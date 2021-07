Lions britanniques et irlandais : Warren Gatland est toujours nerveux à cause de l’agonie ou de l’extase des grands matchs | Nouvelles du rugby à XV

0:36



Warren Gatland dit que son équipe des Lions britanniques et irlandais n’est pas très affectée par les protocoles stricts de Covid-19 en place en Afrique du Sud, et cela vient de faire partie de la norme pour eux

Warren Gatland admet que même en tant qu’entraîneur vétéran, il est affligé de nerfs les jours de match alors qu’il lutte avec « l’agonie ou l’extase » de la compétition sur la scène internationale.

Le patron britannique et irlandais des Lions sera en proie à la tension lorsqu’il dirigera le match d’ouverture de samedi sur le sol sud-africain contre les Sigma Lions à Johannesburg, en direct sur Sports aériens.

Bien qu’il ait organisé des titres des Six Nations et des tournois du Grand Chelem avec le Pays de Galles, ainsi qu’un record invaincu de la série Test de deux tournées Lions précédentes, Gatland s’attache toujours à 80 minutes nerveuses.

« Je suis toujours nerveux dans la surface », a-t-il déclaré. « Ce n’est probablement pas différent de quand je jouais. Je vais faire caca nerveux, exactement comme je jouais.

« Je ne veux pas être grossier, mais je suis tout aussi nerveux le matin du match avec les papillons.

« Quand vous êtes assis dans la boîte, votre plus grand espoir est que » s’il vous plaît, laissez-nous avoir une avance de 20 à 30 points avec 10 minutes à jouer pour que je puisse me détendre et profiter des 10 dernières minutes « . Ce n’est souvent pas le cas.

« Tu es dans des bras de fer qui descendent jusqu’au fil. Je finis après, enlève ma veste et j’ai de la sueur sous les aisselles et une montée d’adrénaline.

« Je pense que le rugby au plus haut niveau, que ce soit les Lions ou le rugby international, c’est l’agonie ou l’extase. Il n’y a rien entre les deux.

« C’est soit gagner et célébrer après, soit vous souffrez pendant quelques jours en réfléchissant à une défaite. »

Seule l’expédition la plus récente des Lions, en Nouvelle-Zélande il y a quatre ans, a défié ces émotions de boom ou de récession alors qu’une série nulle contre les All Blacks apportait un sentiment de satisfaction creuse.

Au moment où Gatland pensait que son association fructueuse avec les Lions était arrivée à son terme, sa patience s’est ébranlée d’avoir été la cible d’une campagne négative menée dans les médias locaux.

« J’ai détesté la tournée », a-t-il déclaré plus tard, mais au fil du temps, il s’est rendu compte qu’après avoir fait partie de l’équipe d’entraîneurs de Ian McGeechan en 2009 qui a vu les Springboks sortir vainqueurs 2-1 d’une série épique, il n’était pas prêt à se lancer. la serviette.

« C’était comme s’il y avait une affaire inachevée. Vous réalisez qu’il y a une énorme pression et qu’il y a beaucoup d’attentes », a-t-il déclaré.

« Je l’ai ressenti à des occasions où les gens n’étaient pas d’accord avec les décisions que j’ai prises ou lorsque les médias néo-zélandais m’ont critiqué comme la dernière fois et ont essayé de me déstabiliser. C’était un autre défi.

« Mais quand vous partez et que vous y réfléchissez, vous réalisez que ce que vous avez accompli est assez spécial, en tirant avec les champions du monde.

« Il est assez difficile de rejeter une offre de revenir et d’entraîner les Lions et l’opportunité que vous avez de créer des souvenirs spéciaux. »

L’arrière latéral écossais Stuart Hogg mène les Lions dans leur affrontement avec l’opposition la plus faible de l’itinéraire de neuf matchs à Emirates Airline Park.