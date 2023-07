‘Lionne’ en liberté? Plus d’experts recherchés dans la recherche du deuxième jour d’un animal insaisissable

BERLIN (AP) – Les autorités espéraient vendredi qu’un expert des traces d’animaux se joindrait à la chasse à un animal insaisissable et potentiellement dangereux – soupçonné d’être une lionne – repéré à la périphérie de Berlin alors que la recherche s’étendait sur une deuxième journée.

La police a utilisé des hélicoptères, des drones et des caméras infrarouges pour rechercher l’animal, avec un vétérinaire et des chasseurs faisant également partie de l’effort. Ils ont d’abord été alertés de l’animal à Kleinmachnow, juste à l’extérieur des limites de la ville de Berlin, vers minuit mercredi, lorsque des personnes ont signalé ce qui semblait être un gros chat pourchassant un sanglier.

Les informateurs ont également fourni une vidéo. Sur la base de cela et d’une observation ultérieure, la police a conclu que l’animal était apparemment une lionne. Mais il s’est avéré insaisissable dans la zone plate et boisée à la frontière entre Berlin et l’État environnant de Brandebourg.

Le maire de Kleinmachnow, Michael Grubert, a déclaré jeudi soir à la chaîne publique locale rbb que les autorités essaieraient de ratisser la forêt avec des « chercheurs professionnels de traces d’animaux ».

« Nous devons dire que cela ne peut pas durer des jours », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attendait à ce que les recherches « s’intensifient » vendredi.

Cependant, la municipalité a déclaré vendredi qu’elle devait encore trouver un expert en piste d’animaux, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Il était également difficile de savoir si un poil trouvé jeudi sur un arbre fournirait des preuves pointant l’animal.

La police de l’État de Brandebourg a tweeté vendredi matin que la recherche avait échoué pendant la nuit et se poursuivait. Ils ont exhorté les gens à appeler un numéro d’urgence s’ils voient l’animal.

La police a déclaré qu’aucun des zoos, refuges pour animaux, cirques ou autres installations qu’ils ont vérifiés ne manquait de lionne, et les autorités disent qu’elles n’ont aucune information sur une propriété privée dans la région. Grubert dit que le but est d’attraper l’animal, si nécessaire en le tranquillisant.

Tout le monde ne prenait pas la recherche au sérieux. La porte-parole de la police, Kerstin Schröder, a déclaré à rbb que des jeunes avaient joué un enregistrement fort de rugissements de lion sur un appareil Bluetooth pendant la nuit. « Cela n’aide ni la municipalité ni la police dans la recherche de l’animal », a-t-elle déclaré.

The Associated Press