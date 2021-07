Lions britanniques et irlandais : Alun Wyn Jones rejoindra l’équipe moins de trois semaines après s’être luxé l’épaule | Nouvelles du rugby à XV

Alun Wyn Jones revient dans l’équipe des Lions

Warren Gatland a confirmé qu’Alun Wyn Jones allait faire un retour remarquable dans l’équipe des Lions britanniques et irlandais moins de trois semaines après s’être luxé l’épaule.

Jones a été initialement exclu de la tournée en Afrique du Sud après s’être blessé lors du premier match des Lions contre le Japon à Murrayfield le 26 juin.

Cependant, Gatland est satisfait que son capitaine de tournée ait prouvé sa forme physique lors de l’entraînement avec le Pays de Galles, et Jones s’envolera pour Cape Town jeudi avant de rejoindre l’équipe.

Le joueur de 35 ans a reçu le feu vert pour revenir après avoir participé à un entraînement au Pays de Galles au Vale Glamorgan mardi et passé une évaluation médicale mercredi matin.

L’entraîneur-chef des Lions, Gatland, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Alun Wyn.

« Cela ne surprendra pas ceux qui connaissent Alun Wyn que depuis qu’il s’est blessé à l’épaule contre le Japon, il a fait tout ce qu’il pouvait pour se remettre.

« C’est vraiment remarquable quand on considère que cela ne fait que 18 jours qu’il nous a quittés à Édimbourg.

« Il s’entraîne avec l’équipe du Pays de Galles à Vale depuis la semaine dernière et hier, il a eu un bon coup. Suite à l’évaluation du personnel médical ce matin, nous sommes convaincus qu’il est apte à revenir.

« Il est évidemment impatient d’y aller et d’après ce que j’ai vu en vidéo et les commentaires que nous avons reçus, il ne s’est certainement pas retenu à l’entraînement. Il était vraiment coincé hier.

« C’est un énorme coup de pouce pour les Lions d’accueillir à nouveau un joueur de la stature d’Alun Wyn. »

