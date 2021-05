Lions britanniques et irlandais: Alun Wyn Jones et Stuart Hogg en file pour diriger les touristes de Warren Gatland en Afrique du Sud | Actualités du rugby

Stuart Hogg ou Alun Wyn Jones seront-ils capitaine des Lions en Afrique du Sud?

Avant l’annonce de l’équipe des Lions britanniques et irlandais de Warren Gatland jeudi, nous examinons certains des joueurs en lice pour diriger l’équipe des tournées …

Alun Wyn Jones (Pays de Galles)

Alun Wyn Jones et Gatland remontent loin. Jones était l’un des joueurs gallois hérités par Gatland à la fin de 2008 lorsqu’il a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef, et le deuxième rameur faisait toujours partie de l’équipe de base qui s’est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du monde au Japon en 2019.

Jones est capitaine du Pays de Galles à temps plein depuis la retraite de Sam Warburton en juillet 2018 et capitaine des Lions lors du troisième test contre les Wallabies en 2013 lorsque Warburton a été exclu pour cause de blessure.

Le Pays de Galles a remporté deux des trois Six Nations depuis que Jones a pris la tête du capitaine, et le joueur de 35 ans est considéré comme l’un des joueurs les plus influents de l’histoire du pays.

Le sentiment que jouer contre les Springboks signifie également une grande bataille vers l’avant, et donc avoir un capitaine à l’avant est considéré comme essentiel. Martin Johnson a mené les Lions à la victoire en 1997, tandis qu’en 2009, Paul O’Connell a été invité à diriger l’équipe malgré le fait que le capitaine irlandais Brian O’Driscoll fasse également partie de l’équipe.

1:47 Jamie Roberts a déclaré à Sky Sports le mois dernier qu’Alun Wyn Jones devrait diriger les Lions pour leur tournée en Afrique du Sud Jamie Roberts a déclaré à Sky Sports le mois dernier qu’Alun Wyn Jones devrait diriger les Lions pour leur tournée en Afrique du Sud

Toute la logique indique que Jones est un candidat solide, mais le capitaine doit-il être un certain partant du test? Et si tel est le cas, le Gallois est-il assuré de commencer à se battre pour des places contre Maro Itoje, James Ryan et potentiellement quelqu’un comme Tadhg Beirne?

Stuart Hogg (Ecosse)

Une personne qui n’est pas d’accord avec le mantra selon lequel un attaquant doit être capitaine des Lions en Afrique du Sud est Gareth Thomas. L’ancien skipper gallois a obtenu le poste des Lions en Nouvelle-Zélande en 2005 après la fin de la tournée d’O’Driscoll sur blessure lors du premier test.

« J’irais probablement pour quelqu’un comme Stuart Hogg », a déclaré Thomas Actualités Sky Sports La semaine dernière. «Il est constamment en forme – même quand il revient et joue pour Exeter, il n’abandonne pas ses standards.

«En tant qu’arrière latéral, les gens supposent que vous êtes souvent absent du jeu, mais la réalité est que vous êtes dans le jeu tout le temps parce que vous regardez ce qui se passe devant vous et que vous avez cette décision. processus de fabrication qui n’est pas chauffé.

« Stuart Hogg est l’une des rares personnes à avoir une chance de figurer sur la feuille de match et a bien dirigé l’Écosse – une Écosse renaissante. »

0:57 L’ancien capitaine des Lions, Gareth Thomas, pense que l’équipe de cette année devrait briser la tradition et devenir un capitaine arrière, suggérant l’Écossais Stuart Hogg comme son choix L’ancien capitaine des Lions, Gareth Thomas, pense que l’équipe de cette année devrait briser la tradition et devenir un capitaine arrière, suggérant l’Écossais Stuart Hogg comme son choix

Hogg est probablement plus proche d’être un partant garanti que quiconque en Grande-Bretagne et en Irlande, et comme l’a mentionné Thomas, l’arrière latéral a dirigé une équipe écossaise dans les Six Nations de cette année qui a battu l’Angleterre à Twickenham pour la première fois en 38 ans, et a remporté une première victoire sur la France sur le sol français depuis 1999.

Il ne fait aucun doute sur ses références en tant que joueur, mais le numéro sur son dos comptera-t-il contre lui lorsque Gatland dévoilera son skipper?

Owen Farrell (Angleterre)

Après une brève période de partage du poste de capitaine avec Dylan Hartley, Owen Farrell a pris la tête de l’équipe d’Angleterre qui s’est rendue jusqu’à la finale de la Coupe du monde au Japon et a remporté les Six Nations l’année suivante.

Les performances de l’Angleterre dans le tournoi de cette année étaient loin des niveaux élevés des championnats précédents, et en tant que l’un des joueurs sarrasins qui semblait rouillé après ne pas avoir joué régulièrement contre l’opposition de la Premiership, Farrell a du chemin à parcourir pour revenir à son meilleur niveau individuel.

