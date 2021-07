Lions britanniques et irlandais : le physique des Springboks doit être égalé, déclare le demi d’ouverture Dan Biggar | Nouvelles du rugby à XV

Le demi d’ouverture des Lions britanniques et irlandais Dan Biggar a lancé un avertissement à ses coéquipiers

Dan Biggar insiste sur le fait que les Lions britanniques et irlandais doivent être prêts à affronter l’assaut physique de l’Afrique du Sud ou risquer d’être balayés lors du premier test de samedi.

Peu de surprises sont attendues lorsque les Springboks se présenteront au Cape Town Stadium alors qu’ils cherchent à surmonter une accumulation perturbée par une importante épidémie de Covid-19 en s’appuyant sur leurs forces traditionnelles de coup de pied arrêté puissant, une défense suffocante et un jeu de coups de pied fort.

Les indications de la tournée jusqu’à présent sont que les Lions viseront à jouer avec plus de rythme et de largeur, mais Biggar, qui est le favori pour prendre les fonctions de demi d’ouverture devant Owen Farrell et Marcus Smith, sait que cela ne peut arriver que si les champions du monde sont affrontés de front.

« Ce qui est impressionnant avec l’Afrique du Sud, c’est que vous savez en quelque sorte tout ce qu’ils sont sur le point de vous lancer, mais c’est toujours très difficile s’ils le font bien, ou si vous êtes un peu en retrait ou perdez quelques collisions, pour revenir au-dessus d’eux », a déclaré Biggar.

Biggar fait une offre pour un rôle de titulaire à l’ouverture du premier test samedi

« Cet élan est énorme pour eux. Il s’agit de rester dans le bras de fer le plus longtemps possible, de ne rien leur donner de bon marché, puis de tenter leur chance lorsque vous les obtenez.

« Tous ceux qui jouent contre l’Afrique du Sud savent ce qu’ils vont présenter. Il s’agit simplement de s’assurer que vous êtes suffisamment physique et patient pour rester là-dedans.

« Vous devez d’abord et avant tout faire correspondre. À moins que vous ne le fassiez, vous avez vraiment des problèmes. Vous allez être dépassé.

Visite en direct des Lions britanniques et irlandais Vivre de

« Je ne dis pas comme pour pareil – j’espère qu’il y aura une opportunité pour nous de bouger un peu le ballon. Il s’agit avant tout de s’assurer que vous jouez dans les bonnes zones et que vous tentez votre chance.

« Nous aurons quelques jeux dans nos manches pour cibler certains domaines que nous considérons comme des faiblesses.

« Mais en fin de compte, lorsque vous jouez contre cette équipe, vous savez que vous devez vous barrer physiquement, sinon tout ce que vous avez prévu passe par la fenêtre. »

L’Afrique du Sud a fait face à des critiques acerbes de la part de son ancien entraîneur-chef Peter De Villiers, qui a déclaré que leurs tactiques étaient « très, très ennuyeuses », ajoutant que « nous étouffons les gens avec notre masse, puis nous basons tout notre plan de match sur la défense, la défense, la défense « .

1:16 L’entraîneur de la défense britannique et irlandais des Lions, Steve Tandy, a déclaré que la sélection de l’équipe pour le premier test contre l’Afrique du Sud à Cape Town samedi était « l’une des choses les plus difficiles » de sa carrière d’entraîneur L’entraîneur de la défense britannique et irlandais des Lions, Steve Tandy, a déclaré que la sélection de l’équipe pour le premier test contre l’Afrique du Sud à Cape Town samedi était « l’une des choses les plus difficiles » de sa carrière d’entraîneur

Biggar faisait partie de l’équipe du Pays de Galles devancé par les Springboks en demi-finale de la Coupe du monde 2019 et il insiste sur le fait que les résultats priment toujours sur l’esthétique.

« Eh bien, nous adopterions tous le style de jeu qu’ils jouent si nous pouvions nous retrouver avec une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à la fin! » dit Biggar.

« Ils ont extrêmement bien joué dans leur style de jeu. Ils dépendent fortement du coup de pied arrêté, ils dépendent fortement du fait de se mettre sur le pied avant.

« Vous savez que vous allez être dans une bataille de coups de pied lorsque vous jouerez contre l’Afrique du Sud. Le nombre de coups de pied samedi sera assez élevé avec la façon dont ils jouent et ce qu’ils veulent vous faire.

« Ils veulent que vous commettiez des erreurs dans votre propre moitié pour leur permettre d’avoir du territoire et leur permettre d’entrer dans leur jeu de puissance. »

Les Lions ont prévu un quiz mardi et un certain nombre de membres de l’équipe devraient jouer au golf mercredi alors qu’ils cherchent à se distraire de la série de tests imminente.

« C’est une semaine extrêmement spéciale pour tout le monde, pour l’ensemble du monde du rugby vraiment, il est donc important que vous en profitiez, ne la voyiez pas comme un fardeau et ne vous stressiez pas trop avant samedi », a déclaré Biggar. .

« Nous devons briser la semaine en ne faisant pas de rugby, de rugby à chaque instant de la journée. Cela nous ferait plus de bien que de mal. »