Lions britanniques et irlandais : ce que les experts ont dit après que l’Afrique du Sud ait remporté le deuxième test | Nouvelles du rugby à XV

Alun Wyn Jones et Maro Itoje semblent abattus après avoir perdu le deuxième test contre l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a livré la riposte promise et a battu catégoriquement les Lions britanniques et irlandais 27-9 samedi pour envoyer leur série chargée à un troisième décideur de test le week-end prochain.

Les Lions, qui ont devancé le premier test et sont arrivés au deuxième avec élan, avaient une chance de remporter leur première série dans la république en 24 ans, mais ont étonnamment perdu le contrôle après la mi-temps.

Bryan Habana sur la domination des Springboks

La forme physique des Lions les a vus terminer plus forts en tournée, ce qui concernait l’ancien ailier des Springboks, Bryan Habana, qui aurait aimé que les Boks prennent les devants jusqu’à la pause, mais ils ont marqué deux essais élégants et leur confiance a grimpé en flèche tout au long de la seconde mi-temps.

« J’étais inquiet d’entrer dans les hangars à la mi-temps avec les Lions en tête parce que nous n’avons tout simplement pas gagné la seconde mi-temps au cours des deux dernières semaines », a déclaré Habana.

« Mais nous avons vu le calme et la clarté dans la prise de décision et les avons vus saisir des opportunités sur lesquelles ils ne se précipitaient pas la semaine dernière.

« Ils ont également marqué leur autorité sur le jeu – leurs mauls d’alignement sont devenus exceptionnels. Ils vont retirer beaucoup de confiance de cette performance en deuxième mi-temps. »

McGeechan sur qui a l’avantage avant le troisième test

La série sera décidée la semaine prochaine et Sir Ian McGeechan pense que l’Afrique du Sud a un léger avantage avant ce décideur.

« Je pense que la dynamique est légèrement en faveur de l’Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud a remporté la bataille aérienne dans le deuxième test

« Je pense que Warren Gatland regardera attentivement l’équipe qu’il formera la semaine prochaine. Je pense qu’il y aura des changements. Le coup de pied arrêté est tombé en seconde période – je pense que l’arrivée de Lood de Jager a donné à l’Afrique du Sud un avantage supplémentaire dans le alignement et avec le poids dans la mêlée.

« L’Afrique du Sud a également été plus précise dans la bataille aérienne – oui, ils ont obtenu le rebond du ballon, les Lions l’ont obtenu lors du premier test – mais ils avaient le contrôle de tous les domaines clés. »

« La bataille aérienne puis le coup de pied arrêté.

« Ce qui ressort, c’est la bataille aérienne aujourd’hui – il doit y avoir eu quoi, huit, 10 revirements ? Le turn-over est exactement ce que veut SA. »

O’Gara sur le plan de match des Lions

Ronan O’Gara n’est pas d’accord pour dire que les Boks n’ont qu’un léger avantage et s’inquiète du style de jeu des Lions.

« Pour moi, c’est une grosse, grosse défaite. Je ne suis pas d’accord avec Ian car je pense que c’est un avantage majeur pour l’Afrique du Sud », a déclaré O’Gara.

« Je dis cela parce qu’ils ont un plan de match établi. Les Lions doivent choisir les trois derniers qui sont bons dans les airs – le plan A de l’Afrique du Sud est coup de pied, coup de pied, coup de pied.

« Ils ont dominé les airs et à moins que les Lions ne règlent ce problème, ce sera le même résultat lors du troisième test. L’Afrique du Sud a obtenu sa confiance et son flux. Ils ont une bonne mêlée, un excellent maul et un très bon jeu de coups de pied .

« Cela ne changera pas.

« Là où je me gratte un peu la tête, c’est que les Lions n’ont pas de style de jeu établi et il m’est difficile de voir quel style nous aurons pour battre les champions du monde à domicile. »

Alphonsi sur les changements pour le troisième test

L’entraîneur des Lions Warren Gatland a fait allusion à des changements pour le test décisif et Maggie Alphonsi dirige la règle sur qui, selon elle, devrait être dans l’équipe.

Maggie Alphonsi veut Liam Williams à l’arrière

« Je ferais certainement des changements. La perception est que Gatland le fera. Les changements que je ferais sont que je retirerais Stuart Hogg et que Liam Williams commencerait à l’arrière. Je pense que Hogg a été ciblé dans ce test et n’a pas géré le ballon bien en l’air.

« Je changerais également Courtney Lawes au n ° 6. Il a eu un impact énorme en première mi-temps mais ne l’a pas vraiment montré en seconde. Je pense que quelqu’un comme Tadhg Beirne offrirait quelque chose de plus.

« Le souci est que ces gars n’ont pas beaucoup joué au rugby, donc seront-ils légèrement insuffisamment cuits à l’approche du troisième test ? »

O’Gara sur l’apport d’expérience

O’Gara pense que Gatland doit se tourner vers ses opérateurs expérimentés si les Lions veulent avoir une chance de remporter la série. Comme Alphonsi, il opterait pour Williams à l’arrière dans un véritable remaniement de la ligne de fond.

« Les gens demandent ce qu’est l’expérience, l’expérience c’est quand vous obtenez la même situation et que vous la faites mieux la prochaine fois. Donc pour moi, vous devez opter pour des concurrents éprouvés.

« J’ai complètement sorti les taille-haies et je suis allé après la ligne de fond ! Je regarderais Conor Murray, Owen Farrell, Bundee Aki et Robbie Henshaw. Je pensais que l’Afrique du Sud avait beaucoup d’espace autour du canal 13.

En plus d’être une machine à marquer des essais, Josh Adams est également excellent sous la balle haute

« De nombreuses personnes m’ont confirmé que Josh Adams est excellent dans les airs, je pense que Liam Williams est de classe mondiale dans les airs et Anthony Watson a l’air mortel à chaque fois qu’il reçoit le ballon.

Warburton sur une grosse semaine pour les Lions

Sam Warburton sait tout sur un décideur de la série Lions ayant mené les Lions à la gloire lors du troisième et dernier test contre l’Australie en 2013 et quatre ans plus tard lors d’un match nul contre la Nouvelle-Zélande.

« Ce sera une semaine énorme. Ce qui est intéressant, c’est que les Lions sont une équipe qui s’améliore toujours au fur et à mesure qu’ils jouent les uns avec les autres. À cette occasion, ce qui est inhabituel, c’est l’Afrique du Sud qui s’améliore.

« Ils étaient nettement meilleurs qu’ils ne l’étaient lors du premier test.

« Nous examinons déjà les changements que les Lions peuvent apporter pour contrer ce jeu aérien de Springbok. Il y aura de nombreux débats cette semaine, mais les Lions ont toujours la possibilité d’obtenir une victoire historique en Afrique du Sud. »

