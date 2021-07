Lions britanniques et irlandais : ce que les experts de Sky Sports ont fait de la victoire 54-7 contre les Sharks | Nouvelles du rugby à XV

Maggie Alphonsi a été impressionnée par la performance de Navidi contre les Sharks

Les Lions britanniques et irlandais ont remporté le deuxième match de leur tournée sud-africaine perturbée par le COVID, écrasant les Sharks 54-7 à Ellis Park mercredi.

Les joueurs Lions ont passé jusqu’à huit heures dans leur chambre d’hôtel, ont été testés deux fois pour COVID-19 et n’ont découvert que 50 minutes avant le coup d’envoi du match à Ellis Park après deux cas positifs dans le camp.

Gatland a mis en place une ligne de fond de fortune, dont trois joueurs portant des coups pour battre complètement les Sharks, mais a laissé 12 joueurs et le personnel s’auto-isoler après un contact étroit et faire face à d’autres tests jeudi.

Sam Warburton sur une opposition plus forte

2:29 Le capitaine britannique et irlandais des Lions pour la victoire contre les Sharks, Iain Henderson, a déclaré que cette victoire vivrait dans les mémoires après la difficile préparation du match Le capitaine britannique et irlandais des Lions pour la victoire contre les Sharks, Iain Henderson, a déclaré que cette victoire vivrait dans les mémoires après la difficile préparation du match

La victoire contre les Sharks fait suite à leur victoire 56-14 contre les Lions Sigma et a suscité des inquiétudes quant à la qualité de l’opposition. Le match des Bulls de samedi a été annulé, ce qui signifie que le match de mercredi prochain contre l’Afrique du Sud A est vital pour les deux équipes.

« Même si les Lions rangent impitoyablement des équipes, ils ont besoin d’une opposition plus forte », a déclaré Warburton.

« Ils ont vraiment besoin de l’Afrique du Sud A la semaine prochaine – un grand moment. Les Lions doivent être mis sous pression avant de se lancer dans cette série de tests. Je pense que l’Afrique du Sud a également besoin de ce match. Nous avons vu à quel point les Lions vont de l’avant, mais nous devons voir à quel point ils reviennent bien. »

Ian McGeechan sur les tactiques des Lions

L’Afrique du Sud n’a pas joué de test significatif depuis sa finale de la Coupe du monde 2019 contre l’Angleterre. Ils ont battu la Géorgie vendredi dernier, mais avec l’annulation du deuxième match de vendredi contre les Lelos, ils se battront pour obtenir un test-match en forme qui profitera aux Lions.

1:43 Duhan van der Merwe était dans une forme impressionnante alors qu’il disputait trois essais pour les Lions britanniques et irlandais lors de leur victoire 54-7 contre les Cell C Sharks à Ellis Park Duhan van der Merwe était dans une forme impressionnante alors qu’il disputait trois essais pour les Lions britanniques et irlandais lors de leur victoire 54-7 contre les Cell C Sharks à Ellis Park

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ne jouent pas pour se mettre dans le test », a expliqué l’ancien entraîneur des Lions, Sir Ian McGeechan.

« Cela signifie que le personnel d’entraîneurs doit savoir exactement quelle sera l’approche tactique de l’Afrique du Sud. Je pense que le premier test sera énorme pour les Lions.

« Le danger est que les Lions ont besoin d’une bonne opposition pour vraiment les pousser. Je pense que l’entraînement sera plus difficile pour les Lions que certains de ces matchs. Je pense que vous pouvez mettre en place des scénarios de 20 à 25 minutes où les joueurs peuvent vraiment se défier chacun autre et je pense qu’ils devront vraiment le faire.

« L’Afrique du Sud n’a pas eu de match international d’importance. Je pense que les Lions devraient avoir une longueur d’avance, mais vous avez besoin de ce groupe de joueurs qui peuvent se mettre en avant et prendre les points.

« En 2009, nous sommes arrivés à ce premier test et nous pensions que nous étions en bonne forme – il nous a cependant fallu probablement 20 minutes pour accélérer.

« Ce sera comment l’Afrique du Sud reviendra dans cette intensité de match test et c’est pourquoi les Lions ont l’avantage en ce moment. Le match A de l’Afrique du Sud est plus important pour l’Afrique du Sud car ils devront jouer certaines de leurs combinaisons de test juste pour leur donner une idée de ce qu’ils n’ont pas eu depuis 18 mois. »

Ronan O’Gara sur l’état d’esprit des Lions

4:21 L’entraîneur-chef des Lions britanniques et irlandais, Warren Gatland, se dit fier de l’unité dont l’équipe a fait preuve après une préparation difficile de leur match contre les Sharks L’entraîneur-chef des Lions britanniques et irlandais, Warren Gatland, se dit fier de l’unité dont l’équipe a fait preuve après une préparation difficile de leur match contre les Sharks

Une opposition médiocre est également une préoccupation pour Ronan O’Gara, mais il est convaincu que l’état d’esprit des Lions sera un énorme avantage pour eux.

