Lions vs Bucs Livestream : comment regarder la semaine 6 de la NFL en ligne aujourd’hui

Voir sur Sling TV Sling TV Blue : 45 $ (sur certains marchés, 40 $) Transporte Fox à Détroit (WJBK)

Cinq semaines après le début de la saison 2023 de la NFL, les Lions de Détroit continuent de montrer qu’ils sont légitimes.

Une impressionnante victoire de 42-24 dimanche dernier contre les Panthers a amélioré leur fiche à 4-1, la meilleure de la NFC Nord.

Au cours de la semaine 6, ils affrontent les Buccaneers de Tampa Bay, qui ont également commencé l’année en force et entrent dans la compétition après un congé et au sommet de la NFC Sud avec une fiche de 3-1.

Les Lions et les Bucs débutent à Tampa Bay à 13 h 25 HP (16 h 25 HE) sur Fox. Voici comment vous pouvez regarder, même si le jeu n’est pas disponible sur votre chaîne Fox locale.

Le match sera diffusé à la télévision dans les régions de Détroit et de Tampa Bay (selon 506 Sports) sur diffusion télévisée en direct services, mais il peut arriver que vous soyez bloqué en raison d’un problème de localisation Internet ou que vous souhaitiez simplement une couche supplémentaire de confidentialité pour le streaming. Il existe une option qui ne nécessite pas de s’abonner à quelque chose comme NFL Sunday Ticket ou NFL Plusou en recherchant sur Internet un site Web fragmentaire : vous pouvez utiliser un réseau privé virtuel, ou VPN.

Voici comment regarder le match depuis n’importe où aux États-Unis avec un VPN.

En savoir plus: NFL 2023 : comment regarder et diffuser des jeux et RedZone avec ou sans câble

Le quart des Buccaneers Baker Mayfield a lancé trois passes de touché lors de la victoire de son équipe contre les Saints de la Nouvelle-Orléans la dernière fois. Dustin Satloff/Getty Images

Lions contre Bucs : quand et où ?



Pour la semaine 6 de la saison NFL, les Buccaneers accueillent les Lions à 16 h 25 HE (1 h 25 HP) le dimanche. Le match devrait avoir lieu au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, domicile des Bucs.

Comment regarder le match Lions contre Bucs en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à visionner le jeu localement en raison de restrictions d’interdiction mal appliquées, vous aurez peut-être besoin d’une manière différente de regarder le match et c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. De plus, c’est une excellente idée lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. Ainsi, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a attribué une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous recherchez d’autres options ? Assurez-vous de consulter quelques-uns des autres excellents Offres VPN qui se déroule en ce moment.

Sarah Tew/CNET

Diffusez en direct le match Lions contre Bucs aux États-Unis

Le match Lions-Bucs de cette semaine est sur Fox, donc en plus d’un VPN défini sur une zone diffusant le jeu (voir conseils ci-dessous), vous aurez besoin d’un service de streaming TV en direct qui diffuse une filiale locale de Fox qui diffuse le jeu. Le service de ce type le moins cher est Sling TV Blue.

Fronde/CNET Le plan Blue de Sling TV comprend NBC, Fox et NFL Network, bien qu’il n’ait pas CBS, ABC ou ESPN. Entrez votre adresse ici pour voir quelles chaînes locales sont disponibles là où vous vivez. NFL RedZone est également disponible pour 11 $ de plus par mois. Notez que pour obtenir ABC et ESPN, vous devrez passer au forfait Orange au prix similaire (qui supprime Fox, NBC et NFL Network) ou opter pour le forfait combiné Orange et Bleu de 60 $ par mois qui comprend les chaînes des deux forfaits. Avec le forfait combiné, le module complémentaire Sports Extra, qui inclut RedZone, coûte 15 $ de plus par mois. Une mise en garde importante : d’après notre expérience, les filiales locales de Fox ne seront disponibles que si votre adresse de facturation se trouve dans l’une des 18 zones métropolitaines couvertes par l’accord de Sling. Si vous vous trouvez en dehors de l’une de ces zones, vous feriez probablement mieux d’opter pour l’un des services alternatifs répertoriés ci-dessous.

De nombreux autres services de streaming TV en direct proposent également des stations Fox locales, à savoir YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream et FuboTV. Ils coûtent tous plus cher que Sling TV, mais ils diffusent également plus de chaînes, y compris des chaînes de football comme ESPN. Consultez notre guide des services de streaming TV en direct pour plus de détails.

Si vous habitez dans une zone où le jeu est diffusé, une antenne hertzienne connectée à votre téléviseur offre une autre option pour Fox. La meilleure partie des antennes est qu’aucun frais de streaming ou mensuel n’est requis, mais vous devrez vous assurer d’avoir une bonne réception.

Conseils rapides pour diffuser Lions contre Bucs à l’aide d’un VPN