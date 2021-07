Lions britanniques et irlandais : ce que les experts ont dit après la défaite 17-13 contre l’Afrique du Sud ‘A’ | Nouvelles du rugby à XV

Maro Itoje était un joueur qui s’est démarqué pour les Lions lors de la défaite contre l’Afrique du Sud ‘A’

Les Lions britanniques et irlandais ont subi leur première défaite de la tournée de cette année mercredi soir alors qu’ils s’inclinaient 17-13 face à une solide équipe sud-africaine « A ».

L’affrontement au Cap a été qualifié de quatrième test match non officiel par certains observateurs en raison de la force de l’équipe A des Springboks qui comprenait de nombreux vainqueurs de la Coupe du monde et un total combiné de plus de 520 sélections.

Après, Sports aériens les experts Maggie Alphonsi, Sam Warburton, Ronan O’Gara et Sir Ian McGeechan ont présenté leurs principaux points à retenir du match avec le début de la série Test contre l’Afrique du Sud dans moins de 10 jours…

Alphonsi : Itoje mérite un début de test

Maro Itoje a été l’un des joueurs les plus remarquables des Lions contre l’Afrique du Sud ‘A’ et Alphonsi, membre du World Rugby Hall of Fame, pense que la deuxième ligne anglaise a montré à l’entraîneur-chef des Lions Warren Gatland plus qu’assez pour mériter un départ pour la série Test. .

« Il était brillant et il jouait comme un second rang – il était partout », a déclaré Alphonsi. « Si vous pensez à ses statistiques, il a remporté six de leurs propres alignements et a fait un vol, et dans l’alignement, il était absolument agressif et a mis la pression sur (Eben) Etzebeth.

« Il était partout en ce qui concerne l’attaque, essayant de rechercher ces déchargements, et nous l’avons beaucoup vu pour l’Angleterre dans les Six Nations où il a recherché la charge vers le bas.

« Mais, pour moi, ce qu’il fait si bien, c’est diriger la défense. Quand il monte en puissance, tout le monde le suit et je pense qu’il a vraiment intensifié et montré qu’il méritait ce maillot n ° 4 pour l’équipe de test. »

Warburton : Travail à faire à la panne

Les Lions étaient de mauvaise humeur en première mi-temps, concédant deux essais et menés 17-3 à la pause, mais alors que Warburton pense que des domaines tels que la bataille aérienne et le jeu de coups de pied sont faciles à corriger, l’ancien capitaine des Lions pense que les touristes doivent faire plus travailler à gagner la bataille à la panne.

« La répartition est difficile parce que lorsque vous êtes dans l’équipe des Lions, vous préparez deux équipes par semaine et vous vous concentrez sur la structure la semaine – les alignements, les systèmes défensifs, les jeux d’attaque et les mêlées », a déclaré Warburton.

« La compétence réelle pour arriver à la panne en premier est un peu négligée parce que vous regardez tellement la structure et je pense que c’est quelque chose qu’ils doivent visiter lors de l’entraînement.

« C’est une compétence comme la passe que chaque joueur doit faire et cela n’est mis en évidence que lorsque vous voyez une première mi-temps comme celle où l’Afrique du Sud était partout dans le ballon.

« J’ai remarqué que ça glissait au cours des derniers matchs, les Lions sont lents et ce premier homme est lent, donc quand l’Afrique du Sud gagne ce chiffre d’affaires chacal, ce n’est pas nécessairement un bon chiffre d’affaires, c’est parce que les Lions sont trop lents et trop élevés, c’est un état d’esprit que vous pouvez changer à l’entraînement. »

O’Gara : les Springboks ne sont pas faits pour chasser le gibier

O’Gara, trois fois touriste Lions, a vu des signes de ce que l’équipe de Gatland peut attendre des Springboks lors des prochains matchs test et a souligné l’importance de ne pas permettre aux hôtes de prendre une quelconque avance.

« S’ils sont intelligents en attaque et gardent le ballon, puis accélèrent leur jeu, ils peuvent causer des problèmes majeurs à l’Afrique du Sud », a déclaré O’Gara. « Je pense que ce match pourrait être un tournant dans la tournée.

« L’Afrique du Sud est une équipe très différente si vous devez les chasser plutôt que de mener contre eux. Leur plan de match n’est pas adapté pour être derrière, mais s’ils mènent et continuent à contrôler la mêlée et avec leur plan de défense et de coups de pied agressif , ça leur va très bien.

« Si les Lions menaient, je pense que cela causerait toutes sortes de problèmes et s’ils peuvent être courageux avec le ballon, je pense que les Lions tireront beaucoup de profit des trois prochains tests. »

McGeechan : La deuxième mi-temps était encourageante

Les deux essais concédés par les Lions contre l’Afrique du Sud ‘A’ sont dus à leurs propres erreurs et McGeechan, qui a entraîné l’équipe lors de deux tournées en Afrique du Sud, a souligné à quel point ils s’étaient bien battus une fois ceux-ci éliminés de leur match.

« Quand vous le regardez, si les Lions ont ressenti la pression de l’Afrique du Sud dans les 40 premières minutes, ils savent que tout ce qu’ils n’ont pas à faire est de donner des points », a déclaré McGeechan.

« En fin de compte, tous les points sont venus de ce que faisaient les Lions plutôt que de ce que l’Afrique du Sud faisait et c’est un gros plus de la part des Lions.

« Tu as un jeu de coups de pied qui est bien structuré, tu gardes un coup de pied arrêté qui est structuré, et tu ne forces pas les choses, et puis petit à petit ça s’ouvre.

« Ensuite, vous obtenez un rythme dans le jeu parce que vos pannes deviennent beaucoup plus rapides les unes après les autres, ce qu’ils ont très bien fait en seconde période. »