Lionsgate signe un accord avec la société d’IA Runway, dans l’espoir que l’IA puisse éliminer les artistes du storyboard et les équipes VFX

Lionsgate est devenu le premier grand studio hollywoodien à s’engager pleinement dans l’intelligence artificielle. L’entreprise a annoncé aujourd’hui un partenariat « inédit » avec la société de recherche en intelligence artificielle Runway pour créer et former un nouveau modèle d’intelligence artificielle exclusif basé sur son portefeuille de contenus cinématographiques et télévisuels.

Le modèle exclusif de Lionsgate sera utilisé pour générer ce que l’entreprise appelle des « vidéos cinématographiques », qui pourront ensuite être réitérées à l’aide de la technologie de Runway. L’objectif est d’économiser de l’argent – ​​« des millions et des millions de dollars », selon Michael Burns, vice-président du studio Lionsgate – en permettant aux cinéastes et aux créateurs d’utiliser son modèle d’IA pour remplacer les artistes dans des tâches de production telles que le storyboard.

Selon Burns, l’IA sera utilisée pour « développer des opportunités de création de contenu de pointe et à faible coût ». Il a ajouté que « plusieurs de nos cinéastes sont déjà enthousiasmés par ses applications potentielles à leur processus de pré-production et de post-production ».

Brûle aussi dit le Wall Street Journal Il envisage cet outil comme un moyen de remplacer à terme les artistes VFX et souhaite que le modèle soit utilisé pour créer des arrière-plans et des effets spéciaux. « Nous faisons beaucoup de films d’action, donc nous faisons exploser beaucoup de choses et c’est l’une des choses que fait Runway », a-t-il déclaré.

Cristóbal Valenzuela, cofondateur et PDG de Runway, a déclaré que l’entreprise « s’engage à offrir aux artistes, aux créateurs et aux studios les meilleurs et les plus puissants outils pour améliorer leurs flux de travail et leur permettre de trouver de nouvelles façons de donner vie à leurs histoires », ajoutant que « l’histoire de l’art est l’histoire de la technologie et ces nouveaux modèles font partie de nos efforts continus pour créer des supports transformateurs pour l’expression artistique et créative. Les meilleures histoires restent à raconter ».

Il convient de noter que Runway est détesté par de nombreux membres de la communauté créative et est actuellement poursuivi en justice par un groupe d’artistes visuels pour violation du droit d’auteur.

Lionsgate n’a fourni que peu de détails sur le contenu qu’elle utilisera pour entraîner ses modèles ou sur la manière dont ces matériaux peuvent être utilisés légalement. Alors que Lionsgate est principalement connu pour son contenu live-action, comme le John Wick, Crépuscule, et Les Jeux de la faim, la société possède plus de 20 000 titres et a publié de nombreuses animations au fil des ans, notamment Astro Boy, Rock Dog, le film Shaun le mouton, et Norme du Nord.