèque de films et de programmes télévisés contenant plus de 20 000 titres.

Selon Lionsgate, le modèle de Runway « génère des vidéos cinématographiques » que les cinéastes, les réalisateurs et d’autres talents créatifs peuvent utiliser pour « enrichir leur travail ». Cette vidéo générée par l’IA peut être « encore améliorée à l’aide de la suite d’outils contrôlables de Runway », a déclaré Lionsgate.

Selon Michael Burns, vice-président de Lionsgate, plusieurs cinéastes avec lesquels le studio travaille « sont déjà enthousiasmés par ses applications potentielles dans leur processus de pré-production et de post-production ». Dans un communiqué, il a déclaré : « Nous considérons l’IA comme un formidable outil pour augmenter, améliorer et compléter nos opérations actuelles. »

Lionsgate espère économiser « des millions et des millions de dollars » grâce aux modèles d’IA de Runway, selon Burns a déclaré au Wall Street Journal« Nous faisons beaucoup de films d’action, donc nous faisons exploser beaucoup de choses et c’est l’une des choses que fait Runway », a-t-il déclaré.

Runway, basée à New York, a levé 237 millions de dollars de financement à ce jour auprès d’investisseurs tels que Google, Nvidia et Salesforce Ventures. L’entreprise affirme que ses recherches en IA « façonnent la prochaine ère de l’art, du divertissement et de la créativité humaine ». Plus d’informations sur Runway sont disponibles sur ce lien.

« Nous nous engageons à offrir aux artistes, aux créateurs et aux studios les meilleurs et les plus puissants outils pour améliorer leurs flux de travail et leur permettre de trouver de nouvelles façons de donner vie à leurs histoires », a déclaré Cristóbal Valenzuela, cofondateur et PDG de Runway, dans un communiqué. « L’histoire de l’art est l’histoire de la technologie et ces nouveaux modèles font partie de nos efforts continus pour créer des supports transformateurs pour l’expression artistique et créative. Les plus belles histoires restent à raconter. » Il a ajouté : « Lionsgate dispose d’une équipe créative incroyable et d’une vision claire de la manière dont l’IA peut aider leur travail. Nous sommes ravis de contribuer à donner vie à leurs idées. »