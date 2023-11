LIONS, SIRÈNES ET PIRATES, OH MON ! L’ICÔNE DES MER DE ROYAL CARIBBEAN PRÉSENTE UNE GAMME DE DIVERTISSEMENT À couper le souffle

Ces vacances uniques en leur genre présentent des premières, comme “Le Magicien d’Oz” et Skateboarders, et plus de musique live et de comédie que jamais

MIAMI, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ — Royal Caribbean International lève le rideau et révèle les divertissements qui occuperont le devant de la scène lors du très attendu Icône des mers. Dans janvier 2024les premières vacances du genre devraient lancer une nouvelle gamme audacieuse de grandeur nature montre à travers les quatre « étapes » emblématiques de la compagnie de croisière – air, glace, eau et théâtre – et plus musique live et comédie que jamais auparavant. Du première interprétation de “Le magicien d’Oz” en mer et une extravagance de showband live au premier casting de robots et skateurs et plus encore, l’affiche du divertissement sur Icône est fait pour chaque type de famille et de vacancier.

C’est l’heure du spectacle sur #IconoftheSeas de Royal Caribbean International. « Créer une icône : créer un divertissement à couper le souffle » lève le rideau sur ce qu’il faut pour donner vie à des productions à grande échelle sur quatre scènes – air, glace, eau et théâtre – de la musique live de tous genres et des activités pour tous les âges. en une seule vacances. Les experts montrent et racontent les détails du processus, de la conception des lieux au casting et aux répétitions avec des skateurs, des plongeurs de haut niveau et même le premier casting du « Magicien d’Oz » en mer. En préparation depuis plus de cinq ans, l’affiche de divertissement sur la première combinaison de vacances en son genre est une programmation à couper le souffle pour tout le monde.



Perché au sommet d’Icon of the Seas, le nouvel AquaDome est un quartier transformationnel. Dans une oasis tranquille de jour, les clients peuvent admirer une vue panoramique sur l’océan et une cascade impressionnante tout en dégustant une bouchée ou un verre. La nuit, il devient un lieu animé, avec des restaurants, des bars et les spectacles aquatiques phares de la compagnie de croisière au niveau supérieur AquaTheater.



Dans la Royal Promenade réinventée sur Icon of the Seas, se trouve la patinoire la plus grande et la plus audacieuse de Royal Caribbean à ce jour. Chaque siège est le meilleur de la maison dans le nouveau Absolute Zero, où technologie de pointe et patineurs de niveau olympique fusionnent pour donner vie à un divertissement époustouflant.



Développée en interne par Royal Caribbean, le plus grand producteur de spectacles vivants au monde, la variété des productions et des spectacles prendra vie à travers Icône jour et nuit. Plus que 75 artistes de classe mondiale sera à l’honneur lors du tout nouveau AquaDôme et son AquaTheater de niveau supérieur, le Théâtre Royal et le Zéro absolu arène de glace, qui présente des technologies de pointe telles que des systèmes de vol 3D et des bras robotisés qui font office de plongeoirs pour les plongeurs de haut niveau (et plus encore). Lorsqu’il s’agit de divertissement au-delà de la scène, 50 musiciens et comédiens live donnera le ton tout au long Icône et dans d’autres lieux, y compris le nouveau Lou’s Jazz’n Blues et Pianos de duelet des favoris de tous les temps avec une touche d’originalité comme Bar à goélette et le Pub anglais Point & Feather.

“Au cœur de tant de souvenirs créés lors des vacances Royal Caribbean se trouve une combinaison de divertissements en direct inégalée dans l’industrie des vacances, et nous passons au niveau supérieur avec Icône des mers,” dit Nick Weir, vice-président senior du divertissement, Royal Caribbean International. “Si vous êtes fan des productions à grande échelle à Broadway et dans le West End ou de la musique live et de la comédie dans des lieux chauds comme Las Vegas, Icône a tout pour toutes les humeurs et tous les styles en une seule vacances – ainsi que des rebondissements inédits que l’on ne trouve que sur Royal Caribbean.

