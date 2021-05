Lions britanniques et irlandais: Sir Ian McGeechan dit qu’il n’y a rien de tel qu’un Lion «cloué» avant l’annonce de l’équipe | Actualités du rugby

2:12



Sir Ian McGeechan explique ce que signifie faire partie d’une tournée des Lions

Sir Ian McGeechan dit qu’il n’y a pas de Lion « cloué » avant l’annonce de l’équipe de Warren Gatland jeudi.

Gatland mènera sa troisième tournée consécutive lorsqu’il emmènera le meilleur de la Grande-Bretagne et de l’Irlande en Afrique du Sud au cours de l’été, et le joueur de 57 ans aura eu beaucoup de maux de tête de sélection au cours des dernières semaines et mois alors qu’il réfléchissait à la meilleure voie. pour renverser les Springboks de Rassie Erasmus.

On pense que des joueurs tels que Robbie Henshaw, Stuart Hogg et Maro Itoje sont des touristes presque suffisamment garantis, mais McGeechan – qui a plus d’expérience avec les Lions que tout autre joueur ou entraîneur – dit qu’une telle chose n’existe pas pour le côté invitation.

« Je ne pense pas qu’il y ait en tant que joueur », a déclaré McGeechan Sky Sports sur la perspective d’un Lion cloué. «Vous espérez toujours que vous avez eu un bon Six Nations, ou que vous avez déjà été en tournée et que vous avez bien joué.

« Vous ne vous y attendez jamais. Vous espérez toujours que vous serez en première ligne, mais je pense que lorsque vous entendez votre nom, il y a ce bourdonnement qui le rend très spécial. »

Aucun des joueurs – à l’exception peut-être du capitaine – ne saura avec certitude avant l’annonce de l’équipe qu’il l’a fait, Jamie Roberts décrivant la veille comme la journée la plus lente de la carrière d’un joueur de rugby.

Sir Ian McGeechan a dirigé les Lions lors de leurs deux dernières tournées en Afrique du Sud

McGeechan dit que même les joueurs qui jouent bien et qui ont déjà participé à une tournée des Lions ressentiront les mêmes nerfs que les jeunes joueurs avant l’annonce officielle.

« Il y aura un peu de nervosité; l’anticipation et l’excitation de savoir si vous y êtes ou non », a déclaré McGeechan.

« La façon dont c’est fait, vous n’obtenez aucun pré-appel ou aucune compréhension de l’endroit où vous pourriez être. Il y a cette grande anticipation. Ils seront probablement à la maison pour écouter ou regarder sur Sky pour voir quelle est la composition de l’équipe. .

📵 | « J’ai eu un appel manqué la veille, je n’ai pas reconnu le numéro alors je l’ai laissé partir! » Avant l’annonce de demain de l’équipe des Lions britanniques et irlandais, voici un retour sur Paul O’Connell qui a été révélé comme skipper en 2009 … 🦁🏉 pic.twitter.com/i6lQ2Qs7cS – Sky Sports Rugby Union (@SkySportsRugby) 5 mai 2021

« Si vous êtes sur une deuxième tournée … vous avez toujours cette anticipation, même si vous avez une tournée à votre actif. En raison de la façon dont elle est annoncée, vous ne le savez jamais tant que votre nom n’est pas lu.

« Ils seront donc toujours nerveux et un peu excités, mais ils auront également hâte de savoir ce que l’on attend de vous et les défis que représente une tournée des Lions.

« Vous ne pouvez pas vous échapper de l’anticipation qui accompagne une annonce des Lions. »

Les Lions auront un travail à faire en battant les champions du monde, un défi que McGeechan ne connaît que trop bien alors qu’il a mené l’équipe à une victoire 2-1 en série contre les Springboks en 1997, deux ans après avoir remporté la Coupe du monde dans leur propre cour arrière.

1:34 Retour en 1997, la dernière fois que les Lions ont remporté une série en Afrique du Sud Retour en 1997, la dernière fois que les Lions ont remporté une série en Afrique du Sud

Interrogé sur sa mémoire exceptionnelle en tant qu’entraîneur au fil des ans, McGeechan a déclaré: «Le coup de sifflet final à Durban en 1997, s’est assis avec Jim (Telfer).

« Nous savions que c’était un moment assez spécial. Si vous voulez gagner une série en Afrique du Sud, beaucoup de choses ont dû aller bien et vous avez dû avoir un très bon groupe de joueurs, ce qu’ils étaient.

