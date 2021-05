Lions britanniques et irlandais en lice pour la tournée en Afrique du Sud 2021: Demi-arrières | Actualités du rugby

Conor Murray, Owen Farrell et Dan Biggar sont dans le cadre. Ci-dessous, nous examinons les options de demi-arrière pour les Lions …

Nous examinons les prétendants aux positions de demi-arrière des Lions britanniques et irlandais de 2021, et que Warren Gatland pourrait envisager en termes de demi de mêlée et de demi avant l’annonce de son équipe …

Demi de mêlée

Conor Murray (Munster et Irlande; sélections de tests: 94; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2013, 2017)

Le demi de mêlée du test Lions pour les trois tests en Nouvelle-Zélande il y a quatre ans, la constance des performances de Murray a légèrement fléchi au fil des ans.

Une année 2018 exceptionnelle a été suivie de campagnes mixtes en 2019 et 2020, tandis qu’en 2021, une blessure menaçait de faire dérailler ses chances aux Lions. C’était jusqu’à ce que Murray revienne pour commencer contre l’Angleterre au cinquième tour des Six Nations, et ressemblait beaucoup plus à son ancien moi. C’est-à-dire un demi de mêlée vraiment de classe mondiale.

La demi-mêlée est un domaine dans lequel Gatland n’a pas l’embarras du choix cette fois-ci, et avec Murray marquant deux fois la victoire pour Munster à Leinster la dernière fois, l’homme de Limerick devrait certainement être dans l’avion.

Tomos Williams (Cardiff Blues et Pays de Galles; sélections d’essai: 21)

En raison de blessures, aucun joueur n’a été en mesure de verrouiller la place de demi de mêlée du Pays de Galles, Williams, Gareth Davies et Kieran Hardy ayant tous réclamé le neuf maillot ces dernières années, avant d’abandonner.

Néanmoins, Williams s’est avéré être un demi de mêlée pointu, nippy et intelligent, et à un moment donné, il a semblé le favori pour réclamer la place de test Lions.

Son talent devrait le faire monter dans l’avion, et à partir de là, il devra encore impressionner avec des performances en rouge Lions.

Kieran Hardy (Écarlates et Pays de Galles; Limites de test: 4)

Un peu un bolter en ce sens qu’il n’a que quatre sélections de test à ce jour, les expositions de Hardy dans les Six Nations 2021, associées au manque d’options de demi de mêlée, ont offert au joueur de 25 ans une chance potentielle de tourner.

Après avoir raté une place dans l’équipe du Pays de Galles au premier tour des Six Nations contre l’Irlande (Williams et Davies ont été choisis), une blessure aux ischio-jambiers pour Williams a vu Hardy faire le banc pour la victoire du Pays de Galles sur l’Écosse, avant de commencer contre l’Angleterre et de prendre le Test par tempête avec un affichage fin.

Demi-mouche

Owen Farrell (Saracens et Angleterre; sélections d’essai: 97; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2013, 2017)

Il y a quatre ans, Farrell a commencé le premier test Lions contre les All Blacks à la mi-temps avant de passer à l’intérieur du centre pour les deux tests suivants, alors que les touristes se remettaient de la défaite pour dessiner une série convaincante.

Là où Gatland choisit de déployer le joueur de 29 ans en Afrique du Sud, c’est dans l’air, mais Farrell est plus que capable d’exceller dans le maillot 10 ou 12 pour les Lions, telle est sa capacité de jeu, sa solidité défensive et ses superbes coups de pied. Jeu.

Quoi qu’il en soit, Farrell fera partie intégrante des plans des Lions que l’on imagine.

Johnny Sexton (Leinster et Irlande; Limites de test: 105; Tournées des Lions britanniques et irlandais: 2013, 2017)

Au cours des deux dernières tournées des Lions, Sexton a remporté six sélections de test comme une figure cruciale – en commençant cinq d’entre elles alors que l’équipe sur invitation a remporté une victoire en série en Australie, puis un match nul en Nouvelle-Zélande.

A 36 ans en juillet, Sexton montre peu de signes de ralentissement sur le terrain et ses performances dans les Six Nations 2021, en particulier contre l’Écosse et l’Angleterre, ont montré la qualité qu’il possède toujours.

Au moment de la rédaction de cet article, Sexton est victime d’une commotion cérébrale, ce qui sera une préoccupation, mais en termes de capacité, le skipper irlandais a suffisamment montré.

Dan Biggar (Northampton Saints and Wales; sélections de tests: 91; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2017)

Un homme qui semble continuellement jouer son chemin dans les images du Pays de Galles et des Lions une fois radiés, les affichages de Biggar ces dernières semaines semblent lui avoir valu une place dans l’équipe.

Incapable de décrocher une casquette de test lors de la tournée 2017, le joueur de 31 ans espère déranger davantage Farrell et Sexton cette fois-ci.

Sous la forte pression de Callum Sheedy de Bristol à l’échelle nationale, le jeu de frappe de Biggar, le travail aérien et la bravoure sur le terrain méritent des éloges. En effet, Sam Warburton, Stuart Barnes, l’entraîneur-chef de Northampton Chris Boyd et d’autres ont parlé de Biggar comme du test des Lions 10 la semaine dernière.

Finn Russell (Racing 92 et Écosse; sélections d’essai: 51)

Pendant une grande partie des deux dernières saisons, le mercurial Russell du Racing 92 a été considéré par beaucoup comme les Lions à partir de 10. Ce récit a semblé changer pendant et après les Six Nations 2021, cependant.

Ayant raté la tournée des Lions 2017, Russell a été appelé tardivement dans le cadre du tristement célèbre et controversé Geography Six, mais n’a eu que très peu d’implication. Et on parle maintenant qu’il manquera encore une fois, telle est sa nature imprévisible sur le terrain.

La baisse des performances de l’Écosse en 2021 après avoir remporté une première victoire à Twickenham depuis 1983, les a vouées à des pertes à domicile contre l’Irlande et le Pays de Galles, ce qui n’aurait pas aidé la cause de Russell. Incroyablement brillant ce jour-là, mais capable de coûter un match aussi, Russell vaudra-t-il le risque aux yeux de Gatland?