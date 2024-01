Lions de Détroit : une équipe historiquement assiégée bannit les démons avec un parcours historique en séries éliminatoires après avoir été connue pour ses chagrins, ses records indésirables et sa malédiction

CNN

Il y a seize ans, les Lions de Détroit entraient dans l’histoire – mais pour de mauvaises raisons.

En 2008, l’organisation est devenue la toute première NFL équipe à rester sans victoire au cours d’une saison de 16 matchs. Pour l’un des joueurs les plus anciens de la ligue franchise après avoir joué sa saison inaugurale en 1934, ce fut un nadir brutal après des années de mauvaise gestion.

Alors que les fans exprimaient leur frustration face le mal-être de l’équipe – certains se sont même présentés au Ford Field avec des sacs en papier brun sur la tête pour signifier leur mécontentement – ​​leur passion pour les Lions n’a jamais faibli.

Et maintenant, cette passion, ce soutien sont enfin récompensés.

Avec une équipe bâtie à l’image de la ville – passionnée, pleine de sang et toujours engagée – les Lions sont à une victoire du Super Bowl LVIII après une série éliminatoire magique et bannissante des démons. L’équipe représentant la Motor City tourne à plein régime.

Il reste maintenant un dernier obstacle à franchir pour que les Lions atteignent leur tout premier Super Bowl, qui prendra la forme des 49ers de San Francisco lors du match de championnat NFC dimanche.

Depuis le record de 0-16 jusqu’à une victoire d’un voyage marquant à Las Vegas, cela a été tout un voyage pour la franchise. Et une personne qui incarne le récent renouveau de l’équipe est le receveur Amon-Ra St. Brown.

Repêché en 2021, St. Brown a connu le chagrin typique des Lions lors de sa campagne de recrue – au cours de laquelle Détroit a commencé la saison 0-10-1 avant de terminer 3-13-1 lors de la première année à la tête de l’entraîneur-chef Dan Campbell.

Depuis lors, St. Brown est devenu l’un des receveurs d’élite de la NFL et est devenu le microcosme parfait de la renaissance des Lions.

“Nous savons quelle est la perception d’être chez les Lions de Détroit”, a déclaré St. Brown, 24 ans. a déclaré aux journalistes après la victoire 31-23 de la franchise contre les Buccaneers de Tampa Bay pour se qualifier pour le championnat NFC.

“Mais nous pensons que nous avons une chance de changer les choses, pas seulement pour cette année, mais pour les années à venir”, a ajouté St. Brown, qui a terminé le match contre Tampa Bay avec huit attrapés, 77 verges et un touché.

Lon Horwedel/USA TODAY Sports/Reuters St. Brown attrape un touché contre le demi de coin des Buccaneers de Tampa Bay, Zyon McCollum, au cours de la seconde moitié de leur match éliminatoire de la ronde de division NFC.

Journaliste Dave Birkett a tout vu avec les Lions. Non seulement il a grandi à Détroit, mais il couvre l’équipe depuis 2007, mis à part une interruption d’un an pour se concentrer sur le Université du Michigan.

En conséquence, Birkett a été aux premières loges face à la misère qui assaille souvent les Lions.

Au milieu de toute cette misère et de ces sous-performances, la « malédiction de Bobby Layne » pèse sur l’équipe depuis plus de 60 ans.

Selon la légende, Layne – l’ancien quart-arrière de l’équipe – aurait placé le sort sur la franchise après l’avoir échangé aux Steelers de Pittsburgh après la dernière victoire de Detroit au championnat en 1957. Layne a raté le match en raison d’une blessure.

Jonathan Daniel/Getty Images Les fans des Lions brandissent des pancartes indiquant le record imminent de 0-16 de leur équipe lors de leur match de fin de saison contre les Packers de Green Bay en 2008. Les Packers ont battu les Lions 31-21.

Cependant, Birkett ne sait pas exactement combien de personnes accordent réellement autant d’importance à la malédiction.

«La propriété a fait confiance aux mauvaises personnes pendant trop longtemps, le manque de joueurs franchement, les très bonnes équipes et quarts-arrières de leur division au cours des trois dernières décennies. Mais encore une fois, c’était une manière d’expliquer : ‘Eh bien, c’est pourquoi nous n’avons rien fait depuis six décennies’ », a expliqué Birkett.

L’équipe a été représentée par un certain nombre de joueurs légendaires – de Barry Sanders et Calvin Johnson à Matthew Stafford et Charlie Sanders – mais le succès est resté insaisissable. Dans une division dominée par les Packers de Green Bay et leur succession de quarterbacks de calibre Hall of Fame, les Lions ont dû se contenter de miettes.