Cependant, à l’âge de 29 ans, il ne lui reste que trois matchs à disputer 100 matchs de test, il a donc beaucoup d’expérience internationale et il est un leader né.

Dans les vestiaires à la suite d’un match d’avant-tournée contre les Barbarians en 2013, Farrell – alors âgé de seulement 21 ans – a été choisi par Paul O’Connell comme l’un des leaders de l’équipe déjà, et O’Connell a toujours le même opinion de son ancien coéquipier des Lions huit ans plus tard.

« J’aime Owen Farrell, c’est un véritable leader pour moi », a déclaré l’ancien capitaine des Lions le mois dernier. «Avec des matchs joués sans foule, vous pouvez entendre tellement de ce que les joueurs disent pendant les matchs. Vous pouvez entendre Owen aboyer contre ses propres joueurs et les encourager.

0:46 L’ancien soutien du Pays de Galles et des Lions, Adam Jones, dit que Warren Gatland n’a pas peur de faire de grands appels à la sélection avec la concurrence pour les places qui se réchauffe L’ancien soutien du Pays de Galles et des Lions, Adam Jones, dit que Warren Gatland n’a pas peur de faire de grands appels à la sélection avec la concurrence pour les places qui se réchauffe

« Lorsque vous choisissez un capitaine ou des dirigeants pour la tournée des Lions, il s’agit de choisir des gars qui sont prêts à prendre en main ce qu’est le plan. Owen est un gars qui aime diriger et s’approprier. Il est presque entraîneur. »

La grande question, comme c’est le cas avec tous les prétendants, doit être de savoir s’il est assuré de commencer, et sur la base des performances de cette année, ce n’est pas le cas avec Farrell – si Gatland est prêt à oublier cela reste à être vu.

Maro Itoje (Angleterre)

Maro Itoje a été désigné comme futur capitaine de l’Angleterre avant même de faire ses débuts. Les commentaires ironiques d’Eddie Jones en 2016 selon lesquels il voulait convertir le verrou en avant « d’une Vauxhall Viva en une BMW » avant de le libérer sur la scène internationale ont rapidement fait place à un temps de jeu d’essai régulier, et cinq ans sur Itoje c’est chaque bit le leader que tout le monde prévoyait.

Le joueur de 26 ans compte désormais 51 sélections à son actif et a remporté tous les couverts de l’équipe qui lui sont offerts, à la seule exception notable de la Coupe du monde.

Itjoe tombe dans une situation similaire à Hogg en ce sens qu’il est presque assuré de commencer, et comme Jones, il évolue dans les cinq serrés.

Le deuxième rang des Saracens était l’un des meilleurs joueurs de l’Angleterre dans un pauvre Six Nations, mais son nombre élevé de pénalités semblait réduire ses chances d’être choisi pour le rôle par Gatland.

0:34 Maro Itoje se dit ravi que la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud se déroule comme prévu Maro Itoje se dit ravi que la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud se déroule comme prévu

Cependant, Warburton a donné à Itoje son approbation pour le rôle, en disant: « Warren voudra qu’il soit préparé et prêt à partir car il est l’un des joueurs qui sera un démarreur garanti du Test. J’ai été extrêmement impressionné par lui en 2017 et Warren aurait vu tout cela aussi.

« Les autres candidats à la capitainerie sont un peu plus âgés. Vous vous demandez si ce serait un peu trop de pression pour eux de passer par une tournée comme celle-ci à la fin de la saison. »

Johnny Sexton (Irlande)

Les chances de Johnny Sexton de diriger les Lions se sont probablement estompées à la suite de la campagne irlandaise des Six Nations de haut en bas plus tôt cette année.

L’équipe d’Andy Farrell a terminé à la troisième place après des défaites contre le Pays de Galles et la France ont été suivies d’une victoire sur l’Écosse et d’une confortable victoire sur l’Angleterre.

Bien que Leinster soit toujours une force et que Sexton soit toujours un élément essentiel de leur récent succès, il n’est pas le même athlète qui a été couronné joueur masculin de l’année au World Rugby en 2018.

Il ne fait aucun doute qu’il pourrait faire le travail pour Gatland si on le lui demandait, mais avec Sexton ayant 36 ans quelques semaines avant le premier test contre les Boks, et formant les numéros 10 Dan Biggar et Finn Russell se bousculant pour les places en équipe avec Farrell, Sexton toujours doit convaincre Gatland qu’il doit faire partie de l’escouade avant que des conversations sur le capitaine ne puissent avoir lieu.

Si Sexton est nommé dans l’équipe, il ne fait aucun doute qu’il sera l’une des figures de leadership au sein du groupe, et avec la difficulté de tourner dans une bulle, il y aura un besoin supplémentaire de chefs expérimentés pour aider à guider les prochaines générations de Lions, mais mener l’équipe pour les matchs de test, c’est probablement un pas trop loin pour le talisman irlandais cette année.