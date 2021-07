Lions britanniques et irlandais : ce que les experts de Sky Sports ont fait de la victoire 71-31 contre les Cell C Sharks | Nouvelles du rugby à XV

Tadhg Beirne s’est de nouveau illustré dans le maillot à six pour les Lions alors qu’ils ont remporté une victoire 71-31 sur les Sharks samedi.

Les Lions britanniques et irlandais ont remporté trois victoires sur trois en Afrique du Sud samedi, alors qu’ils ont mis en déroute les Sharks de 14 hommes 71-31 à Johannesburg.

Au total, les hommes de Warren Gatland ont réussi 11 essais contre les Sharks, le carton rouge du demi de mêlée Jaden Hendrikse pour avoir donné un coup de coude à Liam Williams au sol dans la tête a joué un rôle énorme.

Le centre Chris Harris, le talonneur Jamie George (deux), l’ailier Duhan van der Merwe, le flanker Tadhg Beirne (deux), le n°8 Jack Conan, le centre Elliot Daly, l’ailier Anthony Watson (deux) et le flanker remplaçant Tom Curry se sont tous retrouvés sur la feuille de match , tandis que Dan Biggar a ajouté huit conversions.

5:18 Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud

Ci-dessous, un aperçu de ce Sports aériens‘ équipe d’experts faite de choses…

Sam Warburton sur la sélection des tests qui se profile et qui s’est démarqué

« Ce samedi est normalement la première fois que vous essayez d’aligner subtilement votre équipe de test », a déclaré Warburton au Sky Sports Rugby studio.

« Je pense qu’Anthony Watson est venu et a prouvé à tout le monde ce qu’il faisait. Duhan van der Merwe a soutenu ce qu’il faisait depuis le début.

Anthony Watson a montré ce qu’il peut faire sur l’aile contre les Sharks, a déclaré Sam Warburton

« Tadhg Beirne s’est très bien comporté. Je pense qu’il y a maintenant des gars, même si on ne sait jamais, qui peuvent être très confiants, et ils le sauront au fond de leur esprit.

« Mais en même temps, vous ne voulez pas perdre le fil.

« Beaucoup d’essais des Sharks sont dus à des erreurs des Lions, ils sauront donc qu’ils peuvent éviter cela, et c’est bien d’avoir ces apprentissages maintenant et pas dans deux semaines.

2:40 Warren Gatland dit que ses joueurs Lions ont bien réagi après une première mi-temps difficile contre les Sharks Warren Gatland dit que ses joueurs Lions ont bien réagi après une première mi-temps difficile contre les Sharks

« Les Lions choisiront une équipe pour le premier test, et il y aura presque certainement un ajustement avant le deuxième test.

« En 2017, Johnny Sexton était sur le banc pour le premier test et ils ont fait venir Sexton et Owen Farrell pour le deuxième test, donc il y a plus d’une combinaison qui peut fonctionner.

« Ni moi-même, ni Sexton ni Maro Itoje n’ont été impliqués dans le premier test en 2017, puis nous étions pour les deuxième et troisième tests, donc les joueurs ne devraient pas se décourager s’ils ne sont pas dans le premier test car ils peuvent toujours avoir un pivot rôles dans les semaines à venir.

Les Lions XV de Sir Ian McGeechan affronteront Boks lors du premier test Après la victoire 71-31 des Lions britanniques et irlandais sur les Sharks samedi, Sir Ian McGeechan a partagé son test XV de départ pour affronter les Springboks

« Je pense que la prostituée est un tirage au sort à la minute, au n ° 7, Tom Curry a besoin d’un autre départ avant de pouvoir définitivement dire qui jouera là-bas, et je pense toujours que Bundee Aki pourrait travailler à 12 ans, tout comme Dan Biggar et Farrell comme un 10/12.

« Le 12, le talonneur et le n° 7 sont à gagner, mais le reste commence à prendre forme. »

1:56 Le capitaine Jamie George dit que son équipe Lions peut apprendre beaucoup de sa victoire acharnée sur les Sharks Le capitaine Jamie George dit que son équipe Lions peut apprendre beaucoup de sa victoire acharnée sur les Sharks

O’Gara déçu par Biggar vs Sharks | « Qui jouer à 13 ans est la pièce manquante du puzzle »

« Je baserais mon équipe de test autour de Conor Murray et Owen Farrell. J’ai été déçu par Dan Biggar », a déclaré Ronan O’Gara.

« Je pensais qu’il avait botté le ballon inutilement deux fois, et c’est sa capacité à voir l’espace. Je pense que Farrell voit mieux l’espace.