Avant cette saison, la dernière victoire de l’équipe en séries éliminatoires remontait à 1991 et, par conséquent, les Lions étaient connus pour leurs performances médiocres et leurs défaites des plus déchirantes.

Cette mentalité a changé avec l’arrivée de Campbell.

Ancien ailier rapproché de la NFL qui a passé du temps avec la franchise en tant que joueur, Campbell, 47 ans, savait ce que la ville appréciait.

Dans son conférence de presse d’introduction lors de son embauche en 2021, Campbell a déclaré que la ville avait été « frappée, battue, meurtrie » ces dernières années et que son équipe devait être une source de fierté pour les habitants de Détroit.

« Rien de tout cela n’a d’importance, et de toute façon, vous ne voulez pas l’entendre. Vous en avez assez de cette merde. Voici ce que je sais, c’est que cette équipe va assumer l’identité de cette ville. Cette ville s’est effondrée et elle a trouvé un moyen de se relever.

« On a trouvé un moyen de surmonter l’adversité. Donc cette équipe va être construite sur la base de laquelle nous allons vous donner un coup de pied dans les dents, et quand vous nous frapperez en retour, nous allons vous sourire, et quand vous nous renverserez, nous allons nous relever et continuer en montant, on va se mordre une rotule, d’accord ?

Détroit, autrefois une ville en plein essor en raison de l’industrie automobile américaine, a été durement touchée par la crise. Grande récession de 2007.

Les saisies immobilières et le chômage ont augmenté, et la population de la ville a chuté. Cinq ans plus tard, la ville a déposé une demande la plus grande faillite de l’histoire américaine.

Le match éliminatoire de dimanche devrait à lui seul stimuler l’économie de la région métropolitaine de Détroit de 52 millions de dollars, selon le cabinet de conseil Anderson Economic Group.

Mitch Stringer/USA TODAY Sports/Reuters Campbell regarde depuis le banc de touche pendant le deuxième quart du match des Lions contre les Ravens de Baltimore au stade M&T Bank.

Ce discours, dont certains se sont moqués et d’autres loués, a eu lieu trois ans jour pour jour avant la victoire des Lions en séries éliminatoires contre les Bucs.

Et Birkett a déclaré que « la passion et l’honnêteté » de Campbell ont trouvé un écho auprès des fans des Lions, créant un lien entre les deux.

“Ce qu’il est devant les caméras, c’est ce qu’il est dans les réunions d’équipe et à huis clos”, a déclaré Birkett à propos de cette première conférence de presse. « Et vraiment, je pense que cette passion pour l’honnêteté fait partie des raisons pour lesquelles les joueurs croient en lui. Il est en résonance avec eux et il ne leur vend pas une marchandise. Ce qu’il leur dit, il y croit – et donc ils croient en lui.

La première campagne de Campbell ne s’est pas exactement déroulée comme prévu, mais Birkett se souvient qu’il y avait eu des aperçus de pousses vertes.

La saison 2022 a également commencé de manière médiocre. Mais après un départ de 1-6, les Lions se sont ressaisis pour remporter huit de leurs 10 prochains matchs, n’étant éliminés des séries éliminatoires qu’au cours de la semaine 18.

Plus important encore, cela a jeté les bases du succès de cette année.

Un combat final



12 janvier 1992 : dernière fois que les Lions de Détroit sont entrés sur le terrain pour un match de championnat NFC.

A cette époque, « Black or White » de Michael Jackson était n°1 aux Etats-Unis, George HW Bush entamait sa dernière année de présidence américaine et les SMS n’avaient pas encore été inventés.

Rich Lipski/Le Washington Post/Getty Images Le cornerback Darrell Green (au milieu) effectue une interception pour un touché alors que les Lions perdent contre les Redskins de Washington, alors nommés, lors du championnat NFC en 1992.

Campbell a réussi à laisser son empreinte sur les Lions, façonnant l’équipe à son image au fur et à mesure qu’elle se construit tout au long du repêchage.

Entre le développement de leurs joueurs repêchés locaux – St. Brown, Penei Sewell, Ifetu Melifonwu, Aidan Hutchinson et Alim McNeill ont tous connu une croissance significative cette année et ont apporté des contributions clés, tandis que les recrues Jahmyr Gibbs, Sam LaPorta et Brian Branch ont brillé lors de leur premier match. campagnes – et la contribution de vétérans comme le quart-arrière Jared Goff, les Lions sont devenus le chouchou de la saison de la NFL.

“Ils… ont rempli la liste de joueurs ayant une certaine image”, a déclaré Birkett. “Des gars qui ont été exclus et en qui ils croyaient peut-être, qui ont cette puce sur l’épaule, qui l’utilisent comme carburant…