« Pas seulement de bons joueurs, mais de bonnes personnes. Donc, les voir gagner et savoir ce que ça fait, c’est beaucoup. »

La veille de la nomination de l’équipe des Lions est « la plus lente de la carrière d’un joueur »

Jamie Roberts a décrit la journée « brutale » avant l’annonce d’une équipe Lions comme la plus lente de la carrière d’un joueur de rugby.

Roberts a participé à la tournée de 2009 en Afrique du Sud et à la tournée de 2013 en Australie, mais en 2017, il a manqué à tout le monde d’être sélectionné pour une tournée en Nouvelle-Zélande.

«C’est brutal», a déclaré Roberts. «C’est comme la veille de Noël, mais le bonheur n’est pas garanti le lendemain.

«J’ai eu beaucoup de chance d’avoir participé à deux tournées, mais il y a quatre ans, c’était brutal.

1:13 Jamie Roberts dit avoir entendu parler de sa sélection pour la tournée des Lions en Afrique du Sud en 2009 en écoutant la radio dans sa voiture Jamie Roberts dit avoir entendu parler de sa sélection pour la tournée des Lions en Afrique du Sud en 2009 en écoutant la radio dans sa voiture

« Il va y avoir des joueurs brillants qui manqueront demain et c’est vraiment difficile pour ces gars-là, mais c’est comme ça que ça devrait être – il s’agit de la crème de la crème.

« Il s’agit des joueurs que Warren Gatland sentira capables de battre les Springboks, et malheureusement, avec cette qualité, certains joueurs brillants vont manquer la sélection.

« C’est très éprouvant pour les nerfs. Aujourd’hui est probablement l’un des jours les plus lents de votre carrière de rugby – ça va si, si lentement. »

Roberts dit qu’un grand nombre de joueurs auront reçu une lettre de « sauvegarde de la date », mais ajoute que les personnes sélectionnées ne savent pas si elles l’ont fait ou non jusqu’à ce que l’annonce officielle soit faite.

0:36 Will Greenwood a dû attendre avant de découvrir sa sélection des Lions grâce à une farce d’Austin Healey Will Greenwood a dû attendre avant de découvrir sa sélection des Lions grâce à une farce d’Austin Healey

« Les joueurs n’ont aucune idée », a-t-il déclaré. « Je pense que les Lions envoient des lettres ou des courriels à la majorité des joueurs qui sont concernés, mais cela dépasse probablement 60 ou 70 personnes et, de toute évidence, l’équipe compte 36 joueurs.

«La majorité des joueurs jouant au rugby international pendant les Six Nations auraient reçu cet e-mail car ils sont susceptibles de l’être, mais les joueurs ne le découvrent pas à l’avance.

«Je me souviens qu’en 2009, j’ai conduit ma vieille Rover 100 abîmée à Penarth Pier juste en bas de la route de chez moi ici à Cardiff et j’ai écouté à la radio le groupe annoncé.

« Je n’avais aucune idée de ma tournée, alors vous entendez votre nom lu et c’est juste un sentiment incroyable. »

Quand l’équipe est-elle annoncée?

Gatland et son équipe d’entraîneurs dévoileront jeudi l’équipe de 36 joueurs en tournée, ainsi que qui sera le capitaine de l’équipe sur invitation alors qu’ils visent à venger la défaite de 2009 en série 2-1.

L’annonce sera diffusée en direct sur Sky Sports Mix et sur Sky Sports ‘ Chaîne YouTube à partir de 11h45, mais vous pouvez également vous tenir au courant de toutes les actualités en suivant notre blog en direct tout au long de la matinée.

Il y aura beaucoup de réactions sur notre blog en direct et sur Actualités Sky Sports tout au long de la journée, et à 18h, une annonce spéciale Lions aura lieu le Sky Sports Mix et Sky Sports Arena – ainsi que sur notre chaîne YouTube dédiée – où le nouveau capitaine des Lions se joindra à l’entraîneur Gatland pour faire part de ses réflexions sur la tournée à venir.

L’animateur Alex Payne s’entretiendra également avec Will Greenwood, triple touriste Lions, ainsi qu’avec la légende sud-africaine Bryan Habana, qui faisait partie de l’équipe qui a battu les Lions en 2009.