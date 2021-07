Lions britanniques et irlandais : Maro Itoje et Finn Russell exclus du deuxième match contre les Sharks | Nouvelles du rugby à XV

Maro Itoje devait débuter en deuxième ligne samedi

Maro Itoje et Finn Russell ont été exclus du deuxième match des Lions contre les Sharks samedi, Courtney Lawes et Bundee Aki remplaçant la paire.

Itoje a été initialement nommé pour commencer dans la deuxième rangée, mais un léger bug gastrique l’a exclu du jeu, avec Lawes promu du banc et Adam Beard maintenant nommé parmi les remplaçants.

L’international irlandais Aki rejoint les remplaçants dans un échange direct avec Russell, qui « gère un problème d’Achille » selon le communiqué de presse des Lions.

Équipe Lions révisée pour affronter les Sharks : 15 Liam Williams, 14 Anthony Watson, 13 Elliot Daly, 12 Chris Harris, 11 Duhan van der Merwe, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies; 1 Rory Sutherland, 2 Jamie George (c), 3 Tadhg Furlong, 4 Courtney Lawes, 5 Jonny Hill, 6 Tadhg Beirne, 7 Hamish Watson, 8 Jack Conan.

Remplaçants: 16 Ken Owens, 17 Wyn Jones, 18 Kyle Sinckler, 19 Adam Beard, 20 Sam Simmonds, 21 Tom Curry, 22 Conor Murray, 23 Bundee Aki.

Plus à venir….

