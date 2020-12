La plate-forme mondiale de streaming Starz a annoncé le lancement de sa plate-forme OTT directe aux consommateurs indépendante Lionsgate Play en Inde. Outre l’Inde, le service de streaming se déploie également sur d’autres marchés en Europe, en Amérique latine, au Japon, etc. Lors d’une conférence de presse virtuelle, la société a annoncé aujourd’hui que la plate-forme de streaming avait déjà plusieurs titres hollywoodiens notables et apportera plus « d’originaux indiens dans les mois à venir ». Comme prévu, le Lionsgate Play comprend également des films de Lionsgate Studio, mieux connu pour des titres tels que les séries John Wick, Twilight et The Hunger Games.

Les clients peuvent télécharger l’application Lionsgate Play depuis Google Play Store, Apple App Store et les appareils Amazon Fire TV. Pour regarder des films et des émissions, les clients peuvent choisir entre des modèles d’abonnement de 99 Rs par mois ou 699 Rs pendant un an. En outre, les films et émissions de télévision Lionsgate Play sont également accessibles via son site Web. Starz a en outre annoncé que la plate-forme de streaming présenterait des films tels que le rôle principal de Jennifer Lopez Hustlers, le thriller d’action de Gerald Butler, Angel Has Fallen, le thriller fantastique Hellboy et la comédie d’action The Gentlemen avec Matthew McConaughey, Colin Farrell et Hugh Grant. Pour attirer le jeune public indien, la société collaborera également avec des stars de Bollywood comme Kriti Sanon, Tiger Shroff et Sanjana Sanghi pour de futurs projets.

Parlant du lancement de Lionsgate Play en Inde, Jeffrey A Hirsch, président et chef de la direction de Starz, a déclaré que le pays, avec sa population diversifiée, a toujours été un marché clé pour eux. «La population nombreuse et diversifiée a augmenté l’utilisation des données sur les marchés urbains et ruraux, et l’adoption de l’OTT dans tous les groupes démographiques nous a offert une opportunité passionnante de lancer Lionsgate Play. excellente réponse du public indien », a ajouté Hirsch.

Lionsgate Play a maintenant rejoint Netflix, Disney + Hotstar, Sony Liv et Amazon Prime Video, qui sont des plates-formes OTT très populaires en Inde. La société n’a pas révélé la disponibilité d’émissions ou de films régionaux sur Lionsgate Play, bien que, lors de son lancement, la plate-forme diffusera en continu la célèbre star d’Anna Kendrick, Love Life and Goes Wrong Show. L’application Lionsgate Play a commencé à être déployée sous forme bêta auprès des testeurs en Inde le mois dernier. Certains premiers utilisateurs s’étaient également plaints du filigrane Lionsgate Play dans le coin supérieur droit de l’écran qui est apparu pendant tout le film.