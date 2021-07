Lions britanniques et irlandais : Stuart Hogg appelle les touristes à gagner des « batailles sans talent » | Nouvelles du rugby à XV

Stuart Hogg est très fier des efforts défensifs des Lions

Selon Stuart Hogg, les Lions britanniques et irlandais ont pour objectif de gagner des moments dans le jeu qui nécessitent de la détermination plutôt que du talent artistique.

L’équipe de Warren Gatland a balayé les Sigma Lions 56-14 lors de leur match d’ouverture sur le sol sud-africain, mais ils ont rapidement concédé que des missions beaucoup plus difficiles les attendaient lors d’une tournée qui culminera avec une série de trois tests contre les Springboks.

Josh Adams a amassé quatre essais et Hamish Watson a joué le rôle d’une force imparable à openside lors d’un après-midi rempli de points positifs pour les Lions, mais le capitaine du match Hogg prend le plus grand plaisir à l’appétit pour le travail plus dur.

Notes des Lions : Watson et Adams les vedettes Choisissez parmi les notes des joueurs de la victoire 56-14 des Lions britanniques et irlandais sur le circuit d’ouverture contre les Lions Sigma à Johannesburg.

« Parfois, nous sommes allés dans des endroits sombres », a déclaré l’arrière latéral écossais Hogg. « Nous nous sommes mis mal à l’aise dans la façon dont nous défendions, la façon dont nous essayions d’attaquer.

« Nous voulions gagner les batailles sans talent, des choses qui ne nécessitent aucun talent, et c’est se lever du pont et se remettre dans le jeu et rendre la tâche aussi difficile que possible pour l’opposition.

4:52 Faits saillants du match d’ouverture de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud alors qu’ils affrontaient les Lions Sigma à Ellis Park Faits saillants du match d’ouverture de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud alors qu’ils affrontaient les Lions Sigma à Ellis Park

« Parfois, nous avons obtenu cette place, mais pour moi, ce qui est excitant, c’est que nous pouvons nous améliorer. Nous pouvons nous améliorer individuellement et nous pouvons nous améliorer collectivement. Nous voulons être une unité défensive formidable car cela vous fera gagner des matchs d’essai. Nous travailler incroyablement dur et nous voulons être difficiles à battre.

« Nous voulons être en position de faire des collisions dominantes, d’obtenir des revirements et de jouer sur le dos, donc nous voulons travailler incroyablement dur les uns pour les autres. Cela nous donnera ensuite l’occasion de jouer ensuite avec le ballon en main, ce qui, pour moi-même et le reste des trois derniers, c’est à ce moment-là que nous prenons vie. »

Adams a inscrit son nom au crayon dans l’équipe de test pour le match d’ouverture à Cape Town le 24 juillet sur la force de sa finition, mais Hogg a également avancé sa prétention à affronter les Springboks alors qu’il prospérait avec le capitaine.

Abandonné par les Chiefs d’Exeter pour leur récente demi-finale et finale de Premiership Gallagher, il a été propulsé dans le XV de départ des Lions à la première occasion disponible et a excellé lors d’un après-midi de triomphe personnel.

2:30 L’entraîneur-chef des Lions, Warren Gatland, était ravi de commencer la tournée en Afrique du Sud avec une victoire 56-14 contre Sigma Lions et pense qu’il y a plus à venir de son côté L’entraîneur-chef des Lions, Warren Gatland, était ravi de commencer la tournée en Afrique du Sud avec une victoire 56-14 contre Sigma Lions et pense qu’il y a plus à venir de son côté

« Ce fut une expérience formidable », a déclaré Hogg. « J’ai vraiment adoré les 80 minutes sur le terrain et c’est un moment vraiment, vraiment excitant de faire partie de cette équipe. »

Les Sharks offriront une montée en puissance dans l’opposition lorsque les Lions retourneront à Emirates Airline Park mercredi avec un XV contenant des membres de l’équipe qui n’ont pas encore commencé contre le Japon ou les Sigma Lions.

Lions britanniques et irlandais : ce que les experts ont dit Les anciens experts des Lions et de Sky Sports Sam Warburton, Ronan O’Gara et Sir Ian McGeechan dirigent la victoire de samedi.

Si les blessures le permettent, une toute nouvelle rangée arrière composée de Josh Navidi, Tom Curry et Sam Simmonds sera en action. Le demi de mêlée Gareth Davies, l’ailier Anthony Watson, le pilier Zander Ferguson, le talonneur Luke Cowan-Dickie, le pilier Mako Vunipola, le centre Elliot Daly et le verrou Adam Beard sont également prêts pour leurs premiers départs.

La politique de Gatland est de donner à chaque joueur une chance significative lors des trois premiers matchs et seul le centre irlandais Robbie Henshaw n’est pas disponible pour affronter les Sharks alors qu’il se remet d’une blessure mineure aux ischio-jambiers.

« Nous n’essayons pas vraiment de prédire à quoi ressemble une équipe Test pour le moment », a déclaré l’entraîneur-chef des Lions Gatland. « Nous essayons de laisser cela se dérouler et de voir comment les joueurs continuent de jouer et de jouer et de voir comment les combinaisons fonctionnent.

« Ensuite, nous commencerons à examiner nos options. Nous ne voulons certainement pas classer qui que ce soit. Nous gardons l’esprit ouvert sur la façon dont nous jouons et comment nous continuons à nous améliorer. »