Lions britanniques et irlandais : Maro Itoje inspiré par les pouvoirs de récupération d’Alun Wyn Jones | Nouvelles du rugby à XV

Maro Itoje devrait s’aligner à côté d’Alun Wyn Jones contre l’Afrique du Sud

Maro Itoje doit faire appel à Alun Wyn Jones pour ses techniques de récupération après avoir plaisanté sur le fait que le capitaine britannique et irlandais des Lions est revenu au camp en pleine forme et avec une nouvelle pousse de cheveux.

Jones a été surnommé « Lazarus » par ses coéquipiers Lions après avoir mis seulement trois semaines pour guérir de la luxation de l’épaule subie contre le Japon le mois dernier.

Maintenant qu’il a terminé ce que Warren Gatland décrit comme une « récupération miraculeuse », Jones est disponible pour conduire les touristes au premier test de samedi contre l’Afrique du Sud au Cap.

Itoje, son probable partenaire de deuxième ligne contre les Springboks, insiste sur le fait que le joueur le plus capé au monde a subi un retour réparateur à plus d’un titre.

« Alun Wyn ressemble à un jeune de 24 ans. Je ne sais pas quelle méthode de récupération il utilise, mais d’une manière ou d’une autre, ses cheveux repoussent aussi sur le dessus de sa tête! » dit Itoje.

« Quelle que soit la récupération qu’il utilise, je dois m’y mettre. Heureusement, mes cheveux sont au point ! Il a l’air bien.

Jones a subi une luxation de l’épaule contre le Japon le 26 juin

« C’est un homme avec beaucoup d’expérience, c’est le capitaine de la tournée et il a ce genre de présence à son sujet.

« C’est génial de le retrouver. Il était désespéré d’être de retour et désespéré de faire tout ce qu’il peut pour aider à faire de la tournée un succès. »

Itoje et Jones ont formé le couple de verrouillage pour les deux derniers tests contre la Nouvelle-Zélande en 2017 et quatre ans plus tard, c’est le talisman destructeur de l’Angleterre qui est en tête de la hiérarchie.

« Je n’entrerais pas dans la sémantique de cela, mais ce que je sais, c’est que cette fois-ci, je suis beaucoup plus expérimenté », a déclaré Itoje.

« La première fois, c’était une toute nouvelle expérience pour moi d’être Lion, de jouer pour la première fois à une série Lions Test, d’être la première fois dans l’environnement Lions.

« Maintenant, je suis un joueur beaucoup plus complet et je pense avoir une meilleure compréhension du jeu et je comprends probablement un peu mieux comment je peux influencer l’équipe de manière positive.

« J’ai la responsabilité d’essayer, selon la sélection, d’aider l’équipe à aller de l’avant et j’ai la responsabilité d’essayer de dynamiser l’équipe.

« J’en sais probablement beaucoup plus sur ma responsabilité qu’il y a quatre ans. »