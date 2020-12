Le dernier sur les effets de la coronavirus épidémie sur le sport dans le monde:

L’ailier défensif des Detroit Lions Everson Griffen a été placé sur le COVID-19[feminine liste un jour avant qu’il ne joue un rôle clé contre Green Bay.

Les Lions ont annoncé que Griffen figurait sur la liste créée pour les joueurs testés positifs pour le coronavirus ou avez été en contact étroit avec une personne infectée. L’équipe affirme qu’aucun autre joueur n’a été affecté par les ligues coronavirus protocoles pour son match à domicile contre les Packers dimanche.

Détroit a élevé l’ailier défensif Kareem Martin et le plaqueur offensif Dan Skipper de l’équipe d’entraînement samedi. Safety Bobby Price a également été élevé de l’équipe d’entraînement en tant que COVID-19[feminine remplacement.

Les Lions ont acquis Griffen de Dallas en octobre et il a 2 1/2 sacs et trois passes défendus en cinq matchs.

Le leader des Miami Dolphins, Myles Gaskin, est allé COVID-19[feminine samedi, un coup dur pour l’équipe en lice pour les séries éliminatoires à la veille de son match contre Kansas City.

Les demi offensifs Matt Breida (liste COVID-19) et Salvon Ahmed (épaule) étaient déjà écartés. On s’attend à ce que DeAndre Washington et Patrick Laird obtiennent le gros des courses contre les Chiefs.

Miami a élevé le demi offensif Elijah McGuire pour le match, ainsi que l’ailier serré Chris Myarick et l’ailier défensif Tyshun Render.

Les Dolphins se classent au dernier rang de la NFL avec une moyenne de 3,7 verges par course.

Le match des Californies dans l’État de Washington a été annulé moins de deux heures avant le coup d’envoi samedi en raison d’un cas de COVID-19[feminine sur l’équipe de Cal, a déclaré le Pac-12.

C’est le troisième match de l’État de Washington qui a été reporté ou annulé en raison de la coronavirus pandémie.

Cal n’a pas été en mesure d’aligner suffisamment de boursiers pour atteindre le seuil minimum afin de jouer au jeu, a déclaré le Pac-12. Les Golden Bears ont eu un test de joueur positif, puis d’autres joueurs ont été mis à l’écart en raison de la recherche des contacts.

Le cas a été confirmé par un test PCR samedi, a annoncé la ligue. Le jeu a été déclaré non contesté.

Cal (1-3) et Washington State (1-2) ont du mal à se qualifier pour les séries éliminatoires. Aucune des deux équipes n’a d’adversaire pour le week-end prochain.

