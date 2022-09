Lionsgate se penche sur la scission des activités de studio au lieu de Starz

Lionsgate se penche sur la scission de sa division studio plutôt que sur son unité de câble et de streaming Starz, selon des personnes proches du dossier.

Il s’agirait d’un changement de stratégie pour l’entreprise de médias et de divertissement, qui a déclaré en mai qu’il prévoyait de finaliser une rotation ou une vente de Starz d’ici la fin de l’été. Ces derniers mois, Lionsgate a eu des pourparlers pour vendre une participation de 20% dans Starz à un certain nombre d’acheteurs potentiels, dont le plus récent Canal +, propriété de Vivendi, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être nommés car les discussions sont privées. Ces pourparlers ne sont pas terminés, mais aucun accord n’est imminent, ont déclaré les gens.

Lionsgate est en pourparlers avec plusieurs partenaires potentiels sur la vente d’une participation dans le studio, ont déclaré les gens. Ces pourparlers aboutiront probablement plus rapidement à un accord avec lequel Lionsgate est à l’aise que pour Starz, car l’intérêt est plus fort, ont déclaré les gens. L’entreprise de studio produit des films et des séries télévisées et comprend une bibliothèque de plus de 17 000 titres, tels que “The Hunger Games”, “The Expendables” et “Mad Men”.

Lionsgate devrait faire une annonce officielle sur ses nouveaux plans dès mercredi. Un porte-parole de Lionsgate a refusé de commenter.

Dans un dépôt de titres mercredi matin, la société a déclaré qu’elle “restait sur la voie” de la séparation de Starz et de l’activité studio. “Au fur et à mesure que les négociations progressent, nous nous concentrons davantage sur la possibilité de faire tourner notre activité de studio, créant un certain nombre d’avantages financiers et stratégiques. À cet égard, nous poursuivons des négociations productives avec des partenaires stratégiques et financiers potentiels des deux côtés de notre entreprise, ” dit le dossier.

Les actions de la société ont augmenté d’environ 1% mercredi matin.

La vente d’une participation dans le studio à une société de capital-investissement ou à une entreprise stratégique établira un plancher d’évaluation pour que l’entreprise puisse négocier seule. Cela apporterait également une secousse immédiate de capital à Lionsgate, dont les actions ont chuté ces dernières années. La valorisation boursière de Lionsgate est environ 1,8 milliard de dollars, contre près de 7 milliards de dollars au début de 2018.

À plus long terme, Lionsgate souhaite vendre à la fois le studio et Starz, ont déclaré les gens. La société est en concurrence avec des entités beaucoup plus importantes – dont Netflix, Disney, Amazon, Apple et NBCUniversal de Comcast – dans la production télévisuelle et cinématographique. Les dirigeants de Lionsgate espèrent qu’une scission du studio et la séparation de Starz seraient les premiers pas vers la facilitation de la vente des deux unités afin de maximiser la valeur pour les actionnaires, ont déclaré les gens.

“Nous n’allons pas conclure un accord stupide d’un côté ou des deux côtés de l’entreprise”, a déclaré le vice-président de Lionsgate, Michael Burns. lors d’une conférence sur les médias et le divertissement de Bank of America le mois dernier. “Je pense que nos actionnaires seront très satisfaits du résultat.”