Lions britanniques et irlandais : Warren Gatland déclare que les joueurs sont confiants pour la série malgré la défaite « A » de l’Afrique du Sud | Nouvelles du rugby à XV

L’entraîneur-chef des Lions Warren Gatland avait des raisons d’être optimiste malgré la défaite contre l’Afrique du Sud ‘A’

Warren Gatland pense que les Lions britanniques et irlandais tireront plus de profit de la défaite 17-13 de mercredi contre l’Afrique du Sud ‘A’ au Cap que leurs adversaires.

L’équipe locale menait 17-3 à la mi-temps, mais les Lions ont dominé une grande partie du match après la pause. Cependant, une mauvaise exécution dans les 22 de l’équipe locale signifiait qu’ils ne pouvaient pas faire leur domination dans les mêlées et le compte de possession lourde.

Malgré une première défaite en tournée, l’entraîneur-chef Gatland était d’humeur optimiste après ce qui avait été surnommé le quatrième test non officiel en raison de la force de ce qui était apparemment une équipe sud-africaine « A ».

« Les joueurs sont plutôt optimistes dans les vestiaires, ils sont convaincus qu’ils peuvent faire face à tout ce qu’ils (l’Afrique du Sud) nous lancent dans la série de tests », a déclaré Gatland.

« Il y a des choses que nous pouvons facilement corriger en termes de ce que nous leur avons donné pour les garder dans le match.

« Les joueurs sont assez positifs à propos de cette performance et savent que nous pouvons encore beaucoup nous améliorer. Nous aurions obtenu beaucoup plus de ce soir que l’Afrique du Sud.

« La série va être un vrai bras de fer et c’était aussi proche d’un match test que vous allez l’obtenir. »

L’annulation du deuxième match d’échauffement de l’Afrique du Sud contre la Géorgie a signifié que l’équipe locale du jour du match comprenait de nombreux joueurs qui faisaient partie de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde des Springboks en 2019.

Et à 10 jours du premier d’une série de tests de trois matchs, Gatland pense que les adversaires des Lions ont montré leur talent en termes de façon de jouer.

« Ils ont fait beaucoup de choses que nous attendions d’eux: des coups de pied dans la boîte, ils étaient agressifs et directs dans leur course », a déclaré Gatland. « Mais nous avons remarquablement bien mêlé et défendu particulièrement bien leurs mauls.

« Il y a quelques points que nous devons revoir en termes de précision et nous avons eu quelques essais refusés. Mais ce sont des choses que nous pouvons corriger. »

Gatland a révélé que Liam Williams devra passer par des protocoles de commotion cérébrale au cours de la semaine prochaine avant d’être autorisé à jouer dans le premier test le 24 juillet après avoir été contraint de quitter la première mi-temps.

Il s’est toutefois félicité de l’arrivée en Afrique du Sud d’Alun Wyn Jones jeudi suite à la récupération rapide du Gallois d’une luxation de l’épaule subie lors de la victoire contre le Japon à Murrayfield il y a à peine trois semaines.

Gatland va s’asseoir avec Jones et l’actuel capitaine de la tournée Conor Murray pour décider qui dirigera l’équipe, mais dit qu’il n’est pas acquis que le premier débutera dans la série Test.

« Il n’a pas joué au rugby au cours des trois dernières semaines, seulement à l’entraînement », a déclaré Gatland. « Ce sera une conversation sur ce que nous faisons avec l’équipe.

« Dans le match en ce moment, il est important que les gars sortent du banc (en matchs). Notre banc était plutôt bon aujourd’hui – il n’y a aucune garantie que quelqu’un commence. »