Lions britanniques et irlandais : ce que les experts de Sky Sports ont fait de la victoire 56-14 contre Sigma Lions | Nouvelles du rugby à XV

Hamish Watson a fait forte impression pour les Lions

Les Lions britanniques et irlandais ont pris un départ victorieux en Afrique du Sud en mettant les Lions Sigma à l’épée avec une victoire de 56-14 lors du match de samedi.

Quatre essais de Josh Adams et une performance d’homme du match de Hamish Watson ont été les points forts de l’équipe de Warren Gatland contre une opposition qui a été surpassée dans la plupart des départements.

Voici un aperçu de ce Sports aériens‘ équipe d’experts constituée de la performance des Lions…

Warburton : Watson « n’aurait pas pu avoir un meilleur premier match »

Sam Warburton n’a pas tardé à chanter les louanges de Hamish Watson après le rôle principal de l’international écossais lors de sa première apparition pour les Lions.

L’ancien ligne arrière connaît de ses propres jours de jeu les dangers posés par le flanker Watson, qui a fait de solides portées avec le ballon en main et était une menace lors de la panne contre les Sigma Lions.

Warburton pense qu’il y a très peu de faiblesses dans le jeu de l’international écossais et le considère comme ayant revendiqué l’une de ces positions de ligne arrière avant que Tom Curry n’ait une opportunité.

« J’ai joué contre lui plusieurs fois et il est certainement l’un des meilleurs n°7 contre lesquels j’ai joué », a déclaré Warburton.

« Normalement, lorsque vous jouez dans la rangée arrière, vous devez être un spécialiste de quelque chose, que ce soit dans la panne, le transport du ballon ou dans l’alignement. Il semble faire un peu de tout, mais vraiment bien – assez semblable à Sean O’Brien dans son faste.

« Je pensais qu’il portait de manière si explosive et sur cette distance de cinq mètres, il est probablement l’un des porteurs de ballon le plus puissant que nous ayons dans l’équipe des Lions. Je pensais qu’il était excellent sur le sol, il a également concouru dur à la panne. .

« Il sait qu’il devait avoir un gros match parce qu’il a Tom Curry, qui est l’un des meilleurs n ° 7 au monde et qui commencera la semaine prochaine. En réalité, il n’aurait pas pu avoir un meilleur premier match en une chemise Lions. »

O’Gara: Questions pour Gatland à moitié ouvert

Finn Russell a reçu le feu vert à l’ouverture pour l’affrontement avec les Sigma Lions, Owen Farrell passant au rôle n ° 10 de l’intérieur du centre plus tard dans le match après qu’Elliot Daly soit entré dans la mêlée.

Finn Russell a commencé à l’ouverture contre les Sigma Lions

Russell a produit des moments magiques, mais a également commis quelques erreurs, et l’ancien international des Lions et de l’Irlande, Ronan O’Gara, pense qu’il pourrait être mieux utilisé en sortant du banc des remplaçants lorsque la série Test contre l’Afrique du Sud commencera.

Dan Biggar, qui a été en excellente forme pour le Pays de Galles et le club des Northampton Saints, fait également pression pour le poste de demi d’ouverture.

« Je pense que notre point de différence sera de savoir si nous pouvons obtenir du tempo ou de la fluidité sur un jeu de phase, puis de la variété dans notre jeu de coups de pied », a déclaré O’Gara. « S’il s’agit d’un match des Barbares, il n’y a pas de décision – c’est Finn Russell qui commence au n°10.

« Mais à ce niveau, 60 % sont de la défense et 40 % de l’attaque, et vous devez construire votre équipe autour de cela parce que les occasions de marquer sont si précieuses et c’est si difficile.

« Même pour abandonner 14 points, c’est trop pour abandonner un match sud-africain et vous devez être si avare en défense. Une grande partie de cela va être crucial, donc je suis absolument intrigué de voir de quelle façon il va.

« Le point de différence pour moi serait que vous ayez un atout dans votre manche avec Russell sur le banc en fonction de la façon dont le jeu se déroule. Peut-il tisser sa magie dans les 30 premières minutes d’un match test? Je ne serais pas si Bien sur. »

McGeechan : les Lions devant les Springboks

Le match contre les Sigma Lions a marqué la troisième semaine de l’équipe des Lions de cette année, après s’être rendu à Jersey pour un camp d’entraînement avant la tournée, puis face au Japon à Murrayfield avant de s’envoler pour l’Afrique du Sud.

En revanche, vendredi, les Springboks ont repris l’action pour la première fois depuis la levée du Mondial de rugby 2019 lors du premier des deux matchs d’échauffement contre la Géorgie.

Sir Ian McGeechan, qui a entraîné les Lions lors de leurs tournées 1997 et 2009 en Afrique du Sud, pense que l’entraîneur-chef actuel Gatland et son équipe sont mieux placés que les hommes de Jacques Nienaber à ce stade.

« Pour le moment, je mettrais Gats devant les Springboks », a déclaré McGeechan. « Ils ont encore un match à jouer, les Lions en ont encore quatre dans lesquels les combinaisons peuvent fonctionner, ils peuvent se faire une idée et ils se côtoient.

« Ils ont besoin d’une opposition plus forte, sans aucun doute. Le Japon a été de bons adversaires pendant une heure, mais c’était médiocre. Cette autodiscipline pour toujours faire les bonnes choses est parfois la chose la plus importante qui ressort de jeux comme celui-ci et que vous avez un impitoyable sur ce que vous faites.

« Vous ne faites pas les choses gratuitement et facilement, vous faites les choses dont vous savez qu’elles vont faire la différence dans un match test et vous continuez à travailler d’un côté et à ne rien donner en retour – même si vous avez 50 points d’avance. «