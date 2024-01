Lions News : La ville de Windsor arbore le drapeau des Lions de Détroit pour soutenir son équipe

Jeudi après-midi, la ville de Windsor, en Ontario, a organisé une cérémonie de lever du drapeau pour montrer son soutien et sa solidarité aux partisans des Lions de Détroit avant le match éliminatoire de la ronde de division de l’équipe. Située juste en face du stade des Lions, de l’autre côté de la rivière Détroit, la ville canadienne présente des atouts à la fois sociaux et économiques. liens à Détroit et est abrite de nombreux fans de l’équipe.







Selon l’Étoile de Windsor, Quartier 3 (centre-ville), le conseiller Renaldo Agostino a eu l’idée de hisser un drapeau Lions à l’extérieur de l’hôtel de ville et a dirigé la cérémonie. Le La page Facebook officielle de la ville de Windsor a publié une superbe vidéo présentant des extraits de remarques des conseillers Renaldo Agostino, Kieran McKenzie, Jim Morrison, Angelo Marignani, ainsi que le moment du lever du drapeau (pointe du chapeau à CBS News Détroit pour avoir fait le lien dans leur histoire).

Comme rapporté par la Société Radio-Canada, les conseillers ont eu un message optimiste à cette occasion. De Jim Morrison : « Vous savez, ce qui est vraiment génial, c’est la façon dont cela rapproche Détroit et Windsor, et nous ne pensons pas à toutes les mauvaises choses qui se produisent partout. » Et puis il y a eu ceci du conseiller Agostino :

« Nous ne sommes pas Détroit, nous sommes le sud de Détroit. Nous montrons à nos frères et sœurs de l’autre côté de la frontière que nous les soutenons. Il y a beaucoup de fans des Lions ici », a fait remarquer le conseil du quartier 3. Renaldo Agostino lors d’une levée spéciale du drapeau des Lions de Détroit à l’hôtel de ville de Windsor jeudi. “La seule chose sur laquelle nous sommes tous unis”, s’est exclamé Agostino. “C’est le pays du football… C’est un moment unique pour nous, et nous ferions mieux d’être à bord.”

Également d’après un reportage de CBC, des entreprises locales de la région de Windsor ont confirmé La fièvre des Lions et les ventes d’équipements Lions augmentent après la victoire en séries éliminatoires la semaine dernière au dessus de Rams de Los Angeles. Les deux Article du Windsor Star et Histoire de CBC lors de la cérémonie de lever du drapeau de jeudi, il a été fait mention d’un communiqué de presse de la Downtown Windsor Business Improvement Association qui parlait de l’impact économique du succès des Lions.

Chris MacLeod, président de la Downtown Windsor Business Improvement Association, a décrit le match à venir comme « une histoire en devenir pour notre voisin américain » ainsi que « un catalyseur pour la vitalité économique du centre-ville et de la région ». « Nous sommes ravis d’accueillir les visiteurs et les fans au centre-ville de Windsor. Cette poussée de l’activité économique témoignera de notre destination à deux nations et de la solide relation transfrontalière entre Détroit et Windsor », s’est enthousiasmé MacLeod dans un communiqué de presse de la DWBIA. MacLeod a noté que de nombreuses entreprises de Windsor ont prolongé leurs heures d’ouverture et leur personnel en prévision d’un plus grand nombre de clients dimanche.

Vous aimez voir un tel enthousiasme, et nous espérons voir une forte participation ce week-end de la part du contingent international. Nous vous laissons maintenant avec cette fantastique interview de la semaine dernière (avant le match des Rams) par Amy Dodge de CBC Windsor de certains détenteurs d’abonnements qui ont éclaté dans Gridiron Heroes au studio.

Nous saluons nos amis fans des Lions du Canada et nous vous reverrons tous dimanche dans un Ford Field rugissant. Passons maintenant au reste de vos notes du week-end :

LaPorta a marqué sur une passe de touché de quatrième essai de Goff lors de la victoire 24-23 contre les Rams. Il s’avère que LaPorta a improvisé son parcours sur ce jeu grâce à quelques conseils d’entraîneur de l’entraînement de vendredi. “Le vendredi est notre jour de zone rouge”, a déclaré LaPorta. « Donc Jim Hostler, l’un de nos coordinateurs de jeux de passes, et qui travaille beaucoup avec les ailiers rapprochés, il est assez fréquemment dans notre salle. Il m’a juste laissé entendre : « Si vous ne récupérez pas le ballon sur le parcours initial, que pensez-vous que vous allez faire ? Je me suis dit : « Je suppose que je n’y ai jamais pensé, Hos. Je vais probablement le rentrer. Il dit : « Ouais, c’est parfait. » Mais oui, il vient de m’en parler et m’a donné un petit indice. Cet indice s’est avéré valoir sept points dans une victoire d’un point qui ne sera jamais oubliée.

Ce qui est plutôt intéressant, c’est que LaPorta a réalisé une incroyable couverture médiatique sur cette pièce :

Cela a laissé LaPorta dans un affrontement en tête-à-tête avec un rusher de 310 livres nommé Michael Hoecht. C’est un peu un décalage, et Goff a tiré une balle qui a touché LaPorta en courant librement à l’arrière de la zone des buts. “Alors bien sûr, la première personne que je vois sur la touche est Hos, qui me regarde du côté de l’œil”, a déclaré LaPorta en souriant. «Je me disais: ‘C’était exactement comme tu l’as dit, Hos.’»

Merci, Entraîneur Hostler. Merci beaucoup.

Kyle Meinke de MLive entend les fans des Lions pour en savoir plus sur ce que la victoire en séries éliminatoires de la semaine dernière signifiait pour eux. Il a écrit à propos de leur «histoires de chagrin et de triomphe.»

Dans leur dernier épisode du podcast Dungeon of Doom, Kyle Meinke et Ben Raven de MLive ont invité Dan Miller, un invité spécial. La voix des Lions a discuté de la victoire en séries éliminatoires contre les Rams, du prochain match éliminatoire contre les Buccaneers, et a dit aux hôtes ce que son moment préféré provenait de la victoire des Lions contre les Bucs lors de la semaine 6 (indice : c’est un blocage monstrueux). Vous pouvez écouter l’intégralité de l’audio de 54 minutes sur Spotify dans un lecteur Web.

Ifetu Melifonwu possède le plus magnifique écran de verrouillage jamais créé :

