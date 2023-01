Lionnes, Emma Raducanu et la Premier League : qui et quoi surveiller en 2023 | Nouvelles du Royaume-Uni

Quelle chance les Lionnes dominent-elles les revues sportives à cette époque l’année prochaine, comme elles l’ont été la semaine dernière ?

Toutes les chances.

L’entraîneur transformationnel Sarina Wiegman a persuadé la FA de faire voler ses vainqueurs de l’Euro en classe affaires à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande – et ils ont la capacité, et surtout la mentalité, de faire à nouveau l’affaire – même si les États-Unis, surtout , renforcera l’opposition.

Image:

Les Lionnes célébrant leur victoire à Londres





Alessia Russo, l’héroïne de l’Euro en talonnade, pourrait faire partie d’un autre doublé – au niveau du club. Les hommes et les femmes de Manchester United ont cette qualité de livrer le jour qui peut gagner une FA Cup.

Pardonnez une notion ennuyeuse, mais les hommes de Manchester City et les femmes de Chelsea restent les champions de la ligue les plus probables, malgré des défis de plus en plus importants.

En Scottish Premiership, la ligue de neuf points du Celtic est trop grande pour que le nouvel entraîneur des Rangers Michael Beale puisse faire le pont.

Et en Europe ? La machine à buts Erling Haaland offrira-t-elle une première Ligue des champions tant attendue pour Manchester City. Avec un problème ou deux pour la plupart de leurs rivaux les plus puissants, c’est sûrement le moment pour le patron Pep Guardiola.

Lors du premier grand événement mondial de l’année, Novak Djokovic est à juste titre le grand favori pour remporter l’Open d’Australie de tennis et égaler le record de 22 victoires en Grand Chelem de Rafael Nadal.

Les fans britanniques ont des raisons d’espérer qu’Emma Raducanu entame une forte ascension depuis la 80e place du classement mondial, si elle réussit avec le nouvel entraîneur Sebastian Sachs et – surtout – le gourou du fitness Jez Green.

Image:

Emma Raducanu retrouvera-t-elle sa forme gagnante ? Photo : AP



Les Six Nations lancent l’année internationale du rugby à XV – les hommes de France et les femmes d’Angleterre gagnent – mais la Coupe du monde masculine d’automne dominera.

De nouveaux entraîneurs pour le Pays de Galles et l’Angleterre ajoutent à la fascination, mais si jamais l’Irlande doit gagner, c’est l’année.

Les joueurs de cricket anglais masculins et féminins dans les versions 50 ans et plus et 20 ans et plus sont également en lice pour la gloire de la Coupe du monde. Les hommes peuvent conserver le trophée qu’ils ont remporté de façon spectaculaire en 2019; les femmes peuvent trouver l’Australie trop forte.

Dans Ashes de cet été, l’Australie offrira-t-elle un réveil brutal à l’Angleterre conquérante et à l’épée new-look de Ben Stokes ? Instinct dit que le train en marche de Stokes continuera encore un peu.

Il y a des médailles d’or aux championnats du monde britanniques en perspective en athlétisme (Jake Wightman et Keely Hodgkinson en hausse), en gymnastique (tout comme les jumelles Gadirova, Jessica et Jennifer) et en natation (Adam Peaty contre les autres à nouveau, mais peut-il encore le faire à 27 ? Peut-être juste.)

Image:

Lewis Hamilton sera-t-il à nouveau champion du monde ?



En F1, comme toujours, tout dépend des voitures et des règles, mais le duo britannique Mercedes Lewis Hamilton et l’étoile montante George Russell pourraient trouver le champion du monde Max Verstappen encore trop dur à craquer, même s’ils devraient se rapprocher qu’en 2022.

Et deux individus pour finir avec – 6 pieds 9 Tyson Fury et 5 pieds 9 Rory McIlroy.

Le poids lourd ukrainien Oleksandr Usyk sera un test plus difficile que n’importe qui avec Fury en 2022, mais le “Gypsy King” frappe aussi fort qu’il parle et devrait l’emporter à nouveau.

Et de ramener enfin McIlroy pour remporter son premier grand tournoi de golf depuis 2014, aider l’Europe à regagner la Ryder Cup des États-Unis à Rome et jouer un rôle important dans les revues sportives cette fois l’année prochaine.