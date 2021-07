Lions britanniques et irlandais: deux tests positifs pour le coronavirus lors d’une tournée, 12 contacts étroits forcés de s’isoler | Nouvelles du rugby à XV

La tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud se poursuit malgré un joueur et un membre du personnel testés positifs pour le coronavirus – forçant 12 autres personnes au sein de la tournée à s’isoler.

Après qu’un résultat positif soit venu d’un test de flux latéral dans le cadre de leur programme de dépistage plus tôt dans la journée, les Lions ont confirmé plus tard mercredi que huit joueurs et quatre membres du personnel avaient été placés en isolement à l’hôtel de l’équipe après d’autres tests PCR.

Les touristes ont également annoncé huit changements forcés dans l’équipe pour affronter les Sharks à Johannesburg plus tard dans la journée, le coup d’envoi étant retardé d’une heure pendant la dernière série de tests.

Liam Williams, Anthony Watson, Dan Biggar, Gareth Davies, Tadhg Beirne, Conor Murray, Stuart Hogg et Chris Harris ont tous été retirés de l’équipe originale de la journée annoncée pour le match.

Les derniers développements sont un énorme revers pour les perspectives de la tournée, les Lions devant affronter l’Afrique du Sud dans une série de trois tests à partir du 24 juillet.

Le directeur général des Lions, Ben Calveley, a déclaré après le premier résultat positif : « Nous avons suivi toutes les précautions nécessaires depuis le début de la tournée, qui comprenaient des tests réguliers et une planification et des protocoles rigoureux de contre-mesures Covid-19.

« Notre priorité est d’assurer la santé et la sécurité de l’ensemble du groupe de tournée, c’est pourquoi nous avons rapidement isolé les joueurs et le personnel dès la nouvelle du résultat positif. »

Le test d’échauffement prévu des Springboks contre la Géorgie vendredi, quant à lui, a été annulé en raison d’infections à Covid-19 dans les deux camps – y compris l’entraîneur-chef des Springboks Jacques Nienaber – et mardi, il a été annoncé que le match de la tournée des Lions contre les Bulls samedi a été reporté en raison d’une épidémie de Covid-19 au sein de la fête des hôtes.

Quatre joueurs des Bulls et un membre de la direction ont renvoyé des tests positifs qui, combinés à leurs contacts étroits, les ont empêchés d’aligner une équipe. Le jeu sera soit reprogrammé, soit un autre adversaire sera trouvé.

1:39 Sarra Elgan rapporte de Johannesburg où les cas de coronavirus sont en augmentation et pourraient perturber les horaires des Lions britanniques et irlandais et de l’Afrique du Sud Sarra Elgan rapporte de Johannesburg où les cas de coronavirus sont en augmentation et pourraient perturber les horaires des Lions britanniques et irlandais et de l’Afrique du Sud

Les Lions n’ont « aucune intention » de modifier leur calendrier

Malgré les épidémies, Calveley a exclu la possibilité de terminer la tournée au Royaume-Uni, insistant sur le fait que l’objectif est de s’assurer que la série de tests se déroule comme prévu.

« Tous les matchs sont importants, mais la série Test est primordiale. Nous sommes ici en Afrique du Sud et notre intention est de faire passer les matchs au-delà de la ligne en Afrique du Sud », a déclaré Calveley. Sports aériens.

« Nous jouons le match contre les Sharks ce soir (mercredi), continuons et traitons samedi, puis déménageons au Cap dimanche. Pour le moment, il n’y a aucune intention de s’écarter de ce calendrier convenu.

« Nous travaillons très calmement sur les défis au fur et à mesure qu’ils se présentent. Nous avançons étape par étape. L’objectif était d’obtenir le match des Sharks, ce que nous avons fait.

« Nous tournons ensuite notre attention vers le week-end et nous savons que les Bulls ne peuvent pas mettre un côté, nous travaillons donc avec la South African Rugby Union pour trouver des adversaires alternatifs pour samedi, ou si nous ne le pouvons pas, nous réorganiserons que pour plus tard dans la tournée.

« L’approche est de rester calme, concentré et de faire les choses une étape à la fois. »

Le directeur général des Lions, Ben Calveley, insiste sur le fait que la tournée en Afrique du Sud se poursuivra malgré les épidémies de coronavirus

Calveley a révélé que tous les membres de la tournée des Lions ne sont pas doublement touchés par l’épidémie, ce qui signifie que Warren Gatland a été contraint d’apporter huit modifications à la 23e journée contre les Sharks.

« Ce groupe consultatif médical contient des virologues indépendants et des experts en maladies infectieuses et leur recommandation est que le match des Sharks puisse se poursuivre », a déclaré Calveley.

« Nous considérons donc comme positif de montrer que nous pouvons surmonter tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes déterminés à nous assurer que nous pouvons organiser une tournée pour les joueurs, les fans et pour tous nos amis ici en Afrique du Sud .

« Nous sommes dans un environnement de bulles sécurisé et étroitement contrôlé, mais ce qui est absolument le cas et nous l’avons vu dans le sport du monde entier, c’est qu’aucune bulle n’est entièrement impénétrable. »