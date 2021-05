Lions britanniques et irlandais: Stuart Hogg et Louis Rees-Zammit en lice pour trois places contre Springboks | Actualités du rugby

Stuart Hogg, Louis Rees-Zammit et Anthony Watson sont tous en lice pour les places dans l’équipe Lions

Nous jetons un coup d’œil à certains des prétendants aux trois derniers rangs de l’équipe britannique et irlandaise des Lions de Warren Gatland pour la tournée en Afrique du Sud cet été …

Louis Rees-Zammit (Gloucester et Pays de Galles; sélections: 9)

Il y a un an, Louis Rees-Zammit n’était pas plafonné au niveau international, et à peine 12 mois plus tard, il est l’un des joueurs qui est aussi proche qu’il vient d’être cloué pour une place sur la tournée à venir.

A seulement 20 ans, Rees-Zammit se laisser aller sur les terrains durs et secs de l’Afrique du Sud causera toutes sortes de problèmes aux défenseurs, et des batailles potentielles contre Cheslin Kolbe et Makazole Mapimpi pourraient finir par être le sujet de l’été.

Stuart Hogg (Exeter Chiefs et Ecosse; Limites de test: 85; Tournées des Lions britanniques et irlandais: 2013, 2017)

Stuart Hogg est un autre nom qui est probablement cloué pour la tournée elle-même, et en plus de cela, beaucoup ont appelé l’arrière latéral d’Exeter à la tête de l’équipe de test des Lions – l’ancien Lion Gareth Thomas est le dernier à avoir jeté son nom derrière le leadership de Hogg. crédits.

Hogg a mené l’équipe écossaise renaissante qui a battu l’Angleterre à Twickenham pour la première fois en 38 ans, et a remporté une première victoire sur la France sur le sol français depuis 1999. Il ne fait aucun doute sur ses références en tant que joueur, et il pourrait bien être l’homme à placez-vous en face de Siya Kolisi lors du tirage au sort Test-match.

Anthony Watson (Bath et Angleterre; sélections d’essai: 54; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2017)

Il n’y a pas beaucoup de voix sur la sélection des Lions qui pèsent plus de poids que Sir Ian McGeechan, et il a dit d’Anthony Watson pendant les Six Nations: « Il a un rythme réel, un pas de côté, et en sortant du champ arrière, il est un joueur très dangereux. Je » Je suis surpris que l’Angleterre ne l’ait pas davantage utilisé. «

Watson a marqué quatre essais dans le championnat de cette année – son score contre l’Italie montrant parfaitement sa capacité à changer de direction sans perdre de vitesse – et joue actuellement l’un des meilleurs rugby de sa vie.

Anthony Watson a marqué quatre essais dans les Six Nations de cette année

Duhan van der Merwe (Édimbourg et Écosse; sélections d’essai: 10)

À l’instar de Rees-Zammit, Duhan van der Merwe a connu une ascension rapide sur la scène internationale ces derniers mois. A peine qualifié pour l’Écosse, l’énorme ailier a déjà amassé huit essais en dix essais.

Cinq de ces essais ont eu lieu dans les Six Nations de cette année, le plaçant en tête du classement individuel du tournoi, et son score décisif contre l’Angleterre a prouvé qu’il est un joueur qui met la main dans les grands moments.

Liam Williams (Scarlets et Pays de Galles; sélections d’essai: 74; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2017)

L’un des piliers du Pays de Galles lors de sa course riche en trophées sous Gatland, Liam Williams a l’avantage supplémentaire de la polyvalence qui lui permet de jouer les trois positions dans les trois derniers.

Le joueur de 30 ans a également l’expérience de la tournée 2017 à son actif, après avoir commencé les trois tests à l’arrière contre les All Blacks, et a également déclenché l’un des grands essais des Lions Test du plus profond de sa moitié avec un pas de côté magique et course de glisse pour mettre les roues en mouvement pour que Sean O’Brien franchisse éventuellement le badigeon.

Keith Earls (Munster et Irlande; sélections de tests: 93; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2009)

Keith Earls était le plus jeune membre de l’équipe de tournée des Lions en 2009 et a participé aux matchs de milieu de semaine à l’âge de 21 ans avec seulement deux sélections en Irlande à son actif.

Le joueur de 33 ans a disputé plus de 90 tests depuis lors, et son essai contre l’Angleterre lors des Six Nations de cette année a montré qu’il n’avait perdu ni rythme ni désir pendant cette période. Earls est également une option précieuse pour Gatland compte tenu de sa capacité à jouer n’importe où dans les trois derniers ainsi qu’au milieu de terrain.

Jonny May (Gloucester et Angleterre; sélections d’essai: 66)

L’Angleterre Jonny May marque un essai lors du match international de l’union de rugby des Six Nations entre l’Angleterre et l’Italie

Jonny May n’a pas été à son meilleur pour l’Angleterre lors de leur campagne terne des Six Nations, mais l’ailier de Gloucester est maintenant deuxième dans la liste des buteurs de tous les temps de son pays, après avoir retourné 33 essais en 66 matches de test.

S’il est sélectionné pour la tournée, sa finition clinique large sera difficile à ignorer lorsque la discussion se tournera vers les tests, étant donné que les Lions affrontent une équipe des Springboks qui n’a concédé qu’un seul essai en trois matchs à élimination directe en route pour gagner la Coupe du monde en Japon.

Josh Adams (Cardiff Blues et Pays de Galles; sélections: 32)

Adams a été l’homme à marquer cet essai solitaire contre les Boks en demi-finale à Yokohama, et a maintenant croisé 17 fois au total en 32 tests pour le Pays de Galles.

Adams a raté les deux premiers tours des Six Nations, mais a marqué des essais dans chacun des matches suivants contre l’Angleterre, l’Italie et la France. S’il avait joué dans tout le championnat, il aurait probablement menacé la course de Van der Merwe pour la première place.

Hugo Keenan (Leinster et Irlande; sélections: 11)

Avec seulement 11 sélections à son actif, Hugo Keenan est au tout début de sa carrière internationale, mais sa forme actuelle a été trop belle pour qu’il soit omis de la conversation des Lions.

Ce n’était peut-être pas le jour de Leinster lorsqu’ils ont été éliminés de la Heineken Champions Cup par La Rochelle dimanche, mais ils ont pleinement profité de leur victoire en quart de finale sur le champion en titre Exeter – et les lignes de course et les déchargements de Keenan pour la première de la province irlandaise. deux essais montrent qu’il est le genre de joueur capable de fracturer les lignes défensives en Afrique du Sud.

Elliot Daly (Saracens et Angleterre; sélections d’essai: 55; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2017)

Elliot Daly a joué sur l’aile dans les trois tests contre les All Blacks en 2017 et a joué 55 fois pour l’Angleterre sous Eddie Jones depuis ses débuts en test en 2016.

Le joueur de 28 ans était rouillé pendant les Six Nations, mais Gatland a déjà déclaré qu’il était convaincu que les joueurs des Sarrasins qui exercent leur métier dans le championnat se mettront à niveau s’ils sont sélectionnés, et comme Earls, Daly est capable de jouer à 13 en plus de ses capacités extérieures-arrière. De plus, sa botte longue portée en altitude pourrait s’avérer inestimable.