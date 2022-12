Lionel Scaloni a décrit le triomphe de l’Argentine en Coupe du monde comme “le meilleur sentiment de tous les temps” – et a souhaité que Diego Maradona soit encore en vie pour le voir

Lionel Scaloni a guidé l’Argentine vers la gloire de la Coupe du monde, triomphant aux tirs au but après que la France se soit inclinée 2-0. C’était la première Coupe du monde à avoir lieu depuis le décès de Maradona il y a deux ans.

“J’aurais aimé qu’il soit encore là pour profiter de ce moment”, a déclaré le coach argentin. “Nous avons réussi à soulever le trophée, quelque chose dont nous rêvons depuis si longtemps – nous sommes un pays qui est tellement passionné par le football, et je suis sûr que si Diego avait été ici, il l’aurait tellement apprécié Il aurait été le premier sur le terrain pour en profiter.

“Le match était complètement fou. Nous avons réalisé une belle performance – nous aurions dû le gagner dans les 90 minutes ou dans le temps supplémentaire, nous ne méritions pas le match nul mais nous étions des combattants. C’était similaire au match contre les Pays-Bas, nous continué à nous battre parce que nous voulions gagner.

“Maintenant, j’ai le meilleur sentiment de tous les temps. Cette équipe joue pour son peuple, pour les supporters argentins, tout le monde tire dans la même direction, pour tout le pays. C’est une grande fierté de jouer pour son pays – les joueurs ont brisé leur arrières, ils ont obtenu ce titre parce qu’ils ont compris ce qu’ils avaient à faire sur le terrain.

“Avant la prolongation, je leur ai dit qu’il fallait être optimiste. L’équipe jouait bien – la France a eu deux occasions, ils ont égalisé, mais nous savions que si nous jouions notre jeu, nous allions nous créer des occasions et c’est ce qui s’est passé.

“Ensuite, avant les tirs au but, j’ai dit la même chose, il fallait rester calme. Emiliano est un gars très positif et il a dit à ses coéquipiers qu’il allait sauver des pénalités.”

Scaloni est devenu entraîneur de l’Argentine en 2018 et est devenu le patron pour enfin offrir la Coupe du monde à Lionel Messi, après tant d’années d’essais pour le joueur de 35 ans, et dit que ce sera la décision de la légende quant à combien de temps il continuera à jouer pour l’Argentine.

“Au cours des premiers mois où j’étais en charge, nous avons joué d’une manière différente, mais ensuite nous avons réalisé que nous avions de grands joueurs qui pouvaient faciliter les choses pour que Messi en fasse partie, pour l’aider”, a déclaré le manager.

“C’était un an après avoir pris ce poste. Il s’agissait de réaliser quels seraient les joueurs qui aideraient Messi sur le terrain et se sentiraient à l’aise avec lui.

“Lors de la Coupe du monde 2026, s’il veut continuer à jouer, il sera avec nous. Il a plus que le droit de décider s’il veut continuer à jouer pour l’Argentine ou non – c’est un immense plaisir pour nous de l’entraîner, lui et ses coéquipiers.

“Tout ce qu’il transmet à ses coéquipiers est quelque chose d’inégalé, quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant. C’est un joueur qui donne tellement à ses coéquipiers.”