Lions-Packers prêts pour les heures de grande écoute ; La NFL publie le calendrier complet de la semaine 18

Que les derniers matchs de la saison régulière commencent. La NFL a annoncé lundi son calendrier complet de la semaine 18. Comme d’habitude, les équipes qui se battent pour les dernières places disponibles et les têtes de série jouent aux mêmes moments respectifs.

Il y a une exception notable, car les Lions-Packers ont tiré le créneau du dimanche soir. Les deux rivaux du NFC North sont actuellement à égalité avec les Seahawks, qui accueillent les Rams en fin d’après-midi.

Si les Seahawks perdent, le vainqueur des Lions-Packers remportera l’offre finale de la NFC. Une victoire des Seahawks éliminerait Detroit, mais ils auraient toujours besoin d’une défaite des Packers pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Green Bay est avec une victoire.

L’entraîneur de Seattle, Pete Carroll, ne semblait pas préoccupé par l’ordre des matchs.

“Ça ne veut rien dire pour moi” il a dit aux journalistes lundi. “Nous nous en fichons un peu. … La dernière chose dont je m’inquiéterais, c’est l’entraîneur [Dan] L’équipe de Campbell se prépare à jouer.”

Dans l’AFC, les Dolphins, les Patriots et les Steelers se disputent tous la septième tête de série et jouent dimanche à 13 h HE. Les Pats peuvent décrocher avec une victoire à Buffalo. Miami une victoire contre les Jets plus une défaite en Nouvelle-Angleterre. Les Steelers doivent battre les Browns à Pittsburgh couplés à des défaites des Dolphins et des Patriots.

Samedi soir, les Titans joueront contre les Jaguars, où le vainqueur remportera la couronne de l’AFC Sud. Les Jags peuvent toujours participer aux séries éliminatoires avec une défaite si les Patriots, les Dolphins et les Steelers perdent tous. Si Jacksonville gagne et que la Nouvelle-Angleterre, Miami et Pittsburgh perdent, les Patriots arriveront à 8-9.

Voici un aperçu du calendrier complet avec les dernières cotes de Pari FOX.

Samedi 7 janvier

Chefs @ Raiders, 16 h 30 HE, ESPN / ABC

Chefs de Kansas City KC -8.5

-455

o53

Raiders de Las Vegas BT +8,5

+280

u53



Titans @ Jaguars, 20 h 15 HE, ESPN/ABC

Titans du Tennessee DIX +6,5

+225

o39

Jaguars de Jacksonville JAX -6.5

-303

u39



Dimanche 8 janvier

Buccaneers @ Falcons, 13 h HE, FOX

Boucaniers de Tampa Bay TB +3,0

+120

o40.5

Falcons d’Atlanta ATL -3.0

-154

u40.5



Patriots @ Bills, 13 h HE, CBS

Patriots de la Nouvelle-Angleterre NE +8,5

+280

o42.5

Billets de Buffalo BUF -8.5

-400

u42.5



Vikings @ Bears, 13 h HE, FOX

Vikings du Minnesota MIN -4.5

-213

o46

Ours de Chicago CHI +4,5

+160

u46



Texans @ Colts, 13 h HE, CBS

Texans de Houston HOU +3,0

+120

o38.5

Colts d’Indianapolis INDIANA -3.0

-154

u38.5



Jets @ Dolphins, 13 h HE, FOX

Jets de New York NYJ -0,5

-110

o38

Dauphins de Miami MIA +0,5

-110

u38



Panthers @ Saints, 13 h, FOX

Panthers de la Caroline AUTO +4,5

+160

o41.5

Saints de la Nouvelle-Orléans NON -4.5

-213

u41.5



Browns @ Steelers, 13 h HE, CBS

Browns de Cleveland CLÉ +2,5

+110

o38.5

Steelers de Pittsburgh FOSSE -2.5

-143

u38.5



Ravens @ Bengals, 13 h ou 16 h 25 HE, CBS

Chargeurs @ Broncos, 16 h 25 HE, CBS

Chargeurs de Los Angeles LAC -3.5

-167

o40

Broncos de Denver TANIÈRE +3,5

+130

u40



Giants @ Eagles, 16 h 25 HE, CBS

Géants de New York NYG +14,0

+500

o42

Aigles de Philadelphie ISP -14.0

-909

u42



Cardinaux @ 49ers, 16 h 25 HE, FOX

Cardinaux de l’Arizona ARI +13,5

+500

o41

49ers de San Francisco SF -13,5

-833

u41



Rams @ Seahawks, 16 h 25 HE, FOX

Rams de Los Angeles LAR +6,5

+210

o41.5

Seattle Seahawks MER -6.5

-278

u41.5



Cowboys @ Commanders, 16 h 25 HE, FOX

Cowboys de Dallas DAL -4.5

-213

o41.5

Commandants de Washington A ÉTÉ +4,5

+160

u41.5



Lions à Packers, 20 h 20 HE, NBC

Lions de Détroit DET +4,5

+160

o49.5

Emballeurs de Green Bay Go -4.5

-213

u49.5