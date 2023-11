Lionsgate déclare une perte nette de 886,2 millions de dollars

John Wick continue d’être la goutte d’eau qui fait bouger la boisson à Lionsgate.

Les débuts du quatrième film de la série Hit Man en matière de divertissement à domicile et la première de son spin-off en streaming « The Continental » ont porté les revenus de Lionsgate à un peu plus d’un milliard de dollars, dépassant les estimations de Wall Street. Cela représente une hausse par rapport aux 875,2 millions de dollars du trimestre de l’année précédente. Cependant, la société a également déclaré une perte nette de 886,2 millions de dollars pour les actionnaires de Lionsgate, qu’elle a attribuée aux coûts de restructuration et à une dépréciation liée à sa décision de quitter l’activité Starz d’Amérique latine et du Royaume-Uni. La société n’a pas fait couler autant d’encre rouge qu’au cours du trimestre de l’année précédente, lorsqu’elle avait annoncé une perte de 1,181 milliard de dollars. Le bénéfice net ajusté s’est élevé à 48,6 millions de dollars et la perte par action ajustée s’est établie à 3,79 dollars.

Le rapport sur les résultats intervient alors que Lionsgate envisage de vendre ou de scinder Starz, ses activités de câble et de streaming, et alors qu’il se prépare à finaliser son achat de 500 millions de dollars des activités de télévision et de cinéma d’Entertainment One (eOne) auprès de Hasbro. EOne est le producteur de « Yellowjackets » et « Naked and Afraid » et l’accord comprend également les droits d’émissions basées sur Hasbro comme « Play-Doh Squished ».

Les bénéfices ont également été dévoilés alors qu’Hollywood célèbre la fin de la grève des acteurs, ce qui lui permettra de reprendre la production de films et d’émissions. Lors d’un appel avec des analystes et des investisseurs, le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a estimé que la grève des acteurs et celle des scénaristes qui ont pris fin le mois dernier ont coûté à l’entreprise environ 30 millions de dollars, ce qui, selon lui, était “un peu moins que ce que nous avions initialement prévu”.

Au cours du trimestre, les revenus du segment cinéma de Lionsgate ont augmenté de 77 % pour atteindre 395,9 millions de dollars, avec des bénéfices en hausse de 22 % pour atteindre 63,2 millions de dollars. Cela était dû en grande partie au succès de « John Wick : Chapitre quatre » sur le marché du divertissement à domicile ainsi qu’à la sortie en salles du dixième film « Saw ».

L’unité de télévision de Lionsgate a vu ses revenus chuter de 9 %, à 393,9 millions de dollars, tandis que ses bénéfices ont bondi de 13,6 millions de dollars à 63,2 millions de dollars. La baisse des revenus était liée à l’impact des grèves, qui ont empêché Lionsgate de diffuser autant d’épisodes.

Le segment des réseaux multimédias de Lionsgate, qui comprend Starz, a vu ses revenus augmenter de 5 % à 416,5 millions de dollars grâce à la croissance de son activité de streaming nationale. Le bénéfice sectoriel a augmenté pour atteindre 66,6 millions de dollars, contre 21 millions de dollars pour la période de l’année précédente. Starz a ajouté 480 000 abonnés au cours du trimestre. Le service compte désormais une audience de 26,8 millions d’utilisateurs.

Malgré les troubles dans l’industrie du divertissement et l’incertitude entourant les projets de Lionsgate pour Starz, Feltheimer a lancé une note optimiste aux analystes.

« Nous opérons dans un environnement difficile, mais le trimestre témoigne de qui nous sommes, en restant résilients et en utilisant tous les outils à notre disposition pour maintenir nos pipelines pleins, en maximisant nos actifs, en concentrant nos ressources là où nous savons que nous pouvons gagner et positionner l’entreprise pour une croissance future », a-t-il déclaré.