Points forts des divertissements que les vacanciers réservent sur Icône inclure:

Des exploits défiant le pont dans l’AquaDome

“AquaAction!” – Mêlant prouesses technologiques et physiques, un nouveau type de casting fait ses débuts dans cette production survoltée. Des plongeurs de haut niveau, des planchistes, des sauteurs, des slackliners et des nageurs synchronisés se réunissent avec des premières technologiques, comme un double système de vol en 3D et des robots faisant également office de plongeoirs et de créateurs de décors, pour brouiller les frontières entre le film d’action réelle et l’expérience théâtrale. .

– Mêlant prouesses technologiques et physiques, un nouveau type de casting fait ses débuts dans cette production survoltée. Des plongeurs de haut niveau, des planchistes, des sauteurs, des slackliners et des nageurs synchronisés se réunissent avec des premières technologiques, comme un double système de vol en 3D et des robots faisant également office de plongeoirs et de créateurs de décors, pour brouiller les frontières entre le film d’action réelle et l’expérience théâtrale. . “Pirates contre sirènes” – Un monde mythique prend vie dans ce spectacle avec une combinaison d’histoire légère, de personnages de contes de fées et d’humour pour les adultes et les enfants. Pirates et sirènes s’affrontent pour montrer leurs plus grands exploits et voir qui règne réellement sur l’océan après tout.

Des actes dignes d’un rappel au Théâtre Royal

“Le magicien d’Oz” – La première compagnie de croisière à présenter le récit classique de l’aventure de Dorothy à Oz – et avec une touche moderne. Royal des Caraïbes L’interprétation de ce favori à travers les générations présente des personnages planant au-dessus du public, une scénographie révolutionnaire avec des effets de scène inédits, plus de 600 éléments de costumes et une partition originale interprétée par un nouvel orchestre de 16 musiciens.

– La première compagnie de croisière à présenter le récit classique de l’aventure de Dorothy à Oz – et avec une touche moderne. Royal L’interprétation de ce favori à travers les générations présente des personnages planant au-dessus du public, une scénographie révolutionnaire avec des effets de scène inédits, plus de 600 éléments de costumes et une partition originale interprétée par un nouvel orchestre de 16 musiciens. “SHOWBAND ! Live. Musique. Maintenant.” – Cet événement incontournable pour les mélomanes mettra à l’honneur 16 musiciens talentueux. En combinant leurs compétences de premier plan avec la technologie sonore et vidéo de pointe du lieu, le chef d’orchestre du spectacle et les instrumentistes à cordes, bois, cuivres et percussions exploiteront la puissance de la musique live pour immerger pleinement le public dans une expérience sensorielle totale.

Des rebondissements aussi frais que la glace dans Absolute Zero

“Starburst : Beauté élémentaire” – L’interprétation artistique impressionnante du tableau périodique des éléments est au cœur de cette histoire passionnante sur les éléments constitutifs de la vie. Le casting de glace de niveau olympique épatera avec une chorégraphie puissante et rapide qui contient plus de figures et des sauts plus hauts, rendus possibles par la conception de la nouvelle patinoire de forme ovale qui reprend l’introduction par la compagnie de croisière de la première patinoire en mer en 1999 vers de nouveaux sommets. Avec des décors cartographiés numériquement à couper le souffle et des éclairages vibrants, le spectacle sera une expérience totalement immersive.

– L’interprétation artistique impressionnante du tableau périodique des éléments est au cœur de cette histoire passionnante sur les éléments constitutifs de la vie. Le casting de glace de niveau olympique épatera avec une chorégraphie puissante et rapide qui contient plus de figures et des sauts plus hauts, rendus possibles par la conception de la nouvelle patinoire de forme ovale qui reprend l’introduction par la compagnie de croisière de la première patinoire en mer en 1999 vers de nouveaux sommets. Avec des décors cartographiés numériquement à couper le souffle et des éclairages vibrants, le spectacle sera une expérience totalement immersive. “Il était une fois : le roi Bal Royal “ – Ce rassemblement ultime de superstars célèbres des contes de fées est spécialement conçu pour les jeunes vacanciers et leurs familles. Des contes intemporels emmèneront chacun dans un voyage nostalgique à travers son enfance avec des rebondissements et de nouveaux détails surprenants qui ne font pas partie des originaux.

