Lions britanniques et irlandais : Josh Adams remporte les éloges de Warren Gatland après quatre essais | Nouvelles du rugby à XV

Josh Adams a mérité les éloges de Warren Gatland après avoir disputé quatre essais pour les Lions

Warren Gatland a salué les instincts de finition de Josh Adams après que l’ailier du Pays de Galles ait amassé quatre essais lors de la victoire 56-14 des Lions britanniques et irlandais sur les Lions Sigma à Emirates Airline Park.

Adams a produit ses quatre touchés en seconde période alors que les Lions ont lancé leur tournée sur le sol sud-africain avec une déroute de huit essais des adversaires les plus faibles auxquels ils seront confrontés.

Cela porte son total à cinq en deux départs après avoir également défait la défense japonaise il y a une semaine et le joueur de 26 ans est en pole position pour remporter l’une des places d’aile contre les Springboks le 24 juillet.

« Josh sait certainement où se trouve la ligne d’essai et vous ne pouvez pas ignorer ce qu’il a accompli en tant que joueur », a déclaré Gatland.

« Il a été le meilleur buteur d’essais de la Coupe du monde 2019. Il a joué pour Worcester lorsqu’ils étaient derniers de la Premiership, mais il était toujours le meilleur buteur d’essais de la Premiership. Cela parle de lui-même.

« Son timing avec ce ballon intérieur pour le premier essai, il l’a fait à quelques reprises pendant la Coupe du monde. Il a un excellent timing pour frapper la ligne. Obtenir quatre essais est assez spécial pour lui. »

Les moitiés d’écume Ali Price et Gareth Davies, l’ailier Louis Rees-Zammit et l’homme du match Hamish Watson ont également croisé, tandis qu’Owen Farrell a réussi les huit conversions.

Après l’agonie d’avoir perdu Alun Wyn Jones et Justin Tipuric sur blessure contre le Japon samedi dernier, Gatland a pu présenter un bilan de santé impeccable malgré une rencontre physique à Johannesburg.

Ce fut un après-midi riche en points positifs, mais Gatland ne sera pas séduit par la déroute sachant par expérience passée que des tests bien plus difficiles l’attendent.

« Mes souvenirs de 2009… Je ne l’oublierai pas lorsque nous n’avons affronté aucun des joueurs sud-africains d’essai lors de ces matchs d’échauffement », a déclaré Gatland.

« Nous étions probablement un peu en retard en 2009, nous allons donc devoir travailler très dur à l’entraînement pour nous assurer d’avoir le rythme et le physique requis.

« Il ne fait aucun doute que certains matchs seront un peu plus difficiles, espérons-le, mais nous comprenons qu’il y a un certain nombre de joueurs hors de leurs équipes Super parce qu’ils font partie du camp Springbok.

« Le point positif de ce match est qu’il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Nous nous améliorons de plus en plus en tant qu’équipe au fur et à mesure que nous passons du temps ensemble.

« Nous avons posé un petit jalon, mais nous savons en tant que groupe que nous ne serons pas satisfaits à 100% tant que nous n’aurons pas montré de nombreuses améliorations, mais nous pensons que nous pouvons y arriver et apporter de nombreuses améliorations également.

« La compétition est énorme. Nous n’essayons pas vraiment de prédire à quoi ressemblera l’équipe Test. Nous essayons de laisser cela se dérouler et de voir comment les joueurs continuent de jouer et de jouer, comment fonctionnent les combinaisons.

« Ensuite, nous commencerons à examiner nos options. Nous ne voulons certainement pas classer qui que ce soit. Nous gardons l’esprit ouvert sur la façon dont nous jouons et comment nous continuons à nous améliorer. »