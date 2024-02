Lions Gate Entertainment Insider Ups se tient au cours de l’année

Les initiés étaient des acheteurs nets de Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE:LGF.A ) stock au cours de l’année écoulée. Autrement dit, les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu.

Même si nous ne suggérons jamais aux investisseurs de baser leurs décisions uniquement sur ce que font les administrateurs d’une entreprise, la logique veut que vous soyez attentif à savoir si les initiés achètent ou vendent des actions.

Les 12 derniers mois de transactions d’initiés chez Lions Gate Entertainment

Au cours de l’année dernière, nous pouvons constater que le plus gros achat d’initié a été réalisé par l’initié John Harkey pour 852 000 $ US d’actions, à environ 8,52 $ US par action. Il est donc clair qu’un initié voulait acheter, à peu près au prix actuel, soit 9,15 dollars américains. Même si leur point de vue a peut-être changé depuis l’achat, cela suggère au moins qu’ils ont eu confiance dans l’avenir de l’entreprise. Nous aimons toujours voir des achats d’initiés, mais il convient de noter que si ces achats ont été effectués bien en dessous du cours actuel de l’action, car la décote par rapport à la valeur peut avoir diminué avec la hausse du prix. La bonne nouvelle pour les actionnaires de Lions Gate Entertainment est qu’un initié a acheté à un prix proche du prix actuel. John Harkey a été le seul initié individuel à acheter au cours de l’année dernière.

Le graphique ci-dessous présente les transactions d’initiés (par entreprises et particuliers) au cours de la dernière année. Si vous voulez savoir exactement qui a vendu, pour combien et quand, cliquez simplement sur le graphique ci-dessous !

volume des délits d’initiés

Lions Gate Entertainment bénéficie-t-il d’une forte participation d’initiés ?

Une autre façon de tester l’alignement entre les dirigeants d’une entreprise et les autres actionnaires consiste à examiner le nombre d’actions qu’ils possèdent. Je pense que c’est bon signe si les initiés détiennent un nombre important d’actions de l’entreprise. Il semble que les initiés de Lions Gate Entertainment détiennent 3,8 % de la société, d’une valeur d’environ 78 millions de dollars. Ce niveau d’appropriation interne est bon, mais il est loin d’être particulièrement remarquable. Cela suggère certainement un degré raisonnable d’alignement.

Alors, que suggèrent ces données sur les initiés de Lions Gate Entertainment ?

Cela ne veut pas vraiment dire grand-chose qu’aucun initié n’ait négocié des actions de Lions Gate Entertainment au cours du dernier trimestre. Toutefois, notre analyse des transactions au cours de la dernière année est encourageante. Dans l’ensemble, nous ne voyons rien qui nous laisse penser que les initiés de Lions Gate Entertainment doutent de la société et qu’ils possèdent des actions. En plus de connaître les transactions internes en cours, il est utile d’identifier les risques auxquels Lions Gate Entertainment est confronté. Pour vous aider, nous avons découvert 2 signes avant-coureurs sur lequel vous devriez jeter un œil pour avoir une meilleure image de Lions Gate Entertainment.

Aux fins du présent article, les initiés sont les personnes qui déclarent leurs transactions à l’organisme de réglementation compétent. Nous comptabilisons actuellement uniquement les opérations sur le marché libre et les cessions privées d’intérêts directs, mais pas les opérations sur dérivés ni les intérêts indirects.

