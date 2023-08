Lionel Richie s’excuse pour l’annulation d’un concert de dernière minute : « J’ai essayé de soudoyer le pilote »

Lionel Richie montait dans l’avion d’excuses lundi soir lors de son concert au Madison Square Garden, exprimant des remords à son public pour avoir précédemment annulé son spectacle du samedi soir à la dernière minute.

Une heure après que le spectacle devait commencer samedi, Richie s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager qu’il ne serait pas en mesure de faire le concert, citant des problèmes météorologiques et des fans en colère.

« J’avais deux « non » à venir en même temps. Et quand ces deux-là ont décidé que c’était un non – quand Dieu dit non et quand le pilote dit non, la réponse… J’ai essayé de soudoyer le pilote », a déclaré Richie à son New York City. foule dans une vidéo enregistrée par un fan lors de la date reportée lundi.

LIONEL RICHIE ENRAGE LES FANS, ANNULE LE CONCERT 1 HEURE APRÈS L’HEURE DE DÉBUT DES SPECTACLES: « AUCUNE CHANCE QUICONQUE CROIT CECI »

« Et le pilote a dit : ‘Je veux voir ma femme demain.’ Alors ce soir, nous allons nous rattraper. Je m’en excuse mille fois », a-t-il déclaré à sa foule animée.

Samedi, de nombreux fans étaient furieux, exprimant leur scepticisme quant au fait que l’interprète de « Hello » ne pourrait pas venir.

« Allez, il a fait beau toute la journée dans le New Jersey et NY. Dignez-nous au moins de la vraie raison pour laquelle vous avez décidé de ne pas montrer », a écrit une personne en partie. « Incroyable ! Avez-vous déjà pensé à conduire de Boston à New York ?? » une autre personne a suggéré.

D’autres ont été irrités par le moment de l’annonce de Richie, suggérant qu’il était trop proche de l’heure de début.

« Vous nous avez fait asseoir dans le jardin pendant une heure où vous saviez à l’avance que vous n’y arriveriez pas. Remboursez les billets… oubliez le double parking, le service de voiture et les frais de déplacement pour assister lundi et nous l’appellerons même », a déclaré un utilisateur.

Actuellement sur une tournée conjointe « Sing a Song All Night Long Tour » avec Earth, Wind & Fire, Richie doit jouer mardi soir à Philadelphie.

Dans une interview publiée après le concert dramatique, la fille de Richie, Sofia, a défendu son père pour l’excellent exemple qu’il lui a donné en tant que figure célèbre à Hollywood.

« J’ai appris à gérer les gens en sachant qui tu es grâce à mon père. Il le gère avec une telle grâce. Il embrasse tous ceux qui viennent vers lui. Il est reconnaissant, il est reconnaissant. Il m’a appris à ne jamais avoir ce ‘Oh mon Dieu, pas l’attitude d’aujourd’hui », a-t-elle partagé avec Town & Country pour leur numéro de septembre.

« C’est un autre niveau de mégastar, et toute ma vie je l’ai regardé. Je ne l’ai jamais vu dire non à une photo. Je ne l’ai jamais vu être grossier avec quelqu’un qui s’approche de lui dans la rue. Ça a été mon modèle. »