Au-delà de la scène

Les mélomanes, les fans de comédie et tout le monde peuvent profiter de la musique, des mouvements de danse et des rires à chaque instant. Du rythme et des rimes à une setlist tournante des meilleurs hits de tous les temps dans les domaines du rock, de la pop, Caraïbes rythmes, musique latine et plus encore, neuf hotspots sur Icône sont une ode à la musique live et aux plus grands genres. Une soirée pleine de rires est l’endroit où le Manhattan -inspiré Club de comédie arrive, avec trois comédiens qui font d’une soirée en amoureux ou entre amis une soirée inoubliable – pour les adultes uniquement.

rythmes, musique latine et plus encore, neuf hotspots sur sont une ode à la musique live et aux plus grands genres. Une soirée pleine de rires est l’endroit où le -inspiré arrive, avec trois comédiens qui font d’une soirée en amoureux ou entre amis une soirée inoubliable – pour les adultes uniquement. “Navires AHOY!” – Scalawags, bretteurs et marins de tous types envahiront la Promenade Royale réinventée avec leurs flottes et flottilles qui transportent des centaines de compagnons de bord du passé et du présent alors qu’ils se rencontreront pour une démonstration de compétences et une bataille d’esprit.

Les vacanciers peuvent découvrir les coulisses de la façon dont tous les divertissements prennent vie dans le dernier épisode de la série vidéo mensuelle de Royal Caribbean, “Créer une icône : créer un divertissement à couper le souffle.”

De la préparation du terrain à l’établissement de records, le une combinaison unique en son genre du meilleur de chaque vacances – de l’escapade en station à l’évasion à la plage en passant par l’aventure dans le parc à thème – c’est l’endroit où chacun peut créer des souvenirs ensemble et selon ses propres conditions. Les points forts des expériences révolutionnaires en magasin comprennent six des toboggans aquatiques record, sept piscines – un pour chaque jour de la semaine – un séjour toute la journée quartier conçu pour les jeunes famillesdivertissement dans les airs, sur glace, sur eau et sur scène ; Plus de 40 façons à dîner et boire; et plus encore dans huit quartiers qui sont des destinations en soi.

Entre sensations fortes et façons de se détendre Icôneles vacances de 7 nuitsles aventuriers peuvent explorer les îles de l’est et de l’ouest Caraïbes et le Bahamasy compris Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis; Roatán, Honduras; Cozumel, Mexique; et la destination privée primée de Royal Caribbean, Journée parfaite à CocoCay et son nouveau réservé aux adultes Plage cachée (ouverture janvier 2024). Plus de détails sur Icône sont disponibles à www.RoyalCaribbean.com/Icon.

À propos de Royal Caribbean International

Royal Caraïbes Internationalpropriété de Royal Caribbean Group (NYSE : RCL), apporte de l’innovation en mer depuis plus de 50 ans. Chaque classe successive de navires est une merveille architecturale dotée des dernières technologies et des expériences proposées aux voyageurs aventureux d’aujourd’hui. La compagnie de croisière continue de révolutionner les vacances avec des itinéraires vers 240 destinations dans 61 pays sur six continents, y compris la destination insulaire privée de Royal Caribbean à The Bahamas, Journée parfaite à CocoCay, le premier de la collection Perfect Day Island. Royal Caraïbes a également été élue « Meilleure compagnie de croisière dans l’ensemble » pendant 20 années consécutives au Voyage hebdomadaire Prix ​​du choix des lecteurs.

Les médias peuvent rester informés en suivant @RoyalCaribPR sur X et visite RoyalCaribbeanPressCenter.com. Pour plus d’informations ou pour effectuer une réservation, les vacanciers peuvent appeler leur conseiller en voyages ; visitez RoyalCaribbean.com ; ou appelez le (800) ROYAL-CARAÏBES.

SOURCERoyal Caribbean International