« Pour étayer cet argument, lorsque Biggar passe à l’intérieur d’Anthony Watson tard, il y a 50 ou 60 mètres d’espace sans défenseurs sur le côté gauche. Mais c’est très dur.

La performance de Dan Biggar à 10 ans a déçu Ronan O’Gara

« C’est une vraie position de force, c’est le n°10, et il y a un débat autour des n°12 et n°13 avec probablement une grande réunion nécessaire là-bas.

« Je pense que le grand défi du moment est de savoir qui choisir à 13 ans. Je ne vois pas de candidat marquant.

« Robbie Henshaw aurait probablement été favorisé jusqu’à ce qu’il se blesse aux ischio-jambiers, ce qui crée un nuage au-dessus de lui.

« Et au fond de moi, quand il joue au centre avec Garry Ringrose pour l’Irlande, Ringrose joue à 13 ans.

« J’aime la combinaison de Bundee Aki à 12 ans et de Henshaw à 13 ans, mais il y a tellement d’options avec la qualité des joueurs qu’ils ont sur cette tournée.

La blessure aux ischio-jambiers de Robbie Henshaw a fait de 13 une position problématique à corriger

« Pour moi, c’est la grande pièce manquante du puzzle à la minute, car la façon dont les équipes se défendent en ce moment, le 13 et l’ailier ouvert sont tout aussi importants que vos demi-arrières, car si vous jouez 13 à l’avant- ligne, il faut un ailier intelligent et intelligent pour couper ce que l’attaque adverse fait.

« Il y a cinq ans et avant cela, l’ailier est resté beaucoup dans l’arrière-champ. De nos jours, l’ailier est si important parce qu’il doit être courageux, et ses yeux et ses oreilles sont ses 13 ans.

« Vous ne voudriez pas faire ça pour la première fois à ce niveau [Test match vs South Africa]. C’est pourquoi je pense que vous devez chercher des combinaisons. »

Regardez chaque match de la tournée Lions en direct, uniquement sur Sky Sports Obtenez Sky Sports aujourd’hui à partir de seulement 18 £ supplémentaires par mois

Alphonsi : Anthony Watson et Tadhg Beirne impressionnés

« Anthony Watson s’est définitivement démarqué. Nous avons dit que tous les ailiers s’étaient vraiment intensifiés et qu’il devait encore montrer de quoi il était capable », a déclaré Maggie Alphonsi.

« Il a eu un bon Six Nations, même si l’Angleterre ne l’a pas fait, donc ça ne me surprend pas qu’il commence à jouer. Il a levé la main.

« En parlant de la position n ° 6, je pense que Tadhg Beirne est celui qui serait le test n ° 6 à cause de ce qu’il fait.

Beirne a vraiment impressionné Maggie Alphonsi, ainsi que Warburton et Sir Ian McGeechan

« C’est un joueur de grande taille qui pouvait vraiment affronter l’Afrique du Sud, et il a marqué deux essais aujourd’hui. La façon dont il les a marqués était vraiment impressionnante.

« Il est fort et peut franchir la ligne de gain, ce qui est vraiment essentiel. Il repère les lacunes et l’espace derrière une panne, et c’est vraiment impressionnant.

« Il commence également à montrer qu’il peut jouer comme un n°7 : un arrière qui a les mains, le rythme et marque des essais intelligents dans l’espace. »

McGeechan sur les joueurs gérant les omissions des matchs d’essai

« Je pense que vous devez y faire face », a déclaré Sir Ian McGeechan. « Nous l’avons fait en 1997 et à nouveau en 2009, en disant : « Regardez, sur toute la ligne, la première équipe de test sera annoncée, si vous n’y êtes pas, à quoi devons-nous ressembler la réaction ? garder tout en place ?’

« Et cela remet en question l’environnement. Soit il le fait grandir, soit il commence à le diviser. Vous devez l’affronter, et la cinquième semaine pour moi est celle où des problèmes surviendront.

McGeechan dit que la direction doit faire face au fait que les joueurs traiteront les omissions de test de différentes manières

« Vous étouffez tout dans l’œuf tout au long, mais vous présentez la semaine cinq et dites: » C’est le défi. «

« S’il y a des problèmes, des blessures ou que les choses ne vont pas bien, si quelque chose va déborder, c’est généralement la cinquième semaine, car les gens le supportent pendant trois ou quatre semaines.

« S’il doit y avoir des disputes ou des bagarres à l’entraînement, ce sera cette semaine-là. »