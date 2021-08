Lions britanniques et irlandais : le centre Bundee Aki passe le « moment de sa vie » en Afrique du Sud avant même d’être convoqué pour le troisième test | Nouvelles du rugby à XV

Bundee Aki a été convoqué par les Lions britanniques et irlandais pour leur troisième test décisif contre l’Afrique du Sud

Bundee Aki dit qu’il avait le temps de sa vie sur la tournée British & Irish Lions avant même d’être appelé pour le troisième test décisif de samedi contre l’Afrique du Sud.

La conclusion de la tournée de huit matchs et six semaines est décisive contre les Springboks avec Aki parmi six changements dans l’équipe nommée par l’entraîneur Warren Gatland pour le match au Cape Town Stadium.

Ce sera son premier test après avoir été dans les gradins pour les deux premiers, mais cela n’a pas empêché l’international irlandais né en Nouvelle-Zélande de vivre une expérience inoubliable.

« Le temps que j’ai passé ici a été honnêtement incroyable », a déclaré le centre irlandais lors d’une conférence de presse mardi.

« Je ne dis pas cela à la légère, mais honnêtement, j’ai passé le meilleur moment de ma vie à faire partie de ce groupe. Vous ne saurez à quel point nous nous entendons bien en équipe si vous étiez autour de nous. J’ai vraiment apprécié mon temps étant ici. »

Les joueurs qui sont généralement de part et d’autre du terrain dans les luttes des Six Nations sont désormais des amis plus proches, comme le capitaine anglais Owen Farrell, auparavant un vieil adversaire.

« J’ai tellement appris de ce gars, je m’entends si bien avec lui », a-t-il déclaré. « Je ne le connaissais que de l’autre côté du terrain, jouant contre lui, mais c’est un gars formidable à avoir avec nous. Nous traînons tous les jours. »

Aki entre dans le milieu de terrain des Lions aux côtés de Robbie Henshaw, avec qui il a joué au Connacht et pour l’Irlande.

« Nous avons été des amis proches. Je suis absolument béni d’être un coéquipier de Robbie et d’avoir joué tant de matchs avec lui. Nous devons juste nous assurer de faire ce que nous faisons le mieux en tant que partenariat. »

Aki, 31 ans, est l’un des quatre changements dans la ligne de fond après que les Lions ont perdu 27-9 lors du deuxième test samedi dernier. Il remplace l’international écossais Chris Harris.

« Je suis ravi d’avoir le feu vert, mais nous avons un travail à faire. J’ai hâte d’y être, d’essayer de garder les pieds sur terre et de m’assurer que je fais le travail que je dois faire. » il a dit.

« C’est un immense honneur de jouer pour cette équipe prestigieuse. Je suis reconnaissant de l’opportunité que j’ai cette semaine, peu de gens obtiennent une casquette de test. Je vais savourer le temps que j’ai sur le terrain », a-t-il déclaré. ajoutée.