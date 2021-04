Sam Warburton dit que Maro Itoje est le principal candidat pour lui succéder au poste de capitaine des Lions

Sam Warburton pense que Maro Itoje a l’avantage sur Alun Wyn Jones dans la course pour devenir capitaine des Lions britanniques et irlandais pour la tournée d’été en Afrique du Sud.

Une semaine après qu’un autre ancien skipper des Lions à Paul O’Connell a approuvé les références d’Owen Farrell, Warburton a affirmé que le statut d’Itoje en tant que certitude pour l’équipe de test était un facteur majeur en sa faveur.

Le deuxième rang des Saracens était l’un des meilleurs joueurs de l’Angleterre dans un pauvre Six Nations, mais son nombre élevé de pénalités semblait réduire ses chances d’être choisi pour le rôle par Warren Gatland.

Mais Warburton, capitaine des Lions en 2013 et 2017, ne voit pas cela comme un obstacle pour un joueur qui a excellé en Nouvelle-Zélande il y a quatre ans et offre plus que le talisman gallois Jones.

« J’ai fait des allers-retours, mais je vais avec qui je pensais au tout début et c’est Maro Itoje », a déclaré Warburton.

« Quiconque a regardé le premier match des Six Nations contre l’Ecosse où il a concédé quatre ou cinq pénalités dirait » oh tu ne peux pas faire ça « , mais c’était un peu de rouille.

« Warren voudra qu’il soit préparé et prêt à partir car il est l’un des joueurs qui sera un partant garanti du Test. J’ai été extrêmement impressionné par lui en 2017 et Warren aurait vu tout cela aussi. »

« Les autres candidats à la capitainerie sont un peu plus âgés. Vous vous demandez si ce serait un peu trop de pression pour eux de passer par une tournée comme celle-ci à la fin de la saison.

« J’ai fait des allers-retours avec lui et Alun Wyn Jones. Alun Wyn sera là-haut et je suis sûr qu’il dirigera les matchs en tournée, mais j’irais probablement avec Maro Itoje.

«La raison pour laquelle je dis Maro en tant que capitaine est parce que je pense qu’il est mort et que c’est entre Alun Wyn et James Ryan de se battre pour ce maillot n ° 5.

« Warren connaît la pression exercée sur le capitaine s’il n’est pas un partant garanti et je pense qu’il y a six banquiers pour commencer un test – Tadhg Furlong, Maro Itoje, Taulupe Faletau, Tom Curry, Anthony Watson et Stuart Hogg.

« Je ne pense pas qu’il choisira un retour en tant que capitaine, donc l’autre joueur qui a l’expérience de leadership qu’il voudra est Maro. Si Alun Wyn est capitaine, cependant, vous savez que vous serez entre de bonnes mains. »

Warburton a excellé en tant que flanker dans 74 tests pour le Pays de Galles et cinq pour les Lions et il voit la compétition pour les places arrière lorsque Gatland a qualifié son équipe le 6 mai de féroce avec des pertes de grands noms certaines.

« Je ne sais pas qui manquera et ce sera incroyablement cruel, mais je pense que Hamish Watson et Tom Curry iront. Je pense que Sam Simmonds ira », a-t-il déclaré.

« Ensuite, vous avez aussi des gens qui peuvent en couvrir six comme Maro Itoje, Courtney Lawes et Tadhg Beirne. Tous ces joueurs ainsi que les garçons gallois Justin Tipuric, Josh Navidi et Faletau ne correspondent pas. Il va y avoir de gros, gros omissions.

Sam Simmonds a été négligé par l’Angleterre mais Warburton pense qu’il recevra une convocation des Lions

« Si Sam Underhill continue de bien jouer pour Bath, il pourrait y aller. L’Angleterre l’a raté ainsi que Lawes massivement dans les Six Nations. Vous ne pouvez pas les ignorer simplement parce qu’ils ont raté les Six Nations.

« Tous ces brillants rangs arrière ne vont pas disparaître. Malheureusement, j’aimerais les voir tous partir et ils en valent tous la peine, mais je pense qu’il va y avoir un blessé gallois. »

Watson a été nommé joueur des Six Nations 2021 et Warburton réfute l’affirmation selon laquelle le puissant flanker écossais, qui mesure 1,80 mètre et mesure 16 pierres, est trop petit pour faire face aux Springboks.

« Hamish Watson n’est jamais trop petit. La puissance l’emporte sur la taille chaque jour de la semaine. Je pense que Warren Gatland ronronnerait en regardant Hamish Watson au-dessus des Six Nations », a-t-il déclaré.

« Dans l’état actuel des choses, il est un partant du Test et j’ai hâte de voir comment il se déroule dans les matchs d’échauffement. »

