Lions britanniques et irlandais : Kyle Sinckler remplace Andrew Porter, blessé, dans l’équipe de Warren Gatland | Nouvelles du rugby à XV

Kyle Sinckler a été en excellente forme pour les Bristol Bears

Kyle Sinckler remplacera le pilier blessé Andrew Porter dans l’équipe des Lions britanniques et irlandais de Warren Gatland pour une tournée en Afrique du Sud cet été.

L’international irlandais Porter s’est blessé à l’orteil lors de la défaite de Leinster contre les Glasgow Warriors lors de la PRO14 Rainbow Cup vendredi soir, ce qui l’a contraint à se retirer de la tournée.

Sinckler, qui a effectué une tournée en Nouvelle-Zélande avec les Lions en 2017, rejoindra l’équipe une fois la saison nationale des Bristol Bears terminée, l’équipe de Pat Lam s’étant déjà qualifiée pour les barrages de Premiership.

Andrew Porter est absent de la tournée des Lions après avoir subi une blessure à l’orteil en jouant pour Leinster

Les Lions se réunissent à Jersey le 13 juin pour commencer les préparatifs du match contre le Japon à Murrayfield le 26 juin, avant de s’envoler pour l’Afrique du Sud pour la série contre les Springboks.

« C’est vraiment pas de chance pour Andrew et nous lui envoyons nos meilleurs vœux pour une réadaptation rapide et réussie », a déclaré Gatland.

Sinckler a fait une tournée en Nouvelle-Zélande avec les Lions en 2017

« Andrew est un jeune homme avec un grand avenir devant lui et je suis sûr qu’il sera à nouveau en lice dans quatre ans.

« Comme toujours dans le rugby, quand il y a une blessure, il y a une opportunité pour quelqu’un d’autre. J’ai été très heureux de voir la façon dont Kyle a réagi en étant initialement exclu de la tournée.

« Il a fait preuve d’une excellente forme ces derniers temps et j’espère qu’il continuera à me montrer deux doigts pour le laisser de côté en premier lieu. »

L’international anglais Sinckler a raté la sélection lorsque Warren Gatland a annoncé son équipe Lions

Calendrier des rencontres confirmé des Lions britanniques et irlandais 2021 en Afrique du Sud :

• Samedi 3 juillet, 17h : Emirates Lions contre les Lions britanniques et irlandais (Emirates Airline Park, Johannesburg)

• Mercredi 7 juillet, 19h : Cell C Sharks contre les Lions britanniques et irlandais (Emirates Airline Park, Johannesburg)

• Samedi 10 juillet, 17h : Vodacom Bulls contre les Lions britanniques et irlandais (Loftus Versfeld, Pretoria)

• Mercredi 14 juillet, 19h : Afrique du Sud ‘A’ contre les Lions britanniques et irlandais (Stade du Cap, Le Cap)

• Samedi 17 juillet, 17h : DHL Stormers contre les Lions britanniques et irlandais (Stade du Cap, Le Cap)

Appareils de la série d’essais

• Samedi 24 juillet, 17h : Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (1er test, Cape Town Stadium, Cape Town)

• Samedi 31 juillet, 17h : Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (2ème Test, Stade FNB, Johannesburg)

• Samedi 7 août, 17h : Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (3ème Test, Stade FNB, Johannesburg)

Regardez chaque match de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud exclusivement en direct sur Sky Sports cet été.