Lions britanniques et irlandais : le capitaine Alun Wyn Jones prévient que le travail n’est pas encore terminé après la victoire contre l’Afrique du Sud | Nouvelles du rugby à XV

Alun Wyn Jones a rappelé aux Lions que le travail n’était pas encore terminé contre l’Afrique du Sud

Alun Wyn Jones a rappelé à ses Lions britanniques et irlandais célébrant leur superbe retour contre l’Afrique du Sud que le prix ultime n’a pas encore été réclamé.

Les Lions ont fait preuve de résilience pour se battre contre un déficit de 12-3 à la fin d’une première mi-temps dominée par les Springboks pour remporter le test d’ouverture 22-17 à huis clos au Cape Town Stadium.

Une victoire au même endroit samedi prochain scellerait un premier triomphe de la série contre l’Afrique du Sud depuis 1997 et le capitaine Jones s’attend à une réaction des champions du monde, qui sont devenus déchiquetés alors que la riposte des touristes prenait de l’ampleur.

Notes des Lions : Itoje, Lawes, Furlong superbe Choisissez parmi les notes des joueurs de la victoire 22-17 du retour des Lions britanniques et irlandais contre les Springboks au Cap.

« Nous savons ce que nous avons accompli, mais nous savons aussi ce que nous n’avons pas accompli », a déclaré Jones. « Il y a encore beaucoup à faire et c’est une série de trois tests.

« Connaissant le calibre du joueur et l’attitude de notre adversaire, nous devons être à nouveau meilleurs – d’abord et avant tout en nous-mêmes. Mais nous devons également faire face à ce que nous savons qui va arriver le week-end prochain.

« Il y avait des sourires après le match. Dans n’importe quel sport, il faut profiter de moments comme celui-ci car ils ne reviennent pas très souvent.

« Mais la mise en garde est que nous n’en sommes qu’à un tiers et que ce message a déjà été planté. C’est le moment pour tout le monde de faire le point sur où nous en sommes et d’être prêt à passer au week-end prochain.

0:26 Le capitaine britannique et irlandais des Lions, Alun Wyn Jones, a déclaré que chaque membre de l’équipe devra jouer son rôle dans la série Test contre l’Afrique du Sud Le capitaine britannique et irlandais des Lions, Alun Wyn Jones, a déclaré que chaque membre de l’équipe devra jouer son rôle dans la série Test contre l’Afrique du Sud

« Tout le monde a fait partie de cela depuis le début du Tour et ils le sont toujours. Une équipe gagne une série et cela n’a en aucun cas dilué la façon dont nous profiterons de cette victoire, mais l’accent viendra assez rapidement dimanche et lundi quand nous y retournerons directement. »

L’Afrique du Sud a pris la tête avec quatre pénalités du demi d’ouverture Handre Pollard jusqu’à ce que leur accumulation de coronavirus les rattrape après la mi-temps.

Face à une équipe des Lions qui a commencé à jouer avec un sens renouvelé du but, l’équipe qui a écrasé l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde 2019 a commencé à sembler vulnérable alors que leur discipline s’effondrait.

Leur meute a été victime d’intimidation avec Maro Itoje et Courtney Lawes leurs principaux bourreaux, ils ont perdu le contrôle du ciel et ils se sont essoufflés, bien qu’ils soient restés dans le combat jusqu’au coup de sifflet final.

5:16 Faits saillants de l’épreuve d’ouverture de la série entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais. Faits saillants de l’épreuve d’ouverture de la série entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais.

« Nous étions assez calmes à la mi-temps. Je ne dirais pas déçus, probablement plus frustrés par le fait que nous nous sommes mis la pression », a déclaré Jones.

« Notre jeu de coups de pied s’est amélioré en seconde période et le coup de pied arrêté est devenu prédominant, nous pouvons donc être satisfaits. Mais il y a certainement des choses sur lesquelles travailler dès le début du match. »

Remarquablement pour un joueur de 35 ans qui s’était luxé l’épaule lors d’un match d’échauffement contre le Japon seulement quatre semaines plus tôt, l’excluant initialement de la tournée, Jones a terminé le match.

« J’ai l’impression d’avoir été dans un test », a déclaré Jones, qui a été surnommé « Lazarus » et « Miracle Man » en raison de sa récupération rapide. « Mon effort a été soutenu par mon retour dans ce groupe.

« Je ne savais pas que j’allais être sélectionné, mais je suis heureux d’en faire partie et d’ajouter à l’énergie que les gars ont apportée. »