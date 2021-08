Lions britanniques et irlandais : le directeur sud-africain du rugby Rassie Erasmus fera face à une audition pour inconduite après avoir critiqué les officiels de match | Nouvelles du rugby à XV

Le directeur sud-africain du rugby Rassie Erasmus a été cinglant contre l’arbitre après la victoire des Lions britanniques et irlandais lors du premier test

Le directeur sud-africain du rugby, Rassie Erasmus, fera face à une audience indépendante pour inconduite après sa diatribe vidéo sur l’arbitrage lors du premier test des Lions britanniques et irlandais.

Erasmus était cinglant sur la façon dont les officiels ont géré le match remporté par les Lions dans un message vidéo de 62 minutes, en particulier sur la performance de l’arbitre Nic Berry.

South Africa Rugby a également été convoqué à l’audience pour inconduite, a déclaré World Rugby dans un communiqué.

« Les officiels de match sont l’épine dorsale du sport, et sans eux, il n’y a pas de match », a déclaré l’instance dirigeante dans un communiqué.

« World Rugby condamne toute critique publique de leur sélection, de leurs performances ou de leur intégrité qui sape leur rôle, le processus de retour d’information des entraîneurs-officiels bien établi et basé sur la confiance, et plus important encore, les valeurs qui sont au cœur du sport. »

Erasmus, qui a combiné de manière controversée son rôle avec celui de porteur d’eau au cours de la série à ce jour, a suggéré entre autres que Berry avait traité différemment le skipper des Springboks Siya Kolisi et son homologue des Lions Alun Wyn Jones.

1:03 Erasmus a publié une vidéo d’une heure critiquant l’arbitrage lors du premier test Erasmus a publié une vidéo d’une heure critiquant l’arbitrage lors du premier test

Le communiqué poursuit : « Après avoir procédé à un examen complet de toutes les informations disponibles, World Rugby craint que des individus des deux équipes aient commenté la sélection et/ou la performance des officiels de match.

« Cependant, la nature extensive et directe des commentaires faits par Rassie Erasmus dans une adresse vidéo, en particulier, atteint le seuil pour être considéré comme une violation du Règlement 18 de World Rugby (Inconduite et Code de conduite) et sera désormais considéré par un commission disciplinaire indépendante.

« World Rugby a rappelé à la direction des deux équipes l’importance de ce domaine et leurs obligations vis-à-vis des valeurs du sport. »

L’adresse vidéo d’Erasmus est intervenue après que les Lions eurent scellé une victoire 22-17 lors du premier test à Cape Town.

L’Afrique du Sud a riposté pour amener la série à un décideur très attendu lorsqu’elle a remporté le deuxième test 27-9 de samedi dernier au même endroit, qui accueillera également le troisième et dernier test ce week-end.