Lionel s’apprête à faire une pause après un voyage infructueux au Curragh pour le Derby irlandais | Nouvelles de la course

Lionel est prêt pour une pause de mi-saison après avoir trouvé des conditions trop rapides à son goût dans le Derby irlandais au Curragh samedi.

Le poulain de David Menuisier a gagné son inclinaison vers la gloire classique avec une victoire dans les Cocked Hat Stakes à Goodwood le mois dernier, se penchant pour voir Aldous Huxley et Lysander sur un terrain mou.

L’entraîneur basé à Newmarket s’est dirigé vers l’Irlande avec de grands espoirs, mais a vu sa charge terminer dernier des huit coureurs sous Jamie Spencer, la pluie annoncée arrivant trop tard.

Menuisier a déclaré: “Il semble bien. Le terrain était un peu rapide pour lui, donc il ne pouvait pas tout à fait trouver ses marques.

“Le sol s’est considérablement asséché. Nous avons parcouru le parcours le matin et le cheval a fait un peu d’exercice et semblait aller bien, mais le vent était fort et il s’est trop asséché pour lui.

“Évidemment, la pluie est tombée la nuit et le sol était mou le lendemain, donc ce n’est qu’une de ces choses.

“Il va faire une petite pause maintenant. Le cheval voudra un terrain mou, mais il n’y a pas vraiment de plan.

“Il vient juste de courir, alors nous verrons. Nous pensons qu’il veut une petite pause et nous verrons ce qui se passera.”