Lions de Détroit contre Buccaneers de Tampa Bay, séries éliminatoires de la NFC

Nolan Bianchi, John Niyo et Bob Wojnowski du Detroit News proposent des pronostics pour le match de la ronde de division NFC de dimanche entre les Lions et les Buccaneers de Tampa Bay au Ford Field de Détroit (15h00, NBC/97.1).

▶ Nolan Bianchi : Les Lions sont à une victoire d’atteindre le match de championnat NFC, un scénario qui était possible depuis le début, mais difficile à croire jusqu’à ce qu’ils battent les Rams de Los Angeles au Ford Field dimanche soir. Détroit a été mis à l’épreuve et marqué – tout comme son adversaire, ce qui en fait un affrontement très intrigant lors de la ronde de division. Les Lions sont en bien meilleure santé depuis leur victoire à Tampa lors de la semaine 6, mais les Bucs ont développé des compétences des deux côtés du ballon pour devenir une équipe en séries éliminatoires. En fin de compte, il semble que l’avantage du terrain fera une énorme différence dans ce match, comme ce fut le cas il y a une semaine contre les Rams. Avec un jour de repos supplémentaire, les Lions devraient avoir l’avantage dans celui-ci. Choisir : Lions, 27-14 ans

▶ John Niyo : Il est difficile de savoir quoi penser de cette première rencontre à Tampa, car il manquait aux Lions des contributeurs clés des deux côtés du ballon. Baker Mayfield, en revanche, manquait constamment ses objectifs en aval. Il n’est donc pas surprenant que l’entraîneur des Lions, Dan Campbell, ait souligné toute la semaine l’importance de limiter les jeux explosifs des Bucs dans le jeu de passes, en particulier contre Mike Evans. Mais je m’inquiéterais également du match que Chris Godwin dessine en termes de couverture, ainsi que de la vitesse de Trey Palmer. Je pense cependant que la stratégie de blitz plus agressive des Lions sera payante avec un chiffre d’affaires ou deux de Mayfield. Et sans grande menace du jeu de course de Tampa, cela devrait suffire aux Lions pour remporter une autre victoire à Ford Field. Jahmyr Gibbs fera la différence en dehors du champ arrière, et la meilleure ligne offensive sur le terrain des séries éliminatoires donnera à Jared Goff suffisamment de temps pour faire des dégâts. Choisir : Lions, 31-24 ans

▶ Justin Rogers : C’est de la sauce d’ici. Les Lions ont atteint leur objectif principal de la saison en remportant leur division. Ensuite, ils ont fait ce qu’ils étaient censés faire lors du tour des wild-cards, avec le match à domicile qui accompagne cette couronne NFC Nord, éliminant les Rams et l’ancien quart-arrière Matthew Stafford. Quoi qu’il arrive ce week-end, la troisième année de l’ère Campbell/Holmes a été un succès. Mais cela ressemble à un cadeau d’avoir les Buccaneers, champions de la NFC Sud, au tour de division. Ne vous méprenez pas sur le fait que je suggère que ce jeu est un verrou, car ce n’est pas le cas. Tampa Bay possède de puissantes armes de jeu de passes, ainsi qu’une défense solide contre la course et capable de faire des ravages avec le blitz. Mais nous avons déjà vu ce film, lors de la semaine 6, donc nous savons que les Lions peuvent battre cet adversaire, même s’ils manquent un certain nombre de pièces clés (Brian Branch, Jahymr Gibbs, Jonah Jackson et CJ Gardner-Johnson ont tous raté la première rencontre). ). Maintenant, vous déplacez le décor à Détroit, où les fidèles de Ford Field comprennent la mission ? Ouais, donne-moi les Lions pour monter ce truc jusqu’au championnat NFC. Choix : Lions 27, Bucs 22

▶ Bob Wojnowski : Cela ne peut pas être plus serré ou plus fort que la semaine dernière, n’est-ce pas ? Eh bien, les enjeux sont encore plus élevés et les Buccaneers présentent des défis uniques. La défense de Todd Bowles effectue des blitz fous, et Jared Goff (comme la plupart des quarts) y est sensible. Mais l’intelligence et la précision de Goff, ainsi que la remarquable ligne offensive des Lions, constituent l’antidote. De l’autre côté, Baker Mayfield a relancé sa carrière et dispose des remarquables receveurs Mike Evans et Chris Godwin pour attaquer la secondaire des Lions. La ruée vers les passes d’Aidan Hutchinson a été torride, et il sera lâché sur Mayfield, qui peut encore montrer le talent qui a fait de lui un choix n°1 au classement général. Ce ne sont pas les mêmes Bucs qui ont perdu contre les Lions, 20-6, à Tampa, et leur écrasement des Eagles la semaine dernière devrait servir d’avertissement. Les Bucs sont doués pour remplir la course, alors Amon-Ra St. Brown, Josh Reynolds et Jameson Williams briseront le blitz avec de gros jeux et les Lions trancheront à nouveau la clameur. (Des bouchons d’oreilles pour les enfants, s’il vous plaît !) Choisir : Lions, 24-16 ans