« Deux cinquante pointeurs ont été pour moi un travail d’équipe décent contre une opposition modeste. Beaucoup de joueurs contre lesquels les Lions ont joué sont des joueurs de la Currie Cup et non des joueurs de Super Rugby.

« Vous regardez le meilleur des quatre nations contre essentiellement des joueurs de club. Vous devez en tenir compte. Vous ne pouvez battre que celui qui est placé devant vous et les Lions l’ont accompli avec une relative facilité.

« Mais il n’y aura nulle part près de l’espace que vous avez vu ce soir dans un match d’essai – cela n’arrive pas. Les ailiers marquent parce que l’espace n’est tout simplement pas fermé, ce qui est l’un des principes fondamentaux du jeu backline.

« Si je mets ma casquette d’entraîneur, nous avons constaté une amélioration de la structure en termes de mise en place de l’équipe – une ou deux erreurs sont arrivées en raison de l’ensemble des compétences, mais l’aspect le plus fascinant pour moi est l’état d’esprit. Je pense qu’avec la faiblesse et la dilution des jeux, le plus grand défi pour le groupe est de définir l’état d’esprit et la vision de cette équipe. »

Warren Gatland était ravi après que les Lions aient marqué 50 points supplémentaires contre l’opposition sud-africaine

Maggie Alphonsi sur qui s’est démarqué contre les Sharks

L’ancienne flanker des Red Roses, Maggie Alphonsi, a choisi un backrower des Lions qui a certainement fait beaucoup de bien à ses chances de place d’essai contre les Sharks.

« Je pense que certains joueurs ont levé la main, mais contre un test plus sévère, seraient-ils dans votre alignement de départ ? » demanda Alphonse.

5:03 Faits saillants de la victoire des Lions britanniques et irlandais contre les Sharks à Ellis Park Faits saillants de la victoire des Lions britanniques et irlandais contre les Sharks à Ellis Park

« Le joueur qui s’est démarqué pour moi aujourd’hui était Josh Navidi. Je pense qu’il était excellent, il n’est pas censé être sur cette tournée mais il a été appelé et veut avoir un impact.

« Vous regardez le travail qu’il fait en dehors du ballon. Will Greenwood a dit au début qu’il lui rappelait George Smith, mais pour moi, il me rappelle Richard Hill.

« Il fait tout ce que personne ne peut voir et à cause de cela, il permet au ballon de sortir large pour que Adams et Van der Merwe marquent. C’est ce que vous voulez dans votre équipe de test, un joueur qui vraiment greffes et qui ne s’arrête jamais.

« Navidi n’est probablement pas encore votre joueur de test, mais il lève vraiment la main. »

Brian Habana sur les Lions potentiels en arrière trois

Avec Josh Adams marquant neuf essais lors de ses trois apparitions pour les Lions en 2021, l’ancien Springbok Bryan Habana a déclaré que le voltigeur du Pays de Galles avait presque certainement fait les trois premiers pour le premier test. Mais qui d’autre est sur son radar ?

Homme du match Duhan van der Merwe

« Au départ, je pensais qu’Anthony Watson serait sur l’autre aile avec Stuart Hogg à l’arrière. Nous ne savons pas ce qui va se passer avant le premier test, mais vous sentez que Watson est à la dernière place car il n’a pas encore pu montrer ses trucs sur cette tournée.Louis Rees-Zammit n’est probablement pas encore tout à fait là mais je pense que Duhan van der Merwe frappe à la porte en ce moment.

« Duhan est quelqu’un qui s’est éloigné des côtes sud-africaines et a vraiment trouvé ses marques à Édimbourg et pour l’Écosse. Duhan doit être si fier – son rythme de travail est vraiment payant.

« Avant le début de la tournée, j’ai dit qu’il allait devenir un bolter et je pense qu’il rend cette décision pour Gatland et les trois derniers vraiment difficile. C’est un bon problème à avoir.

« Si j’étais Jacques Nienaber et les Springboks, je chercherais certainement à le tester lui et Louis Rees-Zammit sous le ballon haut – ce sont potentiellement des domaines du jeu où ils ne sont pas si bons.

« Défensivement, faites-leur prendre des décisions, mais je pense que Duhan, en particulier, travaille vraiment dur et que ses efforts en dehors du terrain se montrent dans les matchs. »